عودة الهفوات التحكيمية.. أبو طعيمة يكسر العقدة.. والدردور يسجل الهدف 100

مهند جويلس

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عمان- سجلت الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، العديد من الملاحظات التحكيمية التي أثمرت عن إلغاء أو احتساب أهداف مشكوك بصحتها، لتعود الاحتجاجات بين الفرق والحكام، بعد خطأ تحكيمي واضح في الجولة الماضية باحتساب هدف غير شرعي للرمثا على سحاب.وأسفرت نتائج الجولة السابعة عن فوز الوحدات على السلط (1-0)، وتفوق شباب العقبة على شباب الأردن (1-0)، واكتساح الفيصلي نظيره الجليل (4-0)، وتعادل سحاب مع مغير السرحان (1-1)، وتغلب معان على مستضيفه الرمثا (1-0)، وتخطي الحسين إربد نظيره الأهلي (2-0).وتستعرض "الغد" في سياق التقرير التالي، أبرز مشاهد الجولة السابعة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 11 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 101 هدفا في 40 مباراة، بمعدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة.وتتوقف عجلة دوران دوري المحترفين حتى 23 من الشهر الحالي، بسبب خوض المنتخب الوطني مباراتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بمواجهة منتخبي طاجكستان والسعودية، فيما يشارك المنتخب الأولمبي في البطولة الدولية الودية بالسعودية خلال الفترة ذاتها.لم تقدم الجولة السابعة المستويات الفنية المطلوبة من قبل فرق المحترفين، بعد أن تراجع أداء بعض الفرق في ظل غياب الدعم الجماهيري، نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة والحرب المستمرة من قبل قوات الاحتلال على غزة، ما يدفع الجماهير لعدم متابعة مباريات فرقها من المدرجات، علما بأن عدد الحضور الجماهيري للجولة بلغ 1077 مشجعا فقط.وقدم الوحدات أداء غير جيد في مواجهته للسلط، واستطاع بشق الأنفس تسجيل فوز أبقاه في المركز الثاني على سلم الترتيب، ما يبعث القلق في نفوس جماهيره قبل مهمته الآسيوية غدا أمام الكهرباء العراقي، فيما ألغى حكم المباراة هدفا للسلط بداعي التسلل، تم على إثره الاحتجاج من قبل الجهاز الإداري، حيث اضطر الحكم لتوجيه البطاقة الحمراء تجاه إداريين من السلط.وحقق الفيصلي أكبر فوز له ببطولة الدوري في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 4 أهداف للمرة الثانية خلال البطولة، والتي جاءت في شباك الجليل، ليقدم المدرب أحمد هايل أوراق اعتماده على الصعيد المحلي منذ قدومه بتسجيل فوزين على التوالي، بانتظار ظهور جيد للفريق في مباراة الليلة بدوري أبطال آسيا أمام السد القطري.وواصل الحسين إربد، تقديم عروضه الإيجابية، والتي جاءت هذه المرة على حساب الأهلي متذيل ترتيب الدوري، وسجل هدفين في الشوط الثاني، بمباراة تألق فيها حارس مرمى الأهلي ربيع عز الدين والذي حرم الحسين من تحقيق نتيجة كبيرة، فيما أثيرت الشكوك حول إلغاء هدف شرعي للحسين عبر المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي.وعاد شباب العقبة لسكة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات لم يذق بها طعم الانتصار، ليصعد من المركز العاشر للمركز السادس، بفضل هدف البديل عيسى السباح، والذي جاء في الزفير الأخير من المواجهة، مع تبقي مباراة مؤجلة للعقبة أمام الفيصلي.وكان فوز معان على الرمثا هو الأثمن خلال الجولة الحالية، بعد أن تقدم "أسود الجنوب" من المركز الأخير للعاشر، بهدف جاء عبر اللاعب حربي أحمد من تسديدة مميزة.وتعادل سحاب ومغير السرحان بهدف لمثله في مباراة شهدت هدفا مشكوك بصحته أيضا، بعد أن أثبتت اللقطات المصورة اعتماد لاعب مغير السرحان معتز عبيدات على يده من أجل السيطرة على الكرة، قبل أن يسجل هدف التعادل لفريقه في مرمى سحاب،- سجل فريق معان فوزه الأول في بطولة الدوري على الرمثا، لتصبح جميع فرق المحترفين، سجلت فوزا واحدا على الأقل خلال النسخة الحالية، الفوز يعد هو الأول لمعان في تاريخه بدوري المحترفين على الرمثا بعد 6 مباريات سابقة ببطولة الدوري، فاز الرمثا بخمس منها مقابل تعادل وحيد بينهما، ليكسر مدرب معان أمجد أبو طعيمة العقدة الملازمة لمعان بمواجهة "غزلان الشمال"، ويستحق على إثرها تواجده مدربا للجولة السابعة.- ارتفع عدد البطاقات الحمراء في الجولة الحالية إلى 9 بطاقات، بعد تعرض المدافع السنغالي لمعان محمد فال للطرد خلال مباراة فريقه أمام الرمثا، فيما حصل بأوقات سابقة عليها كل من: زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).- تمكن لاعب الفيصلي عارف الحاج من صناعة 3 أهداف في مباراة فريقه أمام الجليل، ليكون أول لاعب في الدوري الحالي يقوم بـ"هاتريك" صناعة الأهداف.- سجل مهاجم الحسين إربد حمزة الدردور الهدف رقم 100 في دوري المحترفين بالنسخة الحالية، والذي جاء في شباك الأهلي.- للمرة الثالثة على التوالي ينقاد فريقا سحاب ومغير السرحان لنتيجة التعادل في 3 مباراة تاريخية بينهما ببطولة الدوري، حيث تعادل في الموسم الماضي مرتين بنتيجة (2-2) و(0-0)، فيما انتهت المباراة- يعتبر فريقا الحسين إربد والوحدات الوحيدان اللذان لم يتعرضا للخسارة حتى الآن، فيما لم تعرف فرق الحسين والفيصلي والرمثا وشباب الأردن طعم التعادل.- يعد الحسين الأقوى هجوما بتسجيله 16 هدفا، فيما يعتبر شباب الأردن الأضعف بتسجيله 4 أهداف فقط، فيما لم يتم تسجيل أي هدف في شباك الحسين لغاية اللحظة كأقوى خط دفاع، فيما اهتزت شباك سحاب 14 مرة كأضعف خط دفاعي.- تواجد عدد من إداري السلط على المدرجات أثناء مباراة الوحدات بدلا من حضورها على المنصة الرئيسية، حيث قاموا بعد نهاية المباراة بتوجيه الاحتجاجات على حكم اللقاء لإلغائه الهدف الذي تم تأكيد عدم شرعيته لاحقا من دائرة الحكام باتحاد الكرة.تشارك 3 لاعبين بصدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، وهم: سيدريك هنري (الوحدات)، محمود مرضي (الحسين)، خالد زكريا (الفيصلي)، فيما تشارك 4 لاعبين في الوصافة بتسجيلهم 3 أهداف، وهم: حمزة الدردور (الحسين)، أحمد أبو كبير (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، إبراهيم الرواد (معان)، وسجل أكثر من لاعب هدفين وهم: مصعب اللحام (الحسين)، مهند أبو طه (الوحدات)، أمين الشناينة ورزق بني هاني (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة، أحمد السلمان، بشار ذيابات ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، سامر خانكان (مغير السرحان)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط).وسجل هدفا واحدا كل من: عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات، فيرناندو ناثان، عبد الجليل أجاغون، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، بشار ذيابات والهادي سالم (الرمثا)، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، حربي أحمد، أمية المعايطة وعبد المالك مفتاحي (معان)، محمد العدوان (الجليل)، معتز عبيدات، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، سيف الدين البشابشة، عبد الله ذيب ومحمد الزعيرات (السلط)، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، و4 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر، ولاعب الأهلي علي حجبي.