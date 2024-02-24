السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عيرا يخسر أمام السويحلي الليبي ويفوز إداريا على مصافي العراقي بـ”الطائرة” العربية”

1708798961428249300
جانب من إحدى مباريات ختام الدور الأول لمنافسات “طائرة” الأندية العربية-(تصوير: أمجد الطويل)
عمان- خسر فريق عيرا أمام السويحلي الليبي بنتيجة 0-3، بواقع 21-25، 10-25 و10-25، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة، ليحتل المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما سقط فريق شباب الحسين في أجواء فريق كاظمة الكويتي، بالخسارة بنتيجة 0-3، بواقع 25-20، 25-22، و25-23، لينضم كاظمة إلى قائمة المتاهلين إلى دور ربع النهائي برصيد 6 نقاط، واحتل شباب الحسين المركز الأخير في المجموعة الأولى من دون نقاط.اضافة اعلان
فوز معنوي لعيرا
وانتصرت لجنة الاحتكام في الاتحاد العربي لكرة الطائرة لنادي عيرا، وأقرت فوزه على مصافي الشمال بنتيجة 3-0 بواقع 25-0، 25-0 و25-0، رغم خسارته لتلك المباراة بنتيجة 0-3، وذلك بعد الاعتراض الذي قدمه، محتجا عدم قانونية مشاركته لـ 4 لاعبين في المباراة رقم 9 من البطولة، كل من صلاح الدين شاكر، أحمد يونس، سيف حسين، وعباس رياض، ولاعب محترف إيراني الجنسية، ضمن سجلات ناديين عراقيين آخرين.
وفي ختام الدور الأول من بطولة الأندية العربية، تأهل عن المجموعة الأولى قطر القطري متصدرا بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، الأهلي الليبي ثانيا برصيد 10 نقاط، والسيب العُماني ثالثا برصيد 9نقاط، وكاظمة الكويتي رابعا برصيد 6 نقاط، وحل النجمة البحريني بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، وشباب الحسين بالمركز الأخير بدون نقاط.
وتأهل عن المجموعة الثانية، السويحلي الليبي متصدرا برصيد 14 نقطة، ودار كليب ثانيا برصيد 12 نقطة، والشرطة القطري ثالثا برصيد 10 نقاط، وبرقان الكويتي برصيد 4 نقاط رابعا، وعيرا خامسا برصيد 3 نقاط، ومصافي الشمال العراقي أخيرا برصيد نقطة واحدة.
وشهدت نتائج مباريات الأمس، فوز الأهلي بنغازي الليبي على السيب العُماني بنتيجة 3-2، بواقع 19-25، 20-25، 25-15، 25-23، و16-14، وفاز دار كليب البحريني على الشرطة القطري بنتيجة 3-1، بواقع 29-27، 25-17، 21-25، و25-15، وفاز قطر القطري على النجمة البحريني بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 25-21، و25-23، وفاز برقان الكويتي على مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3-2 بواقع 20-25، 18-25، 25-25، 25-18، و15-7.
عيرا 0   السويحلي 3
رغم أن السويلحي فرض إيقاعه الهجومي، مستثمرا أخطاء فريق عيرا في الاستقبال والإرسال تحت الشبكة وتقدم 3-0، إلا أن المعد يعقوب قهوجي نجح في ترتيب أوراق فريقه، وتنويع الهجمات بين ابيلاروسي فردريك وراشد العلوان وخالد هلال بطول الشريط العلوي، ومحمد جمال من منتصف الشبكة، وعدل النتيجة ومضى في سباق النقاط مع السويلحي حتى 8-9، إلا أن الأخير نجح في كشف حوائط صد عيرا، والملعب الخلفي رغم اجتهاد الليبرو بشار محارمة ومساندة إياد محاسنة، ليتقدم السويحلي 15-11 و21-20، وأنهى الشوط الأول 25-21.
وفرض فريق السويلحي إيقاعه السريع في الشوط الثاني، ونجح في الهجوم الساحق من طرفي وعمق الشبكة، وأحدث خللا في ترتيبات عيرا الهجومية، ووقفت حوائط صده في وجه محاولات راشد العلوان وفريدريك وخالد هلال ومحمد جمال وفق إشارات القهوجي، وتقدم السويلحي سريعا 12-6 و18-8، وأنهى الشوط الثاني 25-10. ورغم أن عيرا خطف التقدم لأول مرة عند النقطة 3-2 في الشوط الثالث، بفضل خبرة القهوجي واجتهادات محاسنة والعلوان وهلال، إلا أن السويحلي عاد وأمسك بزمام المبادرة، وفق ساحقات علي محسن وأحمد عبدالحميد، وقوة الإرسالات الموجهة وكشف الملعب الخلفي لعيرا، ليتقدم السويحلي من جديد 9-4، ومضى يسجل النقاط من مختلف المحاور شارخا حوائط عيرا، متقدما 19-6، و21-10، وأنهى الشوط الثالث 25-10.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708799799158271200

بـ"الجزاء" الحسين يكسب نقاط شباب الأردن.. ومعان والجليل يكتفيان بالتعادل

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-24 at 21.03.44

فضية وبرونزيتان لـ"الكراتيه" في الدوري العالمي

منذ1 ساعة
1708766002786990300

عودة مباريات الدوري لملعب العقبة فرصة لتنشيط السياحة الرياضية

منذ2 ساعة
1708766002676989900

"المصارعة" يخوض معسكرا وبطولتين في بلغاريا

منذ2 ساعة
احدى السيارات المشاركة في بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي.-(من المصدر)

الفلسطيني خبيص بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي و"مجموعة برو"

منذ2 ساعة
1708766002966991100

منتخب السلة يباشر تدريباته في جدة تأهبا لمواجهة السعودية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ1 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ10 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 