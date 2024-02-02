عيون السائقين الأردنيين تتجه إلى لقب "ميرك 2" في رالي قطر

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - تصدر السائق ‏شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10، بطولة الشرق الأوسط "أم إي آر سي 2" (ميرك 2) ‏لسيارات الإنتاج، في المرحلة الاستعراضية للرالي في يومه الأول، التي أقيمت على مسار اسفلتي في حلبة أكاديمية لوسيل ‏للكارتينج.وجاء جويحان في المركز السابع في الترتيب العام، في حين جاء السائق سام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو 10 ‏بالمركز الثالث في "ميرك 2"، والتاسع في الترتيب العام.وحل المتسابق إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن ميتسوبيشي ‏لانسر إيفو 9 بالمركز الرابع، وفي المركز الحادي عشر في الترتيب العام، وجاء المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على ميتسوبيشي لانسر ‏إيفو 9 في المركز الخامس، والمركز الثاني عشر في الترتيب العام، وعيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس على ‏متن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بالمركز العاشر والحادي والعشرين في الترتيب العام.‏وتصدر الرالي المتسابق النرويجي مادس أوستبيرج وملاحه السويدي باتريك بارث ‏على متن شكودا فابيا، متقدما بفارق 0.8 ثانية ‏على زميله في ‏الفريق الفرنسي بيار-لوي لوبيه وملاحه لوريس باسكو.‏من ناحيته، وبعدما تقاسم العام الماضي لقب بطولة الشرق الأوسط مع العطية، ‏يأمل السائق العماني عبدالله الرواحي مع ملاحه ‏الأردني عطا الحمود في احتلال مركز متقدم ‏في قطر، وحقق العُماني على متن شكودا فابيا لفريق "أوتوتيك" ثالث أسرع توقيت في ‏المرحلة ‏الأولى الإستعراضية.‏وحل بطل الشرق الأوسط للراليات الطري ناصر العطية مع ملاحه جيوفاني بيرناكيني على متن فولكسفاكن بولو جي تي آي لفريق ‏‏"اوتوتيك موتور سبورت" ‏في المركز الرابع.، كما حقق المتسابق القطري عبد العزيز الكواري مع ملاحه الايرلندي جيمس فولتون على متن ‏سيارة فولكسفاكن بولو المركز الخامس ‏واجتاز المشاركون يوم أمس مراحل وعب المشرب (15.32 كم) والوعب (15.33 كم) وأم بركة (21.38 كم) وتم تكرار المراحل ‏الثلاث ذاتها في فترة ما بعد الظهر وذلك بعد عودة الفرق إلى صالة لوسيل متعددة الاستخدامات لاجراء الصيانة ‏وإصلاح الأعطال، ‏وتحتتم اليوم منافسات الرالي.‏‎ ‎الترتيب العام بعد المرحلة الأولى (الاستعراضية)‏‏- الأول: مادس أوستبيرج (النرويج) وملاحه باتريك بارث (السويد)على متن شكودا فابيا بزمن 4.37.6 دقائق.‏‏- الثاني: بيار- لوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا)على شكودا فابيا بزمن 4.38.4 د.‏‏- الثالث: عبدالله الرواحي (عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن شكودا فابيا إيفو بزمن4.40.2 د.‏‎‏- الرابع: ناصر العطية (قطر) وملاحه جيوفاني بيرناكيني (بولندا) على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.40.9 ‏د.‏‎‏- الخامس: عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.45.0 د.‏‏- السادس: خالد السويدي (قطر)وملاحه روس ويتوك (بريطانيا) على متن فولكسفاكن بولو بزمن 4.50.0 د. ‏‏- السابع: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 10 بزمن 4.50.2 د. ‏‏- الثامن : أحمد خالد (لبنان) وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.01.6 د.‏‏- التاسع: حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 10 بزمن 5.02.8 د.‏- العاشر: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) على متن فورد فييستا بزمن 5.07.4 د.‏‏- الحادي عشر: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن)على ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.14.5 د.‏‏- الثاني عشر: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 بزمن 5.15.0 د.‏