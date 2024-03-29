غموض حول مشاركة نجم آرسنال أمام سيتي.. وغياب ووكر وستونز

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مدن - كشف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، عن موقف جناحه جابرييل مارتينيلي، من المشاركة في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي مساء غد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويغيب الجناح البرازيلي منذ إصابته في فوز أرسنال 6-0 على شيفيلد يونايتد، في وقت سابق من هذا الشهر.وأكد أرتيتا أن مارتينيلي لديه فرصة للمشاركة امام مانشستر سيتي، إلى جانب زملائه الذين يعانون من إصابات مختلفة مثل بوكايو ساكا وجابرييل ماجالهاييس.وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي أمس: "نعم هناك فرصة، لم يتدربوا. غدًا لدينا جلسة تدريبية أخرى، ولكن هناك فرصة ليكونوا متاحين".وعن أهمية المباراة امام مانشستر سيتي، قال أرتيتا: "إنها مباراة ضخمة لكلا الفريقين. ستعطينا دفعة كبيرة مرة أخرى إذا ذهبنا إلى هناك وفزنا بها. ما يزال هناك طريق طويل".وأضاف: "لدي إيمان كامل وثقة في لاعبي فريقي وما نحاول القيام به. إنه شيء يجب أن نظهره على أرض الملعب".من ناحية ثانية، انتقد أرتيتا فترة التوقف الدولية خلال الشهر الحالي، وأردف: "أعتقد أنه بشكل عام يجب النظر إلى الروزنامة بأكملها لأن هناك الكثير من المباريات. لا يبدو أن رأينا سيؤثر".وتابع: "نحاول أن يكون لدينا أفضل تواصل ممكن مع المنتخبات الوطنية، لكن في النهاية لديهم القدرة على اختيار اللاعبين واستخدامهم حسب ما يشعرون به. أشعر دائمًا أن لديهم الأولوية لحماية اللاعبين".في الطرف المقابل، حسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، موقف اثنين من لاعبيه، بشأن المشاركة أمام آرسنال.وأعلن المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، غياب الثنائي الإنجليزي جون ستونز وكايل ووكر عن مواجهة المدفعجية.ولم يفصح جوارديولا عن تفاصيل حالة ثنائي الدفاع، لكنه أشار إلى خروجهما من قائمة المباراة المرتقبة.وعانى ووكر من إصابة على مستوى أوتار الركبة، أدت إلى استبداله في ودية إنجلترا والبرازيل، قبل أن يلحق به ستونز بإصابة في العضلة الضامة أمام بلجيكا.وتتجه الأنظار غدا الى ستاد الاتحاد الذي يحتضن موقعة شبه مصيرية بين مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال المتصدر، في مواجهة يأمل ليفربول أن تنتهي بالتعادل شرط فوزه قبلها بساعتين ونصف على ضيفه برايتون.وفي دوري يعد بنهاية "هيتشكوكية" مرة أخرى، يدخل آرسنال مواجهته ومضيفه سيتي وهو في الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني ونقطة فقط عن فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وذلك بعدما بات "المدفعجية" رابع فريق فقط في تاريخ "بريمير ليج" يفوز بمبارياته الثماني الأولى من العام الجديد.ويأمل النادي اللندني أن يتكرر سيناريو ما حصل مع الفرق الثلاثة التي سبقته الى هذا الإنجاز كي يتوج باللقب للمرة الأولى منذ أيام الفرنسي أرسين فينجر العام 2004، لأن مانشستر يونايتد (2009) وليفربول (2020) ومانشستر سيتي بالذات (2021) أحرزت اللقب بعد فوزها بالمباريات الثماني الأولى للعام الجديد.لكن سجل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أمام الـ"سيتيزينز" ليس مشجعاً على الإطلاق، إذ خسر 12 من مواجهاته الـ13 الأخيرة أمامه والفوز الوحيد الذي تحقق في هذه السلسلة كان في اللقاء الأخير بينهما في تشرين الأول (أكتوبر) بهدف البرازيلي جابرييل مارتينيلي على ستاد الإمارات، وقال أرتيتا في حينها "نشعر أنه انتصار كبير. إنه بنكهة خاصة".استناداً إلى الخبرة التي كسبها في المواسم الأخيرة وفوزه باللقب خمس مرات في آخر ستة أعوام، يبدو سيتي الأكثر قدرة على التعامل مع ضغط المعركة الثلاثية وتكرار سيناريو الموسم الماضي حين تفوّق على آرسنال في الأمتار الأخيرة نتيجة "تلعثم" الأخير في الوقت الحاسم.وما يزيد من صعوبة "المدفعجية" غدا، أن سيتي لا يُقهر في معقله إذ لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ38 الأخيرة بين جماهيره في جميع المسابقات، وبالتالي سيكون من الصعب على الفريق اللندني تكرار سيناريو 2007-2008 حين خرج منتصراً من مباراتيه في الدوري خلال ذلك الموسم ضد الفريق الأزرق.وتحدّث جناح سيتي جاك جريليش عن الموقعة مع أرسنال وسجل فريقه على أرضه، قائلاً لموقع النادي: "يتوجّب علينا الفوز. نحن في الوقت الحالي خلفهم. ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، لكني أشعر أننا نجعل الأمور صعبة جداً على الفرق التي تزورنا في (ملعب) الاتحاد". وتابع: "أعتقد أننا لم نخسر على الاتحاد منذ 16 شهراً أو شيء من هذا القبيل (تحديداً منذ 12 تشرين الثاني-نوفمبر 2022 ضد برنتفورد). إننا نتطلع بفارغ الصبر لهذه المباراة التي تريد أن تكون طرفاً فيها (كلاعب)".ويأمل جريليش أن يكون جاهزاً لخوض اللقاء بعد تعافيه من إصابة عضلية حرمته من اللحاق بمنتخب بلاده خلال النافذة الدولية الأخيرة، على غرار زميله البلجيكي كيفن دي بروين الذي يبدو أنه تعافى بدوره من إصابة عضلية تعرض لها في المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل (2-0) في ربع نهائي الكأس ما حرمه من الانضمام الى منتخب بلاده.وبغض النظر عن هوية الفائز في موقعة يوم غد، لا يبدو أن النقاط الثلاث، لأي كانت، ستكون حاسمة في معركة اللقب أو حتى التعادل الذي سيضع ليفربول في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال وثلاث عن سيتي في حال فوزه على بيرنلي، لأنه بانتظار الفرق الثلاثة اختبارات شاقة من الآن وحتى نهاية الموسم.فآرسنال الذي وصل الى ربع نهائي دوري الأبطال حيث يتواجه مع بايرن ميونيخ الألماني، سيلاقي أستون فيلا الرابع حالياً وجاريه تشلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد من الآن وحتى نهاية الموسم، فيما يصطدم ليفربول بغريمه مانشستر يونايتد وجاره إيفرتون وتوتنهام وأستون فيلا.أما سيتي الذي يقاتل على الثلاثية مرة أخرى بعدما بلغ ربع نهائي دوري الأبطال حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني ونصف نهائي الكأس حيث يواجه تشلسي، فيبدو أمام مسار أسهل الى حد ما، إذ يلتقي أستون فيلا على أرضه في المرحلة المقبلة، على أن يكون أمام مباراة قوية واحدة أخرى فقط، أقله على الورق، ضد توتنهام.من المؤكد أن هذا الموسم يحمل نكهة خاصة لليفربول أكثر من خصميه، إذ يودّع مدربه الألماني يورجن كلوب الذي منحه لقبه الأول في الدوري منذ 1990 وقاده إلى لقب دوري الأبطال العام 2019 والوصافة مرتين.ويمني "الحمر" النفس بتوديع كلوب بأفضل طريقة لكنهم خسروا فرصة إحراز الثلاثية بخروجهم من ربع نهائي الكأس على يد غريمهم مانشستر يونايتد (3-4 بعد التمديد)، ما يحصر أملهم بالدوري الممتاز ومسابقة "يوروبا ليغ" التي بلغوا دورها ربع النهائي حيث يلتقون أتالانتا الإيطالي.بالنسبة لكلوب "بشكل عام، الفريق في وضع رائع في الوقت الحالي. إن اجتيازنا كل هذه المواقف الصعبة والمختلفة (أبرزها كثرة الإصابات) هو أمر مذهل جدا للغاية".وعلى فريق كلوب الحذر من برايتون الذي عاد متعادلاً في زيارتيه الأخيرتين الى "أنفيلد" وفاز مرتين الموسم الماضي على "الحمر" في الدوري (3-0) والدور الرابع لمسابقة كأس الرابطة (2-1)، لكن فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي لم يفز بمباراتين متتاليتين في الدوري منذ أيلول (سبتمبر).وأوضح كلوب، موقفه من إعلان مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو البقاء مع فريقه الموسم المقبل، وعدم خلافته في "الريدز".وأعلن كلوب رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وكان ألونسو لاعب الفريق السابق، أبرز المرشحين لخلافة المدرب الألماني، قبل أن يعلن في مؤتمر صحفي مساء أمس، بقاءه مع ليفركوزن".وقال كلوب في مؤتمر صحفي أمس: "يمكنني أن أتحدث عن كوني مدربًا شابًا في أحد الأندية وتحقيقي للنجاح، لقد فعلت الشيء نفسه تقريبًا (بقي مع بوروسيا دورتموند)، ولم أندم على ذلك أبدًا". وأضاف: "يقوم تشابي بعمل رائع هناك ومن الممكن أن يحافظ ليفركوزن على قوام الفريق.. أنا أفهم ما يريد فعله".من ناحية ثانية، قال كلوب عن إصابات لاعبيه: "كورتيس (جونز) يتدرب، حصل إيبو (ابراهيما كوناتي) على يوم راحة إضافي، لا شيء آخر". وتابع: "سنعاين وضع روبرتسون يومًا بعد يوم. لن يتدرب اليوم لكن الأمر ليس سيئًا. هذا جيّد. سينضم الشبان المصابون الآخرون ابتداء من الأسبوع المقبل خطوة بخطوة وسنرى ماذا سنفعل بذلك. قام داروين (نونيز) بإعادة تأهيله خلال الأسبوع، حيث تدرب في اليوم الأول جزئيًا ثم بشكل كامل".وتحدث كلوب عن لقاء برايتون قائلا: "سنسعى للحصول على النقاط الثلاث، هذا واضح. لكننا نعلم مدى صعوبة الأمر أمام برايتون".وأردف: "روبرتو (دي زيربي) يقوم بعمل رائع هناك. إنها مباراة مختلفة. لقد تحسن مستوانا على مدار 18 شهرًا منذ أن لعبنا معهم للمرة الاولى (بقيادة المدرب الإيطالي)، وهي المباراة الأولى التي أعتقد أننا كنا فيها أول خصم منذ وصول روبرتو ولم يكن لدينا أي فكرة عما يمكن توقعه. لقد كان مثيرا للإعجاب مدى السرعة التي تمكن بها من وضع الفريق في طريقه".واسترسل: "نحتاج إلى أجواء جيدة حقًا وفهم للمباراة أيضا. الأمر يتعلق بالاستحواذ، نحن بحاجة إلى الحصول على المزيد من الاستحواذ مقارنة بالمباريات الأخيرة ضدهم. إنها ليست مباراة ضغط عادية، فهي تتعارض مع إيقاعنا لذا علينا أن نكسر إيقاعهم. سيكون هذا مثيرا للاهتمام للغاية".وبعيداً عن صراع اللقب، يسعى أستون فيلا الرابع الى الإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن ملاحقه توتنهام حين يتواجه اليوم السبت مع ضيفه ولفرهامبتون التاسع، فيما سيكون الفريق اللندني أمام مهمة أسهل على أرضه أيضاً ضد لوتون تاون الثامن عشر.ويريد مانشستر يونايتد السادس التمسك بآمال المشاركة في دوري الأبطال حين يحل ضيفاً على برنتفورد اليوم السبت بمعنويات إقصاء غريمه ليفربول من ربع نهائي الكأس.وأوضح مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، إن ناديه سيعمل على حماية لاعبه الشاب كوبي ماينو، من الآثار السلبية للضجة المثارة حوله.وبرز ماينو بشكل مفاجئ هذا الموسم، حيث أثبت نفسه كلاعب أساسي مع يونايتد، وبات الآن مرشحا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس أوروبا 2024، بعد مشاركته في المبارتين الوديتين أمام البرازيل وبلجيكا.لكن تين هاج يصر على أن الجهاز الفني في مانشستر يونايتد، سيتأكد من عدم تأثير الإشادات المتكررة لمانيو، على أداء اللاعب في الفترة المقبلة.وقال تين هاج أمس في مؤتمر صحفي: "لقد ناقشنا هذا من قبل، حتى الآن يتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية. إذا تجاوز الحدود، بالطبع، أنا كمدرب ونحن كمدربين سنتدخل". وأضاف: "حتى الآن هذا ليس ضروريًا، لأنه يستمتع بكرة القدم، ويريد أن يقدم أفضل ما لديه ويتحسن ويلعب بشكل مهيمن، أعتقد أنه كان جيدًا جدًا (مع إنجلترا ضد البرازيل وبلجيكا) لكننا لم نتفاجأ. لقد رأينا ما هو قادر عليه. يمكنه التكيف مع مستويات عالية جدًا".وتابع: "نحن سعداء للغاية من أجله وفخورون بالأكاديمية لتنشأة مثل هذا اللاعب. إنها مجاملة كبيرة للنادي بأكمله، ولكل من عمل معه خلال فترة وجوده في الأكاديمية.. إنها أخبار جيدة جدًا لمانشستر يونايتد".-(وكالات)