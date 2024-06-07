 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عيرا يتطلع إلى منصات التتويج في موسم "الطائرة" الجديد

فريق عيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن الموسم الماضي -(الغد)
فريق عيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن الموسم الماضي -(الغد)
عمان - يبدأ فريق عيرا للكرة الطائرة استعداداته للموسم الجديد، بعد الاجتماع الذي ستعقده إدارة النادي برئاسة د. بشير العلوان، مع المدير الفني إياد توفيق ومنظومة الفريق الإدارية والفنية واللاعبين مطلع الأسبوع المقبل، لصياغة مرحلة جديدة، يتطلع فيها عيرا إلى منصات التتويج، وهو الذي قبل بوصافة بطل الدوري وكأس الأردن في الموسم الماضي.اضافة اعلان
وأكد توفيق، أن تدريبات الفريق ستنطلق مدعومة باهتمام إدارة النادي، ووقفة جماهيره الأسبوع المقبل، مشيرا إلى امتلاك عيرا لعناصر مميزة من الخبرة والشباب، وشدد على أن روح العائلة الواحدة الذي يغلف إدارة النادي ومنظومة الفريق، يعتبر وقود الجاهزية المعنوية وينعكس إيجابا على النواحي البدنية والفنية، في مسار الفريق التنافسي بمختلف بطولات الاتحاد للموسم الجديد.
وأضاف توفيق في حديثه لـ"الغد": "يقترب موعد مهمتنا الأولى التتنافسية عبر البحث عن لقب كأس السوبر، في المباراة التي تجمعنا بوصفنا الوصيف في الموسم الماضي، مع بطل الدوري وكأس الأردن شباب الحسين في 31 تموز (يوليو) المقبل، وما يزال أمامنا متسع من الوقت، لتجهيز الفريق بحجم الطموح والمنافسة على اللقب، مع الوضع بعين الاعتبار قوة المنافس الذي نحترم تاريخه وطموحاته التنافسية".
وتابع: "لدينا مجموعة متناسقة من اللاعبين، لا سيما من أصحاب الخبرة بوجود يعقوب القهوجي، محمد دقماق، اسلام دراغمة، والشباب بوجود خالد هلال وراشد العلوان وإياد محاسنة، وغيرهم من الأسماء المهمة في تشكيلة الفريق للموسم الجديد، سننطلق بالتدريبات ونعزز صفوف الفريق بدعم مجلس الإدارة الذي يجتهد لتوفير كافة احتياجاتنا، ويستعد خلال فترة وجيزة لافتتاح صالة النادي متعددة الأغراض، والتي ستوفر علينا الوقت ومصاريف الحجوزات وتعب التنقل من صالة إلى أخرى، وإن كنا سننطلق في المرحلة الحالية بتدريباتنا من صالة قصر الرياضة وبعض الصالات القريبة إلى حين الإعلان عن افتتاح صالة النادي ببنيتها التحتية وتجهيزاتها المميزة".
وحول رأيه في قرعة بطولات اتحاد االلعبة التي جرت مؤخرا، قال توفيق: "القرعة في بطولتي كأس الأردن ودرع الاتحاد متكافأة إلى حد كبير، حيث ضمت المجموعة الأولى كلا من شباب الحسين وشباب مليح والوحدات والبقعة، والمجموعة الثانية كلا من شباب عيرا والكرمل والعودة والمحطة، فيما أفرزت قرعة الدرع عن وقوع شباب الحسين والمحطة والوحدات البقعة في المجموعة الأولى، وشباب عيرا والكرمل والعودة وشباب مليح في الثانية، ونجد طريقنا أسهل في المسابقتين من بقية المتنافسين، ما يعطينا الدافع القوي للبحث عن لقبي البطولتين".
وعن استحداث بطولة درع الاتحاد في الموسم الحالي، وإعادة إحيائها بعد أن توقفت لسنوات طويلة، رد توفيق: "لا شك أن زيادة عدد البطولات المحلية، يوفر عددا أكبر من المباريات التنافسية الاحتكاكية، والذي ينعكس على المستوى العام للطائرة الأردنية، لذا أنا مع استحداث بطولة الدرع وغيرها من البطولات على مدار العام، ولكن من وجهة نظري فإن نظامها بخروج المغلوب من مرة واحدة، لا يوفر العدد الأكبر من المباريات التنافسية لفرق الأندية، وأجد أنها لو أقيمت بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة مثلا، فإنها ستوفر الفائدة الفنية المرجوة من زيادة عدد البطولات".
يذكر أن بطولة كأس الأردن للرجال ستقام خلال الفترة من 6 إلى 11 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما تنطلق منافسات بطولة درع الاتحاد للرجال، خلال الفترة من 3 إلى 8 آب المقبل، وتنطلق بطولة الدوري الممتاز خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وتبدأ منافسات السيدات بمباراة كأس السوبر التي تجمع دي لاسال والنصر في 31 تموز (يوليو) المقبل، فيما تقام مباريات كأس الأميرة آية للسيدات، خلال الفترة من 4 إلى 8 آب المقبل، وتنطلق أيضا مباريات الدوري الممتاز في الشهر ذاته.
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