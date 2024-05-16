غزارة وجمالية في الأهداف.. الحسين يعادل رقم الوحدات.. وسميري أول المطرودين "مرتين"

مهند جويلس

عمان- غاب الحسم عن الجولة الماضية من دوري المحترفين بنسخته السادسة والسابعين، بعد أن بقي الفارق النقطي على حاله بين الحسين إربد متصدر الترتيب وملاحقه الفيصلي إلى 5 نقاط، ليتأجل للجولة المقبلة التي تشهد مواجهتهما في قمة الدوري، أو بقاء المنافسة حتى الجولة الثانية والعشرين والأخيرة حال فوز "الأزرق".

وشهدت الجولة العشرين، تفوق الحسين إربد على مغير السرحان (2-0)، وتجاوز شباب الأردن مستضيفه الجليل (3-1)، وخسارة شباب العقبة من ضيفه الرمثا (0-3)، واكتساح السلط نظيره الأهلي (4-1)، وفوز الفيصلي على سحاب (4-2)، وتغلب الوحدات على نظيره معان (1-0).

وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة العشرين من البطولة، والتي شهدت تسجيل 21 هدفا، كأعلى جولة يتم فيها تسجيل الأهداف لهذا الموسم، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 296 هدفا في 120 مباراة بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة.

إثارة مستمرة

حضرت الإثارة في غالبية مباريات الجولة العشرين وأبرزها بين الفيصلي وسحاب، التي شهدت عودة حامل اللقب بالنتيجة من بعيد، وتسجيله فوزا أبقى على حظوظه بالمنافسة على البطولة، ليبقى على أمل الفوز بمباراتيه المقبلتين وتعثر المتصدر الحسين في الجولة الأخيرة، بعد أن فاز "الأصفر" بسهولة على مغير السرحان بفضل هدفي مهاجمه السنغالي عبد العزيز نداي.

وينص قانون دوري المحترفين على حصول فريق على اللقب بفارق المواجهات المباشرة حال تعادل أكثر من فريق بالنقاط، وفي حال فوز الفيصلي على الحسين في الجولة المقبلة، وتغلبه على شباب الأردن بالجولة الأخيرة، وتعادل الحسين مع سحاب، فإنهما سيصلان للنقطة 57، مع أفضلية الفيصلي إن تحققت النتائج المذكورة بسبب تعادلهما ذهابا بهدف لمثله، وفوز الفيصلي إيابا (إن تحقق).

مواجهة القاع بين الجليل وشباب الأردن شهدت عودة الأخير بالنتيجة بعد تأخره بهدف، ليضرب مستضيفه بثلاثية في الشوط الثاني، وينجح المدرب رائد عساف في أول اختبار له مع "أسود غمدان"، بإعادتهم لسكة الانتصارات بعد فقدان 18 نقطة في آخر 6 مباريات، بالخسارة فيها جميعها.

وواصل السلط حضوره القوي وتجاوز الأهلي برباعية، في مواجهة تألق فيها قائد الفريق عبد الله ذيب، بتسجيله هدفين مميزين، فيما كان الرمثا غير عاجز عن العودة بالنقاط كاملة من أرض ميدان شباب العقبة بالثلاثة، الأمر ذاته انطبق على الوحدات بتخطيه معان بفضل هدف محمود شوكت.

شذرات وكواليس

- أصبح الجليل أقرب من أي وقت مضى للعودة السريعة إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أن خسر على أرضه بثلاثية من شباب الأردن، ليتعين عليه الفوز في المباراتين المقبلتين أمام السلط والرمثا، وانتظار خسارة فريقي سحاب ومغير السرحان في مواجهتيهما المقبلتين، والأمر ذاته ينطبق على الأهلي الذي يجب أن يتعادل في واحدة على الأقل ويخسر في الثانية.

- شهدت الجولة تسجيل العديد من الأهداف الجميلة أبرزها هدف لاعب سحاب أحمد العيساوي بمرمى الفيصلي، من تسديدة قوية ملتفة ارتطمت بالعارضة قبل دخولها المرمى، إضافة إلى هدف لاعب السلط عبد الله ذيب بمرمى الأهلي بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء، وهدف لاعب الرمثا بشار الذيابات بمرمى شباب العقبة بعد مهارة فردية رائعة، إضافة إلى هدف لاعب شباب الأردن محمد أبو غوش بمرمى الجليل بتصويبة متقنة سكنت الزاوية بعد عمل فني لافت.

- بات لاعب السلط عصام سميري أول لاعب ينال بطاقتين حمراوين في الدوري الحالي، بعد حصوله عليهما في المواجهة الأخيرة أمام الأهلي، وكانت المرة الأولى في الجولة الأولى من البطولة أمام الفيصلي، ليصل عدد البطاقات الحمراء في الدوري إلى 21 بطاقة، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، عون المحارمة ومحمد فال (معان)، زيد جابر(السلط)، يزن الغرابة، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، أحمد المغربي، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، محمود الكواملة وسيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- شهدت مواجهة الفيصلي وسحاب حضور المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، وتلك المرة الأولى التي يتابع فيها مواجهة محلية منذ التجمع الأخير لـ"النشامى" أمام باكستان، في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.

- تعجب المتابعون من تصرف المدير الفني لفريق سحاب محمد المحارمة خلال مواجهة الفيصلي، من خلال غضبه على جماهير الفريق المنافس، المواجهة شهدت أيضا غضب جماهير سحاب وتكسير أكثر من مقعد ورميه على مضمار الملعب.

- وصل الحسين إربد للنقطة 56 من 18 فوزا وتعادلين، ليعادل رقم الوحدات الذي حققه في الموسم 2020، كأعلى رصيد نقطي لفريق بمسابقة الدوري منذ تطبيق نظام الاحتراف ومشاركة 12 فريقا، ومتجاوزا رقمه القياسي السابق الذي حققه في الموسم الماضي كأفضل رصيد بعد حصده 50 نقطة.

صدارة الهدافين

واصل مهاجم الفيصلي رونالد وانجا صدارة الهدافين برصيد 12 هدفا، وفي المركز الثاني برصيد 9 أهداف كل من: محمود مرضي (الحسين)، رزق بني هاني (الفيصلي)، سيدريك هنري (الوحدات)، وبرصيد 8 أهداف: أحمد أبو كبير (سحاب)، وبرصيد 7 أهداف كل من: عبد العزيز نداي (الحسين)، عارف الحاج (الفيصلي)، مهند أبو طه (الوحدات)، وبرصيد 6 أهداف كل من: حمزة الدردور (الحسين)، مجد الزعبي (الرمثا)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، أحمد صبرة (شباب الأردن)، فيما سجل 5 أهداف كل من: خالد زكريا (الفيصلي)، عبد الله ذيب (السلط)، خالد الدردور (الأهلي) وأحمد العيساوي (سحاب)، وسجل 4 أهداف كل من: فيرناندو ناثان (الحسين)، بكر كلبونة (الفيصلي)، حسين عبيدات وإبراهيم الرواد (معان)، وعدي القرا (السلط).

وسجل 3 أهداف كل من: محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، قصي طنوس وسامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش وعبد الجليل أجاغون (الحسين)، بشار الذيابات، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا)، عبد الملك مفتاحي (معان)، فضل هيكل (شباب الأردن)، ومحمد مراعبة (الأهلي).

وسجل هدفين كل من: منذر أبو عمارة، مجدي عطار ومصعب اللحام (الحسين)، أحمد أبو شعيرة، مهند خير الله، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش وأمين الشناينة (الفيصلي)، أحمد المغربي، هاشم الخالدي والهادي سالم (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فرج عيد، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، أحمد السليم، معتز عبيدات، محمد أبو ذهب وزيد أبو الريش (مغير السرحان)، محمود جمال، محمد غانم، محمد زريقات (السلط)، ومحمد أبو غوش (شباب الأردن).

مباريات الأسبوع الحادي والعشرون

الأحد: شباب الأردن × مغير السرحان 19:00 (ملعب البتراء)

شباب العقبة × معان 19:00 (ملعب العقبة)

الرمثا × الأهلي 19:00 (ستاد الحسن)

الوحدات × سحاب 19:00 (ستاد عمان)

الإثنين: السلط × الجليل 19:00 (ملعب السلط)

الحسين إربد × الفيصلي 19:00 (ستاد الحسن)

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