عودة فاخوري.. موهبة أردنية شابة بأحلام عريضة

مهند جويلس

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عمان- يتطلع الموهبة الأردنية الصاعدة بقوة على الساحة المحلية الشاب عودة فاخوري، والبالغ من العمر 17 عاما، إلى تحقيق العديد من الأحلام في مسيرته الكروية، بعد أن لفت الأنظار إليه، ممن يتابعون ناديه وبطولات الفئات العمرية.ويمثل فاخوري نادي عمان اف سي منذ 4 أعوام، حيث نجح مع فريقه تحت سن 15 عاما في أوقات قيادته لدوري المحترفين، وكذلك الأمر بالنسبة لفريقي تحت 17 و19 عاما، إلى جانب تمثيله فريق الرجال بدوري الدرجة الأولى منذ موسمين، نظير موهبته الفريدة من نوعها، وتحديدا في مركز الجناح الهجومي وصناعة اللعب.وكشف فاخوري في حديثه لـ "الغد"، عن سعادته بالتواجد مع فريق عمان اف سي بالفترة الحالية، ومحاولة منافسة فرق مميزة بهدف الصعود لدوري المحترفين للموسم المقبل، بعد أن تمكن الفريق خلال 4 مباريات من تسجيل الفوز في 3 مناسبات والخسارة في مباراة وحيدة.وأضاف: "نقدم مستويات جيدة ونتائج مميزة تحت قيادة المدرب ظاهر السردي، وفريقنا يضم مجموعة لاعبين أكفاء سواء من أصحاب الخبرة أو الشباب، ونأمل بعد موسمين ماضيين في دوري الأولى، لم نستطع من خلالهما تحقيق الهدف والوصول لدوري الكبار".وأشاد فاخوري بعمل مدربه السردي الدؤوب خلال المباريات والتدريبات من جهة، ومنحه الفرصة لأبناء النادي من الفئات العمرية من جهة أخرى، بالمشاركة واللعب في المباريات الرسمية مع فريق الرجال، متمنيا بأن يكون وزملاءه عند حسن الثقة وتقديم أفضل المستويات.وخرج عمان اف سي مؤخرا من دور الـ32 من بطولة كأس الأردن على يد الحسين إربد بالخسارة بهدفين لهدف، إذ سجل فاخوري هدف فريقه الوحيد من علامة الجزاء، ليعد أصغر لاعب يسجل هدفا ببطولة الكأس للموسم الحالي وللدور الماضي.وعبر فاخوري عن هدفه بمرمى الحسين قائلا: "التسجيل في مرمى الفريق المرشح الأول لحصد البطولات المحلية يعني لي الكثير في هذا الوقت والعمر، وكنا قادرين على صنع مفاجأة وإقصائه من الدور الماضي، إلا أن الحكم لم ينصفنا، بعد تغاضيه عن منحي ركلتي جزاء خلال شوطي المباراة، لكننا حاولنا مجاراة الحسين رغم ظروف صعبة مرت خلال المواجهة".وتلقى فاخوري عرضا من أحد الأندية القبرصية في الفترة الماضية، إلا أن التزامه مع منتخب الشباب في الفترة الحالية وعمان اف سي وتدريبات بدنية خاصة، جعلته يرفض العرض حاليا، موضحا أن النادي القبرصي أبقى العرض مفتوحا لأجل غير مسمى، واحتمالية مغادرته للفريق الأوروبي وتمثيله مطلع العام المقبل".وواصل: "سنغادر مع المنتخب لخوض معسكر تدريبي في تركيا الأسبوع المقبل، وكلنا أمل في تحقيق الحلم الذي يحلم به أي لاعب ببلوغ كأس العالم، بعد الوصول لنهائيات آسيا من خلال التصفيات المقبلة، إذ يضم الفريق عناصر جيدة تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر، وسأغيب عن عمان اف سي خلال الفترة القصيرة المقبلة لهذا الظرف".وتحدث فاخوري عن بداية مسيرته الكروية، والتي كانت من خلال المدارس ومراكز الأمير علي للواعدين، قبل أن يتم اختياره و7 لاعبين من بين 6000 لاعب ناشئ بعمر 6 سنوات للالتحاق بنادي كورنيا برشلونة، والذي يعد من أهم الأندية الإسبانية اهتماما بالفئات العمرية، في الوقت الذي كان المدير الفني الراحل باتحاد الكرة محمود الجوهري معجب بإمكانيته حسب وصفه.وزاد: "بعد عودتي للأردن، بحثت مع والدي عن ناد كي أتدرب معه، لأذهب لأكاديمية فرسان الأردن التي يشرف عليها المدرب الوطني عبد الله القططي، وبقيت لمدة تصل لـ8 سنوات، كي أذهب بعدها ولفترة قصيرة لتمثيل الفيصلي، إلا أن عدم إنصافي جعلني أغادر النادي، رغم حصولي على جائزة أفضل لاعب ببطولتين في فلسطين وقطر بتلك الفترة، بفرق خاصة مجمعة".ويأمل فاخوري من الأندية والاتحاد، زيادة الاهتمام والدعم للاعبي الفئات العمرية نظير وجود مواهب كثيرة تحتاج للوقوف بجانبها، مشيرا إلى أن اهتمام والده به وشقيقه حارس المرمى علاء بنادي عمان اف سي أيضا، جعلهما يستمران في اللعبة، مع تمنيه اللعب مع ناد كبير في أوروبا خلال الأعوام المقبلة، وهو قادر على تحقيق حلمه حسب قوله.