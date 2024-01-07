عمومية "غرب آسيا" لكرة الطاولة تجدد ثقتها في الأردن لقيادة الاتحاد

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عمان – الغد – جددت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا ثقتها برئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، نظرا للدور الكبير الذي لعبه في خدمة الاتحاد طيلة الفترة الماضية، والدعم الكبير الذي يقدمه الأردن للاتحاد من خلال احتضان المقر الرئيسي، والعديد من النشاطات والبطولات التي أقيمت في الأردن، والتي أسهمت في تطوير اللعبة في منطقة غرب آسيا.وخلال الاجتماع العادي الذي عقدته الجمعية العمومية في العاصمة القطرية الدوحة أول من أمس برئاسة الزعبي، وحضور ممثلي الدول الأعضاء كافة، في الاتحاد وهي (قطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت والسعودية والعراق واليمن وفلسطين ولبنان وسورية، والأردن)، أجمعت الجمعية العمومية على الدور الكبير والمميز الذي يقوم به الأردن في تطوير اللعبة في المنطقة، وأن سلسلة البطولات والنشاطات التي استضافها الاتحاد الأردني في الفترة الماضية كان لها دور رئيسي في إنجاح مسيرة الاتحاد، والتي جعلت الاتحادين الدولي والآسيوي يشيدان بهذا الدور، ويبرزان النشاطات كافة، التي أقيمت في الأردن.وأعرب رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي عن بالغ شكره وتقديره إلى أعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة، التي تعزز مسيرة الاتحاد وتطلعاته في المرحلة المقبلة، والتي وصفها بالمهمة من حيث نوعية النشاطات التي سيقيمها الاتحاد، واعتمادها من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي. وهنأ الزعبي الاتحاد العراقي على ثقة الجمعية العمومية بإقامة تصفيات غرب آسيا في مدينة السليمانية خلال الفترة من 6 ولغاية 8 آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمخصصة لفئتي الرجال والسيدات في مسابقة الفردي فقط، حيث ينتظر أن تشهد التصفيات مشاركة الاتحادات كافة، من خلال اللاعبين واللاعبات، خصوصا وأن التعليمات تسمح بمشاركة لاعبين ولاعبتين من كل دولة.ويذكر أن النسخة الأخيرة من التصفيات التأهيلية للأولمبياد قد جرت في العاصمة عمان مطلع العام 2020، وشهدت تأهل لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، ولاعبة المنتخب السوري هند ظاظا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.من ناحية أخرى، ينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني في غضون الأيام القليلة المقبلة اللاعبين الأربعة الذين سيمثلون الأردن في التصفيات التأهيلية بعد ختام التصفيات الداخلية، والتي تشهد مشاركة اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة المملكة الأخيرة، في الوقت الذي أعد فيه الاتحاد الأردني برنامجا تدريبيا حافلا للاعبين الذين سيخوضون التصفيات التأهيلية، والذي يشتمل على معسكر تدريبي خارجي والمعسكرات الداخلية ربما يستضيف فيها الاتحاد مجموعة من اللاعبين الأقوياء بهدف رفع المستوى الفني للاعبينا قبل الدخول في معترك التصفيات.