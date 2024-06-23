"غرب آسيا" فرصة منتخب الشباب لتحضير مثالي للتصفيات القارية

يحيى قطيشات

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عمان - يأمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم بقيادة الهولندي بيتر ماينديرسما، باستثمار المشاركة في بطولة غرب آسيا الثالثة، لتحضير مثالي لتصفيات كأس آسيا.وتقام بطولة غرب آسيا في السعودية اعتبارا من يوم غد، وتستمر لغاية الخامس من شهر تموز (يوليو) المقبل بمشاركة واسعة وقياسية تتمثل بـ12 منتخبا، حيث تعتبر هذه البطولة فرصة مثالية للمنتخب استعدادا لتصفيات كأس آسيا التي تقام خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.ويبحث المنتخب الوطني عن حصد العديد من الفوائد الفنية والبدنية من خلال منافسات البطولة، ويرنو الجهاز الفني من الوقوف على مستويات اللاعبين ومدى الانسجام والقدرة على تطبيق الأفكار الفنية، إضافة إلى تطبيق أساليب وطرق لعب تناسب المنتخبات التي سيقابلها خلال البطولة وفي التصفيات الآسيوية، التي وضعت المنتخب في المجموعة العاشرة إلى جانب قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.وينتظر الجهاز الفني معرفة مدى التطور الذي أصاب المنتخب والذي يستعد منذ فترة طويلة وعلى فترات، ولعب العديد من المباريات القوية، وآخرها مع المنتخبين الياباني والسوري، وإقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية.ويترقب الشارع الرياضي مباريات المنتخب لمشاهدة جيلا من اللاعبين الشباب يعول عليهم في رفد المنتخب الأولمبي بقدرة جديدة تساهم في تطوير الكرة الأردنية، وينعكس إيجابيا على الأندية بالاستفادة منهم في منافسات البطولات المختلفة، في ظل الصعوبات المالية وعدم القدرة على استقطاب لاعبين من خارج منظومة النادي.وجاء المنتخب في مجموعة متوازنة ضمت إلى جانبه منتخبات العراق، لبنان، والبانيا "ضيف البطولة"، ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بلقاء نظيره العراقي يوم بعد غد، على أن يواجه لبنان يوم الجمعة المقبل، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب ألبانيا يوم الأحد المقبل، وحسب تعليمات البطولة، يتأهل أبطال المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثانيوكثف المنتخب من تدريباته اليومية على ملاعب مدينة الطائف السعودية، تحضيرا للمواجهة الأولى أمام المنتخب العراقي والذي يملك العديد من الوجوه المميزة، ويهدف بيتر ماينديرسما إلى استغلال مباريات البطولة لتجريب اللاعبين الذين تم اختارهم للمشاركة في البطولة، حيث تضم قائمة المنتخب اللاعبين: محمد الطرايرة، نور الدين ياسين، إبراهيم صبرة، صلاح الدين فراش، عبدالله المنيص، عبدالله الشقران، أمين أبو خليفة، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، محمد أبو السكر، عمر مرار، أنس الخب، عودة الفاخوري، عدنان نوفل، سلامة سلمان، محمد طه، عمر جق، عز الدين أبو السعود، صالح فريج، ينال المحمود، أحمد خليل، يوسف المقابلة، عبيدة جراح.فيما تضم قائمة المنتخب العراقي كلا من اللاعبين: منير أمير أحمد، وسام علي حميد، ليث ساجد قاسم، محمد غالب طالب، موسى علاء كاظم، علي كريم عبد، حسين فاهم عدنان، مسلم موسى فياض، مقتدى سعد عبد زيد، سجاد حسين عبد الله، ليث ضياء محمود، علي مخلد علي، أموري فيصل مطشر، سيف فراس كامل، هلكورد قيس، كرار جعفر كاطع، مصطفى نواف زكي، أحمد جاسم لعيبي، سيداد حاجي نوري، محمد باقر وسام، محمد علي وحيد، علي أكبر طاهر، مؤمل محمود ياسر، محمد جميل شناع، بوتان طه كريم، مصطفى قابيل مصطفى.