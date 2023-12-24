الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غيابات متوقعة عن منتخب "النشامى" أمام لبنان

المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)
 ينتظر أن تشهد مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الودية، أمام نظيره اللبناني يوم الخميس المقبل، حضورا لعدد كبير من المحترفين في الخارج، في ظل انتهاء مهمتهم مع أنديتهم، قبل حلول موعد أيام الاتحاد الدولي.اضافة اعلان
وشهد اليومان الماضيان، توافد عدد من المحترفين في الخارج، للالتحاق بتدريبات منتخب النشامى، قبل السفر غدا إلى لبنان، حيث توافد إلى عمان المحترفون محمد أبو زريق "شرارة" المحترف في الأهلي الليبي، ونور الروابدة وفادي عوض المحترفان في ماليزيا، والمحترفون في قطر يزن نعيمات وعلي علوان وإبراهيم سعادة، والمحترف في لبنان محمد أبو حشيش، بانتظار التحاق موسى التعمري المحترف في مونبلييه الفرنسي.
ووفق المعلومات، فإن المحترفين يزيد أبو ليلى حارس مرمى الجبلين السعودي، ويزن عرب مدافع فريق الشرطة العراقي، ربما يتأخران عن الالتحاق بصفوف المنتخب قبل مباراة لبنان، ما يعني ترجيح غيابهما عن المباراة، بسبب ارتباطهما بمباريات مع فريقيهما، حيث ينتظر أن يلعب فريق الجبلين مباراة بالدوري السعودي (درجة أولى) غدا، فيما يلعب الشرطة يوم الجمعة المقبل، بانتظار استمرار محاولات المنتخب أملا في التحاقهما بمباراة لبنان رغم صعوبة ذلك.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته على ملاعب ستاد عمان والكرامة والبتراء بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، استعدادا للمباريات الودية أمام لبنان وقطر واليابان، قبل المشاركة في كأس آسيا الذي تنطلق مبارياته في قطر اعتبارا من 12 الشهر المقبل.
ويتوقع أن يتحدث عموتة لوسائل الإعلام عقب عودة المنتخب من لبنان، للحديث عن القائمة النهائية وبعض التفاصيل.
وتضم قائمة النشامى الأولية 30 لاعبا، هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
ويغادر وفد المنتخب غدا إلى لبنان، لمواجهة أصحاب الأرض يوم الخميس، قبل أن يعود بعد ذلك إلى العاصمة عمان لمواصلة التدريبات اليومية. وينتظر أن يعلن النشامى مطلع الشهر المقبل، قائمته النهائية للبطولة القارية، التي تضم 26 لاعباً، قبل أن يغادر إلى الدوحة للقاء نظيره القطري وديا في 5 كانون الثاني (يناير) المقبل، ثم مواجهة اليابان في 9 من الشهر ذاته.
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