"عمومية الطائرة" تجتمع اليوم على صدى إنجازات إدارية وفنية

مصطفى بالو

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عمان - تجتمع الهيئة العامة لاتحاد الكرة الطائرة اليوم، في قاعة المرحوم عبدالله أبونوار في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك لمناقشة التقريرين المالي والإداري، وخطة اتحاد اللعبة للموسم 2024، وسط جملة من الإنجازات الإدارية والفنية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية للجنسين سواء في المنافسات داخل الصالات أو الشاطئية.ورد نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات على استفسارات “الغد”، قائلا : “نعتبر الهيئة العامة الذراع الفاعل للاتحاد، ونعتز بفاعليتها واندماجها في خطط الاتحاد، ولها وقفة مشهودة بالاندماج في لجاننا العاملة خلال استضافتتنا للعديد من بطولات غرب آسيا والعربية، وقريبة إلى حد كبير منا، ونراهن على وعيها وانتمائها للعبة والرياضة الأردنية، ونقدر اجتهادها وتخطيها ظروفها المالية الصعبة، لانجاح خطة العمل على الصعيد النادوي والمنتخبات الوطنية”.وأضاف: “الهيئة العامة تضم أندية اللعبة لمختلف الدرجات، ودائما ما يؤكد الاتحاد ومن خلال كلمات وتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، التي تؤكد بأن الأندية شريك إستراتيجي، في خطة العمل إداريا وفنيا، وهي العمود الفقري والأساس في إنتاج المواهب، ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين واللاعبات لمختلف الفئات السنية”.وحول تسمية الموسم الحالي بأنه عام الإنجاز لملفات مهمة وفرض حضور المنتخبات الوطنية على منصات التتويج عربيا وإقليميا، أجاب قطيشات: “لاشك بأننا نفتخر بهذه التسمية، ووضع الاتحاد خطة شاملة للنهوض باللعبة، ونمضي في تنفيذها منذ الدورة الماضية وفق سياسة خطوة بخطوة”.وتابع: “ولعل أهم ما يميز العام الحالي إنجازنا لملفات مهمة، في مقدمتها استقطاب الراعي الرسمي بحجم مدارس التربية الريادية ممثلة بمديرها د. يوسف داوود، وفق مبلغ مالي يرضي طموحاتنا المستقبلية، ويعطينا الحافز لتجاوز صعوبات والأندية، ومن خلال الاتفاقية فتحت لنا أبواب تخصيص صالة قصر الرياضة لانشطتنا وأنديتنا ومنتخباتنا، والتي سنباشر بإعادة تاهيلها لإظهارها بحلة جديدة.وتابع: “ونعتبر الأندية الرياضية عنوان أساس لخططنا، وبالتأكيد الوفر المالي سيؤدي إلى رفع قيمة الجوائز المالية، فضلا عن توفير بيئة تنافسية احتكاكية من خلال المشاركة في البطولات الخارجية، كشباب الحسين الذي شارك في بطولة غرب آيا مطلع العام الحالي، وبعدها شارك عيرا في بطولة الأندية العربية في عمان، والتي كانت أيضا ضمن خطة طموحة في استضافة العديد من البطولات إلى جانب المشاركات الخارجية، والتي توفر للأندية والمنتخبات الوطنية أجواء احتكاكية في بيئة تنافسية تهدف إلى اكتساب الخبرات والتطوير”.وزاد: “وضمن مساعي الاتحاد التطويرية، لدينا فريق فني متكامل بإشراف التونسي هيثم الوسلاتي، يساعده مدربون وطنيون مميزون، واستقطبنا أيضا مدير فني للفئات العمرية التونسي فاهم الحديدي، وتتدرب المنتخبات الوطنية على مدار العام ولجميع الفئات العمرية، وخاضت غمار منافسات عربية وإقليمية، وأخرى تنتظر الظهور ضمن نظرة مستقبلية بعيدة المدى”.وأكمل: “التطوير لا يتوقف على الأندية والمنتخبات الوطنية فحسب، بل اقترن معها الجانب التطويري الإداري والفني، من خلال استضافتنا لدورات دولية متقدمة في التدريب والتحكيم، وإيفادنا أيضا بذات الاتجاه الكوادر بهدف التطوير، وتحتل كوادرنا مكانة مرموقة إداريا وفنيا وتحكيميا على المستوى العربي والقاري والدولي”.وحول الرضا عن الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال الفترة الحالية، رد قطيشات: نفخر بكل نشمي ونشمية هدفهم رفع علم الوطن، وتاكيد حضور اللعبة والرياضة الأردنية في المحافل الخارجية، ونقدر جهودهم جميعا على مستوى الجنسين ولجميع الفئات، وراضون بالتأكيد على جملة الإنجازات التي تحققت، لاسيما فوز منتخب السيدات برونزية الدورة العربية، وقبلها فضية غرب آسيا، ومؤخرا نجح منتخب السيدات من التتويج بالفضة والبرونز في بطولتي غرب آسيا والعربية في عمان، وإن لم يحالف الحظ الرجال بالتتويج، إلا انهم قدموا مستويات طيبة ووصلوا أدوارا متقدمة، يعكس مدى تطور المستوى العام، وهذا ما نبحث عنه لتاكيد حضور الطائرة الأردنية وتحليقها عاليا في سماء المشاركات العربية والإقليمية والقارية”.