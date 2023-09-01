غلة أردنية وافرة من الميداليات في "كراتيه غرب آسيا"

أيمن وجيه الخطيب ‏

افتتحت سمو الأميرة آية بنت الفيصل يوم أمس، بطولة غرب آسيا للكراتيه في الصالة الرياضية بجامعة البترا، بحضور ‏كبار الشخصيات.



وألقى رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، السعودي د. ابراهيم القنا، كلمة رحب فيها بالأميرة آية لرعاية بطولة غرب آسيا، ما رحب برؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة، متمنيا الأفضل للرياضيين المشاركين.

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وأشاد رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب خلال كلمته بدور الأميرة آية في دعم الرياضة الأردنية، مثمنا رعايتها لبطولة غرب آسيا، كما استعرض أهم الإنجازات التي حققتها الكراتيه الأردنية في كافة البطولات.



من جانبه، ألقى رئيس جامعة البتراء د. رامي عبد الرحيم، كلمة رحب فيها بالحضور واستعرض الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة في دعم الرياضة.



وكرمت الأميرة آية أصحاب الإنجازات في بطولة العالم التي أقيمت في قونيا، وبطولة العالم التي أقيمت في ماليزيا.



وشهدت منافسات البطولة التي تختتم اليوم، ندية وتفوقا أردنيا، حيث أثبت عدد من لاعبي المنتخب الوطني جدارتهم في نيل الميداليات ‏الملونة في كافة فئات البطولة.



ونال المنتخب الوطني ذهبية المركز الأول للكاتا فريق للذكور والاناث، وحصد الميداليات الذهبية في باقي ‏المنافسات كل من جود الضروس ومنى الديري وزكي أبو قاعود وحاتم الحراسيس وآوس سيف وصهيب الفيومي ووليد ‏قطامش وليال الجراح وليمار الصبابحة علاء شاهين، فيما نال الميداليات الفضية كل من لين منصور ويوسف نوفل وهاني راشد وسعد ‏الفاعوري وأحمد أبو هزيم الآء نور، ونال الميداليات البرونزية كل من فرح الصباغ وسالم الفيومي وأنس البشايرة وسيف بني فارس ‏وأحمد السعود وأحمد شديد ولين الصرايرة و لين الأسعد ولجين الوقفي.



وفيما يلي النتائج الفنية لليوم الأول للبطولة:



تحت 21 عاما الاناث ‏

‏- وزن تحت 50 كغم، واجان الشعيري (السعودية) الثاني: أباء سلام (فلسطين)، الثالث: فرح الصباغ (الأردن).‏



‏ - وزن تحت 55 كغم، الأول: منى الديري (الأردن)، الثاني: لين منصور (الأردن)، الثالث: ملاك الخليدي (السعودية).‏



تحت 21 عاما الذكور

‏- وزن تحت 60 كغم، الأول: سلطان الغثاني (السعودية)، الثاني: أحمد أبو هزيم (الأردن)، الثالث: يوسف الحربي (الكويت).‏



وزن تحت 67 كغم: الأول: علاء شاهين (الأردن) ، الثاني : محمد الحربي (الكويت) الثالث: سالم الفيومي (الأردن).‏



‏- وزن تحت 75 كغم، الأول: عز الدين شواورة (فلسطين) الثاني: محمد الرومي (الكويت) ، الثالث: أنس البشايرة (الأردن).‏



‏- وزن تحت 84 كغم، الأول: محمد بشير (الكويت)، الثاني: أنس الزهراني (السعودية)، الثالث: سيف بني فارس (الأردن).‏



‏- وزن فوق 84 كغم، الأول : زكي أبو قاعود (الأردن)، الثاني: يوسف نوفل (الأردن)، حمزة البرقاوي (السعودية).‏



القتال – الذكور ‏

‏- وزن تحت 52 كغم، الأول: حاتم الحراسيس (الأردن)، الثاني: هاني راشد (الأردن)، الثالث: زكريا عودة (فلسطين).‏



‏- وزن تحت 63 كغم: الأول: آوس سيف (الأردن)، الثاني محمد أبو سنيية (فلسطين)، الثالث: محمد مهيوب (اليمن).‏



‏- وزن تحت 57 كغم، الأول: صهيب الفيومي (الأردن)، الثاني: عبد الهادي العجمي (الكويت)، الثالث: أحمد السعود (الأردن).‏



‏- وزن تحت 70 كغم، الأول : وليد قطامش (الأردن)، الثاني: عمر المطيري (الكويت) الثالث: علي البلوشي (الإمارات).‏



‏- وزن فوق 70 كغم، الأول: عبد الله القحطاني (السعودية)، الثاني: سعد الفاعوري (الأردن) الثالث: سلمان الحربي (الكويت).‏



‏- وزن تحت 75 كغم، الأول: حمزة همام (العراق)، حمد الظريفي (الكويت)، الثالث: أحمد شديد (الأردن).‏



القتال الاناث ‏

‏- وزن تحت 47 كغم : ملاك عبد الله (الإمارات)، الثاني: رزان مهيوب (اليمن)، الثالث: لين الصرايرة (الأردن).‏



‏- وزن تحت 54 كغم، الأول: خديجة سعيد (الامارات)، الثاني: بيسان جوبي (فلسطين)، الثالث: لين الأسعد (الأردن).‏



‏- فوق 61 كغم: المركز الأول ليال الجراح (الأردن)، الثاني: مريم بشارات (فلسطين)، الثالث: سناء خضر (فلسطين)، الثالث (مكرر) : لجين الوقفي ‏‏(الأردن).‏



‏- وزن تحت 68 كغم، الأول: المركز الأول جود الضروس (الأردن)، الثاني نور بشار (الأردن)، الثالث سارة خضير (فلسطين).



الكاتا – ناشئات

المركز الأول: ليمار الصبابحة (الأردن)، الثاني: شيخة العفيف (الإمارات)، الثالث: رزان مهيوب (اليمن).‏



الكاتا فرق – الذكور ‏

المركز الأول : الأردن، الثاني: العراق.‏

الكاتا فرق – الاناث ‏

المركز الأول : الأردن، الثاني: السعودية.‏

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