"عين " عموتة تتجول في الملاعب لرصد النجوم.. والجماهير تترقب

يحيى قطيشات

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عمان – تجولت عيون الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المغربي حسين عموتة، في مختلف ملاعب المملكة، لرصد انطلاقة الجولة الأولى من دوري المحترفين، والوقوف على مستويات اللاعبين، تمهيدا لاختيار تشكيلة النجوم الذين سيمثلون منتخب النشامى في الاستحقاقات المقبلة.وتابع عموتة، عددا من مباريات دوري المحترفين، حيث قام بتدوين الملاحظات، وسط حالة من التفاؤل بالشارع الرياضي، بقدرة المدرب المغربي على اختيار تشكيلة مثالية غير تقليدية قادرة على النهوض بالمنتخب.وسيواجه المنتخب الوطني نظيره النرويجي وديا يوم السابع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ومنتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو، في إطار تحضيراته لخوض تصفيات كأس العالم 2026 منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023، في قطر مطلع العام المقبل.ويسعى عموتة، للوقوف على مستويات اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب مؤخرا، إضافة إلى رصد أداء اللاعبين الذين لم يشملهم الاختيار الأخير، سعيا لانتقاء الأفضل خلال المرحلة المقبلة في ظل مطالبات جماهيرية خلال الفترة الماضية بضرورة منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين أثبتوا حضورهم وقدراتهم وكانوا يستحقون التواجد في تشكيلة النشامى، وينتظر أن تشهد التشكيلة المقبلة حضور عدد من اللاعبين المحليين.ويتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الأسماء التي تلعب في دوريات أخرى ويتواصل معهم بصورة مستمرة ويدعم تجربتهم بكل قوة حتى تحقق النجاح المطلوب.وتبدو الجماهير الأردنية متفائلة كثيرًا، بقدرة عموتة وجهازه المساعد على تحقيق تطلعاتها، وينبع التفاؤل، من أن عموتة، يملك البصمة التدريبية اللافتة على مستوى الوطن العربي ومعروفا لدى الجماهير الأردنية على وجه التحديد، إضافة إلى أنه يتمتع بسيرة تدريبية جيدة.وأشاد المتابعون والمهتمون على مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة الجهاز الفني للمنتخب للمباريات الماضية وحرصه على مراقبة اللاعبين كافة، لاختيار الأفضل فنيا وبدنيا لتشكيلة المنتخب بعيدا عن الأسماء وأين تلعب.ويقول الإداري الأسبق للمنتخب الأولمبي والنادي الفيصلي ماهر طعمة الذي يتابع تفاصيل الكرة الأردنية من أميركا: "يدرك ويعرف كثيرون، أن التعاقد مع عموتة، جاء في توقيت صعب ومتأخر من قبل الاتحاد، وبالتالي فإنه سيكون بحاجة لدعم منظومة الكرة الأردنية كاملة، في سبيل تحقيق أهداف وآمال الجماهير الأردنية بالتأهل لمونديال كأس العالم 2026، وتحقيق نتائج مميزة في نهائيات كأس آسيا 2023، بقطر مطلع العام المقبل".وطالب طعمة، بأن تضم تشكيلة المنتخب أفضل اللاعبين، معتبرا أن رصد ومتابعة الجهاز الفني للاعبين في بطولة السوبر ومنافسات دوري المحترفين، خطوة إيجابية يفترض أن تنعكس على الأداء الفني للاعبين الباحثين عن التواجد في تشكيلة النشامى خلال المرحلة المقبلة.من جهته، قال المشجع علي حياصات: "أحسن الاتحاد صنعًا عندما قرر تعيين عموتة مديرا فنيا للمنتخب، وكانت بمثابة الخطوة الصحيحة لتصويب مسار النشامى قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، متابعة الجهاز الفني ورصده للاعبين وأدائهم خطوة جيدة، والأمل في أن تضم التشكيلة أفضل اللاعبين خلال الفترة الحالية". إلى ذلك، أيد المتابع عبد الله الشعيبي رأي حياصات، من خلال استقطاب مدرب ناجح في مسيرته التدريبية السابقة، متأملا منه أن يقدم خبراته لصالح المنتخب الوطني في تحقيق حلم الشارع الرياضي ببلوغ المونديال للمرة الأولى في التاريخ.وأشار الشعيبي، إلى أن حرص عموتة على زيارة الأندية، ومتابعة غالبية مباريات بطولة الدوري، يعكس مدى جدية وتفاني المدرب في عمله، متمنيا منه عدم الإصغاء للأصوات التي تطالبه بضم لاعب على حساب آخر لمصالح شخصية، واختيار العناصر التي تخدم أفكاره الفنية.