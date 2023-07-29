السبت 29 تموز 2023
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غوارديولا: الدوري السعودي نجح في تغيير سوق الانتقالات

بيب-جوارديولا
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي
كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم السبت أن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها "لتأسيس دوري قوي" بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي.اضافة اعلان

وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفا وصنع 59 هدفا في فترته المليئة بالألقاب مع سيتي، إلى فريق مدينة جدة يوم الجمعة.

وقدرت وسائل إعلام الصفقة بنحو 35 مليون يورو (38.55 مليون دولار) بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت.

وأجاب غوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي: بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية.

وأضاف: السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات. قبل عدة أشهر كان كريستيانو (رونالدو) هو الوحيد الذي انتقل، والآن رحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية.

"أعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه".

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير، حيث انضم كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وجوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق.

وقال غوارديولا: (السعودية) تريد تأسيس بطولة دوري قوي، ونجحت في ذلك.

وتابع: اللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك.

ويستهل سيتي الموسم الجديد بمواجهة أرسنال على لقب درع المجتمع في السادس من أغسطس.
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