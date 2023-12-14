الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزارة تهديفية بالدوري النسوي تحت سن 19

صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)
صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)
 شهدت منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي لكرة القدم تحت سن 19 لموسم 2024/2023، غزارة في الأهداف في اللقاءات التي تجري على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وشهدت الجولة فوز النصر على الاستقلال 2-0، وتغلب الأرثوذكسي على عجلون 16-0، ضمن المجموعة الأولى.
ولحساب المجموعة الثانية، تغلب عمان FC على البتراء 18-0، والاتحاد على الراية 9-0 مساء أمس.
وتصدر النصر ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الأرثوذكسي 4، الاستقلال 1، ثم عجلون من دون نقاط.
في المقابل، تشارك الاتحاد وعمان FC صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط، يليهما الراية والبتراء من دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للبطولة، عند الساعة الخامسة عصر بعد غد، بمواجهة الأرثوذكسي مع النصر، وعجلون مع الاستقلال ضمن المجموعة الأولى، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
فيما يلتقي لحساب المجموعة الثانية، الاتحاد نظيره عمان FC ويواجه الراية فريق البتراء، يوم الإثنين بالتوقيت ذاته وعلى الملعب نفسه.
وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
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