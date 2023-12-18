الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غوارديولا: الدوري السعودي قوي.. وجذب أنظار العالم

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بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي
أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الاثنين، أن السعودية جذبت أنظار العالم بعد الحراك الواسع لاسيما في القطاع الرياضي.

وقال المدرب الإسباني الشهير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل مباراة فريقه أمام أوراوا الياباني ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة: السعودية دولة قوية اقتصاديا، والتطور في الدوري واضح، الجميع يحترم المنافسة هناك مع الكثير من الاستثمارات، وأرى الكثير من المشجعين ينظرون إلى السعودية بعد هذه التطورات.اضافة اعلان

وفاز مانشستر سيتي هذا العام بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكنه لم يفز بكأس العالم للأندية من قبل وهو اللقب الذي حققه غوارديولا مرتين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونيخ.

وأضاف: من دواعي سروري أن أكون هنا. إنها المرة الأولى لمانشستر سيتي هنا. نحن لا نعتبر الفوز أمرا مسلما به. إنه امتياز وفخر أن نكون هنا. نعلم مدى صعوبة الفوز بهذه البطولة وأنه يجب أن تكون قد قمت بشيء خاص في الماضي.. إنها المرة الرابعة لي التي أخوض فيها هذه البطولة وفي المرات السابقة كان الدور قبل النهائي صعبا جدا، وكان خادعا بحق في كل مرة. نريد الفوز باللقب. بمجرد وصولنا إلى هنا، فهي بطولة لم نكن نملكها. نريد إغلاق الدائرة الصغيرة والفوز بكل البطولات التي يمكننا الفوز بها. هذه هي الجائزة الأخيرة.
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