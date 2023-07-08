غلة أردنية متزايدة في الدورة العربية.. والأميرة آية تبارك إنجازات "الجودو"

اتحاد الإعلام الرياضي

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الجزائر - باركت سمو الأميرة آية بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة اتحاد الكرة الطائرة، انجازات المنتخب الوطني للجودو في ختام مشاركته مساء أمس بالدورة العربية المقامة حاليا في الجزائر.وحقق المنتخب الوطني للجودو، 4 ميداليات من بينها فضية حققها اللاعب بلال منصور و3 ميداليات برونزية عن طريق حسين عيال سلمان وأحمد الرفوع وعبدالله مقداد.وخسر المنتخب الوطني للرجال نزال الميدالية البرونزية للفرق أمام المنتخب المغربي بنتيجة 0-3.وكان المنتخب قد خسر نزاله الأول أمام منتخب سورية بنتيجة 1-3 ومن ثم فاز على المنتخب العراقي بانسحاب الأخير.ميداليات جديدةوأضاف الأردن إلى رصيده أمس، ميدالية فضية وبرونزيتين في منافستي السباحة والجودو ضمن دورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.وتمكن لاعب المنتخب الوطني للسباحة زياد السلعوس من الظفر بالميدالية الفضية في سباق 100 متر فراشة بزمن قدره 55:23 ثانية.ونال لاعب المنتخب الوطني للسباحة عمرو الور برونزية سباق 200 متر متنوع بزمن قدره 2:06:85 دقيقة.واختتم عيال سلمان مشاركة منتخب الجودو في الدورة العربية بإحرازه الميدالية البرونزية في وزن فوق 100 كغم.ورفع الأردن بذلك رصيده من الميداليات الملونة في دورة الألعاب العربية إلى 11 ميدالية منها ذهبيتين و4 فضيات و5 برونزيات.وتأهل السباحان ليث صباح وزياد السلعوس إلى نهائي 50 متر ظهر بزمن 27:38 ث وبزمن 29:10 ث على التوالي.وحجز عماد زبن ومحمد البدور مقعديهما في سباق نهائي 50 متر سباحة حرة بزمن 24:02 ث و24:11 ث على التوالي.تأهل بشناقمن ناحية ثانية، بلغت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى عليا بشناق نهائي سباق 200 متر، في الملعب الرئيسي بالمركب الأولمبي بمدينة وهران.وجاء تأهل بشناق بعد أن احتلت المركز الرابع في تصفيتها بزمن قدره (25.76 ثانية)، فيما لم يتجاوز اللاعب بلال ذياب تصفيته في سباق 200 متر بحلوله سادسا بزمن 21.88 ثانية.“الريشة” يواصل التحليقوواصل لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة التحليق، ببلوغهم ربع نهائي منافسات الفردي للرجال والسيدات وزوجي الرجال.في مسابقة فردي الرجال، انتزع بهاء الشنيك بطاقة ربع النهائي بفوزه على العراقي منتظر نبيل بنتيجة 2-0.وتأهل عز الدين أبو عرة إلى الدور ربع النهائي بتغلبه على الجزائري محمد عبدالعزيز بنتيجة 2-1.ولدى السيدات، تأهلت اللاعبة مرح عمر إلى الدور ربع النهائي، بتغلبها على الإماراتية غدير الطاهري بنتيجة 2-0، وكذلك الحال بالنسبة للاعبة مريم أبو عرة التي بلغت الدور ذاته على حساب الجزائرية رحيمة صفصاف 2-0.وفي زوجي الرجال، تفوق الثنائي بهاء الشنيك وعز الدين أبو عرة على الثنائي الإماراتي حامد المزروعي وناصر السياج 2-0.خسارة أولى لمنتخب اليدوتلقى المنتخب الوطني لكرة اليد الخسارة في مباراته الافتتاحية بدورة الألعاب العربية، أمام الجزائر المستضيف بنتيجة (39-22)، والتي أول من أمس جرت في صالة قصر الرياضة (حمو بوتيلي) بمدينة وهران.وواجه منتخب كرة اليد في ساعة متأخرة أمس نظيره السعودي في الصالة نفسها.ويشارك في منافسات كرة اليد بالدورة العربية 6 منتخبات هي: قطر والسعودية وليبيا والعراق والجزائر إضافة إلى الأردن، حيث ستلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض في الدور الأول على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.منافسات اليومويتواصل حضور الملاكمة الأردنية في الدورة العربية اليوم، وذلك عندما يخوض ملاكمو المنتخب الوطني سلسلة من النزالات ستقام في صالة المركز العسكري بن عكنون.ويلعب المنتخب الوطني لكرة اليد أمام قطر في الدور التمهيدي، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الأردن في مدينة وهران.ويلتقي المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات نظيره الجزائري انطلاقا من الساعة الثالثة مساء بتوقيت الأردن في صالة حرشة حسان ضمن الدور التمهيدي، تتبعها مباشرة مباراة المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال والذي سيواجه قطر عند السادسة مساء بتوقيت الأردن في الصالة نفسها.