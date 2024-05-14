"غانا" تكتسح قائمة أجنبيات "المحترفات".. وحضور جزائري لدى حامل اللقب

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - أنجزت فرق دوري المحترفات لكرة القدم، تعاقداتها قبل انطلاق المسابقة بعد غد بنسختها السادسة، بمشاركة 6 فرق، وتم إنجاز ملف اللاعبات الأجنبيات اللواتي يشكلن قوة إضافية.واستفادت بعض الفرق من قانون اتحاد الكرة الجديد، الذي يسمح للفريق الواحد بالتعاقد مع 3 لاعبات أجنبيات بدلا من اثنتين كما كان مقررا منذ انطلاقة المسابقة في العام 2019، علما بأن بطولة الدوري بدأت في العام 2004 بعيدا عن المسمى الجديد دوري المحترفات.وتنطلق البطولة بعد غد، بمواجهتين على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب، إذ يلتقي عمان اف سي مع الاتحاد في افتتاحية البطولة عند الساعة الخامسة مساء، تتبعها مواجهة الحسين إربد والنصر عند الساعة الثامنة مساء، على أن تختتم الجولة الأولى بلقاء الأرثوذكسي والاستقلال عند الساعة السابعة مساء يوم السبت.وكان العام الماضي، شهد حصول اللاعبة اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة هدافة دوري المحترفات بعد تسجيلها 14 هدفا، عندما كانت تمثل فريق الاتحاد، فيما حلت المهاجمة الغانية بصفوف الأرثوذكسي رحمة جافارو بالمركز الثاني وبرصيدها 9 أهداف، ونالت مواطنتها وزميلتها بالفريق ناومي أنيما جائزة أفضل لاعبة بالبطولة، بالشراكة مع لاعبة الاتحاد روزبهان فريج.ولجأ فريق الاتحاد بطل دوري النسخة الأخيرة إلى المدرسة الجزائرية في تعاقداته لهذا الموسم تحت قيادة المدرب البرازيلي جويل كورنيللي، حيث تم الاتفاق مع 3 لاعبات سبق لهن وأن مثلن منتخب الجزائر في فترات سابقة، وهن المهاجمتان نعيمة بوهني وحورية عفاق، والمدافعة زينب قندوسي.وكان الفريق في الموسم الماضي، يملك في صفوفه المدافعة المصرية أمنية محمود والمهاجمة اللبنانية ليلى إسكندر، واللتين خاضتا خلال الفترة الماضية تجربة احترافية في الدوري السعودي للسيدات بالدرجة الممتازة، نظير تألقهما مع الاتحاد عبر حصد لقبي الدوري وكأس الأندية الأردنية السعودية.وفضل وصيف الترتيب فريق الأرثوذكسي بقيادة المدرب سالم القرا، الإبقاء على اللاعبتين اللتين مثلتا الفريق في الموسم الماضي، وهما صانعة الألعاب ناومي أنيما والمهاجمة رحمة جافارو من غانا، فيما لم يستفد النادي من زيادة عدد الأجنبيات نظرا لاكتفائه باللاعبات المحليات في جميع المراكز.الأمر ذاته، قام به فريق عمان اف سي صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي على سلم ترتيب دوري المحترفات، من خلال الإبقاء على المدافعة الغانية أشيا كونستانس، ومواطنتها لاعبة الوسط جوسي لاربي لموسم جديد، والتعاقد مع الحارسة بياتريس نكيتيا من غانا أيضا، مع المدرب أحمد حمكري الذي يخوض تجربته الأولى كمدرب في هذه البطولة.وتحت قيادة المدرب عبد الفتاح الشدفان، تعاقد النصر مع اللاعبة الغانية روبي موسى، والليبيرية ساريون ماكاسيان، ولوبيكو جارسيا مالونداما من الكونجو، في محاولة من إدارة النادي والجهاز الفني الاستعانة بلاعبات جدد أملا بتقديم الفائدة الفنية للفريق.وجلب المدير الفني لفريق الاستقلال منير أبو هنطش، المهاجمة الغانية فيرونيكا أبيا، والتي قدمت أداء مميزا في الموسم الماضي مع المدرب ذاته، ولكن في فريق النصر، إلى جانب مواطنتيها صافيا أدونجو ومينجيل أندوه، ضمن مخططات الفريق لتحقيق مراكز أفضل من الموسمين الماضيين.أما العائد مجددا لدوري المحترفات فريق الحسين إربد، والذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه بالدرجة العليا عقب تتويجه بلقب دوري “الأولى” الموسم الماضي، فلم يتعاقد مع أي لاعبة أجنبية نظرا لضيق الوقت، وبدء تدريبات الفريق مؤخرا تحت قيادة المدرب عدي البطاينة، على أن يتم دراسة هذا الأمر لاحقا، سعيا إلى ضم أجنبيات بين مرحلتي الذهاب والإياب.ومن الجدير بالذكر، أن بطولة الدوري تقام بنظام 3 مراحل (ذهاب، إياب، المرحلة الذهبية)، بحيث يخوض كل فريق 15 مباراة في الموسم، ويفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.