غوارديولا: مواجهة ملوك البطولة أصبح أمراً "تقليدياً"

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي، حامل لقب دوري الأبطال، سيواجه ريال مدريد، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب برصيد 14 لقبا، في دور الثمانية الشهر المقبل.والتقى الفريقان في الدور قبل النهائي في العامين الماضيين، حيث فاز الريال في 2022 ثم ثأر مانشستر سيتي من هذه الخسارة في العام الماضي.وقال غوارديولا عقب القرعة التي جرت يوم الجمعة: يبدو أن الأمر أصبح تقليديا أكثر، ثلاث مرات على التوالي نواجه ملوك البطولة. أتمنى أن أصل لموعد المباراة ونحن في كامل جاهزيتنا ولكن لا تزال هناك بضعة أسابيع قبل المباراة الأولى في مدريد.وأضاف: عندما يقول الناس إن القرعة سهلة، فإنهم يقللون من قيمة المنافس الآخر، ولكن لا داعي لنعرف ريال مدريد في هذه البطولة. عندما تلعب في المراحل الأخيرة، فأنت تواجه أفضل الفرق في أوروبا وبالتأكيد يتواجد فيها الريال.وأردف: ولكن كل المنافسين يصعب الفوز عليهم، الكل يعلم هذا. شعرنا بالحماس قبل القرعة لأن المشاركة هنا امتياز في كل مرة. إنها مسابقة خاصة.وستكون أولوية مانشستر سيتي هي مواجهة نيوكاسل يوم السبت في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتقابل فيها الفريقان هذا الموسم، حيث فاز مانشستر سيتي بمواجهتي الدوري، قبل أن يفوز نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.وقال غوارديولا: هذا الموسم والذي سبقه، والذي سبقهما أيضا- منذ ان تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل، وتولى الأشخاص في السعودية إدارة النادي، أصبحت نتائج مبارياتنا معهم متقاربة للغاية.وأضاف: لا أتوقع شيئا مختلفا، ولكن لدينا فرصة مذهلة على أرضنا وأمام جماهيرنا. من الآن فصاعدا، حتى نهاية الموسم، نريد في كل مباراة تقام على أرضنا دعم جماهيرنا مثلما حدث في المباراة أمام مانشستر يونايتد.وأردف: لا يمكنني تذكر أي أجواء تشبه تلك الأجواء منذ فترة طويلة ونحن بحاجة لهذا في الغد.ويفتقد مانشستر سيتي لجهود كيفين دي بروين وإيدرسون مورايس ولكن يسعى جاك غريليش لإيجاد مكان له في تشكيلة الفريق بعد أن غاب عن ست مباريات من آخر سبع خاضها الفريق وقال غوارديولا "إنه يتحسن، إنه يتواجد في القائمة".