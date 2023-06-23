الجمعة 23 حزيران 2023
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عمومية "الطاولة" تجتمع اليوم.. والاتحاد يقدم مدرب المنتخبات الوطنية

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بوستر يوضح النشاطات التي يقيمها اتحاد الطاولة اليوم (من المصدر)
عمان - تلتئم الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة الطاولة، في اجتماعها السنوي العادي، الذي يعقد عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع، والذي يتضمن تلاوة التقريرين المالي والإداري عن العام 2022، وخطة ونشاطات الاتحاد للعام الحالي 2023. اضافة اعلان
وأنجز مجلس إدارة الاتحاد برئاسة طارق الزعبي كافة الترتيبات المتعلقة بالاجتماع، والذي ينتظر أن يحظى بحضور كبير من أعضاء الهيئة العامة الذين يمثلون فئات (اللاعبين الدوليين، الأندية، المعينيين). 
وقال أمين سر الاتحاد الدكتور عمر الجعافرة 
"أنه لمن دواعي سرورنا أن نعرض على الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري عن العام 2022، والذي كان عاما حافلا بالنشاطات، والإنجازات التي حققها نشامى ونشميات كرة الطاولة الأردنية، وفي العام 2022 حلقت المنتخبات الوطنية في سماء منطقة غرب آسيا، وحصدت إنجازات لافتة وغير مسبوقة، دلت على التقدم والتطور الذي أصاب اللعبة، في الوقت الذي التزم فيه الاتحاد في تنفيذ كامل برامج نشاطات خطته في العام 2022، والتي حظيت بمباركة مصادقة الهيئة العامة في الاجتماع الأخير لها، في الوقت الذي توج فيه الاتحاد جهوده في استضافة الحدث الأهم والأبرز على الساحة العالمية، حيث احتصنت العاصمة عمان اجتماعات الاتحاد الدولي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وحضرها أكثر من 220 دولة من مختلف العالم".
وأشار الجعافرة إلى أن إنجاز النشاطات وتحقيق الإنجازات لم يأت من فراغ أو من قبيل الصدفة، فقد جاءت بفضل دعم ومساندة أسرة اللعبة كافة ووقوفها بجانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. 
كما يقيم الاتحاد وعقب هذا الاجتماع مباشرة، مؤتمرا صحفيا يقدم من خلاله المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية المصري عمرو رضا، الذي تعاقد مع الاتحاد مؤخرا، لقيادة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، والتي تشهد جملة من الاستحقاقات الرسمية المهمة، والتي يتطلع اليها الاتحاد في المحافظة على الإنجازات التي تحققت، خصوصا على مستوى البطولات العربية، وبطولات غرب آسيا. 
وتواصل المنتخبات الوطنية تدريباتها المكثفة في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، بحضور كافة اللاعبين بمتابعة متواصلة من مجلس إدارة الاتحاد. 
ويختتم الاتحاد نشاطاته اليوم، من خلال توقيع اتفاقية مع شركة كنان للبرمجة، واشهار الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد. 
من ناحية أخرى قرر الاتحاد المشاركة بمسابقات الفئات العمرية كافة المعتمدة في بطولة الأردن الدولية، التي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 20 ولغاية 26 آب (أغسطس) المقبل، حسب رئيس الاتحاد طارق الزعبي، الذي أكد أن إقامة البطولة في هذا الموعد وبهذا الحجم الكبير من اللاعبين واللاعبات في الفئات العمرية التي تم اعتمادها رسميا من قبل الاتحاد الدولي، يأتي ضمن توجهات الاتحاد الرامية إلى تطوير المستوى الفني للاعبين من الفئات العمرية، ومنحهم فرص المشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة، التي تشهد عادة مشاركة عدد كبير من نجوم اللعبة في العالم. 
وكان الاتحاد الدولي لكرة الطاولة اعتمد الفئات العمرية لبطولة الأردن، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، خصوصا وأن البطولة معتمدة رسميا من قبل الاتحاد الدولي، وتدخل مشاركة اللاعبين ونتائجهم في التصنيف الرسمي الذي يصدر عن الاتحاد الدولي، الفئات العمرية هي ( تحت 19و17 و15 و13 و11). 
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