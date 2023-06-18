الثلاثاء 20 حزيران 2023
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غوندوغان يصدم برشلونة ويرد على العرض السعودي

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النجم الألماني غندوغان
شكك إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، في إمكانية انتقاله إلى برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي للنادي الإسباني، كاشفا أن مستقبله يكمن في الاستمرار مع سيتي أو الانتقال إلى الهلال السعودي.اضافة اعلان

وقال الدولي الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: أريد الانتقال إلى برشلونة، لكني لم أتلق أي عرض بعد.
وأضاف لاعب خط الوسط البالغ من العمر "32 عاما": أعتقد أنني سأبقى في نهاية المطاف مع بيب غوارديولا أو الانتقال إلى الهلال.

ولفتت "سبورت" إلى أن غوندوغان على علم بصعوبة انضمامه إلى برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي للنادي، خاصة بعد عدم تمكنه من إعادة ليونيل ميسي إلى صفوفه مؤخرا.

ويرغب مانشستر سيتي في استمرار غوندوغان ولديه بالفعل عرض تجديد حسب الصحيفة الكتالونية، بينما اقترب الهلال من اللاعب أيضا.
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