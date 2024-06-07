عموتة ينجح في شوط المدربين مجددا.. وجاهزية التعمري موضع شك

مهند جويلس

عمان - واصل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، نجاحاته مع الفريق، بعد أن قاده لبلوغ الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إلى جانب ضمان التأهل لكأس آسيا للمرة السادسة في تاريخه، والخامسة على التوالي.

وسجل عموتة إنجازا جديدا له برفقة المنتخب الوطني، بعد أن حل الفريق تحت قيادته وصيفا لبطل كأس آسيا الماضية في قطر، ليمضي بمسيرته المميزة حتى نهاية عقده الذي يمتد للعام 2026.

وتغلب المنتخب الوطني مساء الخميس، على ضيفه منتخب طاجيكستان بثلاثة أهداف نظيفة، ليرفع رصيده في المجموعة السابعة إلى 10 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر المنتخب السعودي، فيما تجمد رصيد منتخب طاجيكستان عند 5 نقاط في المركز الثالث.

ولم يرتق المنتخب الوطني في الشوط الأول للمستوى المطلوب، ما بث الخوف في نفوس الجماهير، نظرا للهجمات المتكررة للفريق للمنافس على مرمى “النشامى”، لتنقلب الأمور رأسا على عقب مع بداية الشوط الثاني.

واستطاع المدرب المغربي تحفيز اللاعبين وإجراء بعض التعديلات على طريقة اللعب، مع الإبقاء على جميع اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الأول، ليدخل المنتخب الشوط الثاني بصورة مختلفة، ويسجل 3 أهداف عبر علي علوان، يزن النعيمات والبديل إبراهيم سعادة، وينال بطاقة العبور للدور الحاسم من التصفيات المونديالية.

ولم تكن مواجهة طاجيكستان الأولى له الذي ينجح خلالها في انتزاع الفوز بالشوط الثاني، حيث نجح في ذلك أمام العراق بثمن نهائي كأس آسيا، وأمام كوريا الجنوبية في المربع الذهبي للبطولة ذاتها.

وأشاد عموتة خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، بالأداء المميز للاعبين في الشوط الثاني، وترجمة أفضليتهم على أرضية الملعب لأهداف، مع تأكيده على أن تألق الحارس يزيد أبو ليلى بين الخشبات الثلاث، ساهم في إبقاء المنتخب باللقاء من خلال الحفاظ على نظافة شباكه.

إلى ذلك، أقام المنتخب الوطني تدريبا خفيفا الجمعة، على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، قبل المغادرة عصر اليوم للعاصمة السعودية الرياض، من أجل ملاقاة أصحاب الأرض في الجولة الأخيرة من التصفيات بدورها الثاني.

وتضم قائمة “النشامى” المغادرة إلى السعودية كلا من يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق “بوجبا”، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، علي علوان ويزن النعيمات.

وخرج التعمري في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتبديل من قبل عموتة، وقد ظهرت عليه معالم تجدد الإصابة في الكاحل، فيما لم تتحدد مسألة وإمكانية مشاركته في المواجهة المقبلة أمام السعودية، بحسب التقرير من الجهاز الطبي الذي يتابع حالته الصحية.

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ويتعين على المنتخب الوطني الفوز من أجل التأهل متصدرا عن المجموعة السابعة، حيث أنه يملك حاليا 10 نقاط بالمركز الثاني وفارق 11 هدفا لصالحه، مقابل تواجد السعودية بالمركز الأول برصيد 13 نقطة ولديه فارق 10 أهداف، علما بأن الاتحاد الآسيوي يلجأ لفارق الأهداف لحسم تفوق فريق على الآخر في حال التساوي بالنقاط.