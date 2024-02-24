عيرا يخسر أمام السويحلي الليبي ويفوز إداريا على مصافي العراقي بـ”الطائرة” العربية”

مصطفى بالو

اضافة اعلان

خسر فريق عيرا أمام السويحلي الليبي بنتيجة 0-3، بواقع 21-25، 10-25 و10-25، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة، ليحتل المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما سقط فريق شباب الحسين في أجواء فريق كاظمة الكويتي، بالخسارة بنتيجة 0-3، بواقع 25-20، 25-22، و25-23، لينضم كاظمة إلى قائمة المتاهلين إلى دور ربع النهائي برصيد 6 نقاط، واحتل شباب الحسين المركز الأخير في المجموعة الأولى من دون نقاط.وانتصرت لجنة الاحتكام في الاتحاد العربي لكرة الطائرة لنادي عيرا، وأقرت فوزه على مصافي الشمال بنتيجة 3-0 بواقع 25-0، 25-0 و25-0، رغم خسارته لتلك المباراة بنتيجة 0-3، وذلك بعد الاعتراض الذي قدمه، محتجا عدم قانونية مشاركته لـ 4 لاعبين في المباراة رقم 9 من البطولة، كل من صلاح الدين شاكر، أحمد يونس، سيف حسين، وعباس رياض، ولاعب محترف إيراني الجنسية، ضمن سجلات ناديين عراقيين آخرين.وفي ختام الدور الأول من بطولة الأندية العربية، تأهل عن المجموعة الأولى قطر القطري متصدرا بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، الأهلي الليبي ثانيا برصيد 10 نقاط، والسيب العُماني ثالثا برصيد 9نقاط، وكاظمة الكويتي رابعا برصيد 6 نقاط، وحل النجمة البحريني بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، وشباب الحسين بالمركز الأخير بدون نقاط.وتأهل عن المجموعة الثانية، السويحلي الليبي متصدرا برصيد 14 نقطة، ودار كليب ثانيا برصيد 12 نقطة، والشرطة القطري ثالثا برصيد 10 نقاط، وبرقان الكويتي برصيد 4 نقاط رابعا، وعيرا خامسا برصيد 3 نقاط، ومصافي الشمال العراقي أخيرا برصيد نقطة واحدة.وشهدت نتائج مباريات الأمس، فوز الأهلي بنغازي الليبي على السيب العُماني بنتيجة 3-2، بواقع 19-25، 20-25، 25-15، 25-23، و16-14، وفاز دار كليب البحريني على الشرطة القطري بنتيجة 3-1، بواقع 29-27، 25-17، 21-25، و25-15، وفاز قطر القطري على النجمة البحريني بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 25-21، و25-23، وفاز برقان الكويتي على مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3-2 بواقع 20-25، 18-25، 25-25، 25-18، و15-7.رغم أن السويلحي فرض إيقاعه الهجومي، مستثمرا أخطاء فريق عيرا في الاستقبال والإرسال تحت الشبكة وتقدم 3-0، إلا أن المعد يعقوب قهوجي نجح في ترتيب أوراق فريقه، وتنويع الهجمات بين ابيلاروسي فردريك وراشد العلوان وخالد هلال بطول الشريط العلوي، ومحمد جمال من منتصف الشبكة، وعدل النتيجة ومضى في سباق النقاط مع السويلحي حتى 8-9، إلا أن الأخير نجح في كشف حوائط صد عيرا، والملعب الخلفي رغم اجتهاد الليبرو بشار محارمة ومساندة إياد محاسنة، ليتقدم السويحلي 15-11 و21-20، وأنهى الشوط الأول 25-21.وفرض فريق السويلحي إيقاعه السريع في الشوط الثاني، ونجح في الهجوم الساحق من طرفي وعمق الشبكة، وأحدث خللا في ترتيبات عيرا الهجومية، ووقفت حوائط صده في وجه محاولات راشد العلوان وفريدريك وخالد هلال ومحمد جمال وفق إشارات القهوجي، وتقدم السويلحي سريعا 12-6 و18-8، وأنهى الشوط الثاني 25-10. ورغم أن عيرا خطف التقدم لأول مرة عند النقطة 3-2 في الشوط الثالث، بفضل خبرة القهوجي واجتهادات محاسنة والعلوان وهلال، إلا أن السويحلي عاد وأمسك بزمام المبادرة، وفق ساحقات علي محسن وأحمد عبدالحميد، وقوة الإرسالات الموجهة وكشف الملعب الخلفي لعيرا، ليتقدم السويحلي من جديد 9-4، ومضى يسجل النقاط من مختلف المحاور شارخا حوائط عيرا، متقدما 19-6، و21-10، وأنهى الشوط الثالث 25-10.