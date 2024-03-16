غوارديولا يتغنى بجود بيلينغهام نجم ريال مدريد

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي -بعد أن أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فريقه في مواجهة ريال مدريد- إن الملكي أصبح فريقا مختلفا بفضل تأثير الإنجليزي جود بيلينغهام.

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وكان السيتي حامل اللقب فاز في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، على ريال مدريد الذي توج باللقب 14 مرة؛ إذ تعادل الفريقان 1-1 ذهابا في مدريد وفاز سيتي إيابا في ملعب الاتحاد برباعية نظيفة.



وانضم بيلينغهام إلى الميرينغي قادما من دورتموند الألماني في يوليو/تموز الماضي مقابل نحو 103 ملايين جنيه إسترليني (112 مليون دولار) وأحرز لفريقه الحالي 20 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في جميع المنافسات خلال هذا الموسم.



وردا على سؤال حول هداف الليغا حاليا، قال غوارديولا للصحفيين: "تأثير بيلينغهام هائل. الفريق (بسببه) مختلف عما كان عليه في الموسم الماضي. تأثيره واضح وعلينا العمل على اكتشاف ما يقوم به من أجل التصدي له".



وأضاف غوارديولا، أن "مواجهة ريال مدريد دائما تكون تحديا صعبا. لا شك في ذلك. فهو فريق استثنائي وعلى مستوى هذه البطولة يمكنه التفوق في جوانب كثيرة بفضل خبرته السابقة".



وتابع أنه "مثلما حدث في الموسم الماضي كانت هناك لحظات لصالحه ولحظات لصالحنا. وكلما نجحنا في الحفاظ على لحظات تفوقنا لمدة أطول؛ تقدمنا.

سنحاول تقديم أداء جيد في مدريد وبعد ذلك هنا وسط جمهورنا. ونفعلها ثانية".



وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والعاشر من أبريل/نيسان المقبل بينما تقام لقاءات العودة في 16 و17 من الشهر نفسه.



وسيلتقي السيتي مع نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، ثم يواجه أرسنال اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد المباريات الدولية.