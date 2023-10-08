الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غياب الإعداد النفسي يبدد طموحات "بطل الجمباز" أبو السعود في التأهل الأولمبي المباشر

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لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يؤدي جملته على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
عمان – سطر لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إنجازا جديدا بحصوله على الميدالية البرونزية لجهاز "حصان المقابض"، في بطولة العالم للجمباز الفني، التي اختتمت مؤخرا في مدينة انتويرب البلجيكية، بجمعه 14.633 نقطة.اضافة اعلان
وتعد هذه الميدالية الثانية التي يحققها اللاعب أحمد أبو السعود في بطولات العالم للجمباز، بعدما توج بالميدالية الفضية في نسخة العام الماضي والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية، ليكون أول لاعب عربي يحقق ميدالية ملونة في تاريخ بطولات العالم للجمباز، والتي انطلقت للمرة الأولى العام 1903، ولينعم عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية التفوق الرياضي من الفئة الأولى، تقديرا لإنجازه.
وقال بطل الجمباز أحمد أبو السعود في معرض رده على استفسارات (الغد) على هامش ختام مشاركته في بطولة العالم: "كنت أطمح إلى تحقيق الميدالية الذهبية لضمان التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية، لكن إرادة الله تأتي فوق كل التمنيات". 
وأضاف: "سأشارك في أربع بطولات كأس عالم خلال الربع الأول من العام الجديد، والتي سيتأهل عنها أفضل لاعبين بالنقاط، ما يعني حاجتي للظفر بميداليتين ذهبيتين في الجولات الأربع المقبلة، حتى أضمن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024"، والذي يقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين. 
وأشاد أبو السعود بالأجواء الكبيرة التي شهدتها بطولة العالم، وتحديدا على جهاز حصان المقابض، الذي توج الإيرلندي ريس ماكلينغان بالميدالية الذهبية عليه، فيما جاء اللاعب الأميركي جوي يونغ بالمركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية، مشيرا: "أجواء المنافسة قوية ومحفزة لتقديم اللاعب أفضل ما لديه، وسأكون جاهزا بشكل أكبر عند خوض الاستحقاقات المقبلة". 
واستطرد: "كنت أطمح إلى التتويج بالميدالية الذهبية، لكن ما تحقق اليوم يحفزني على معالجة الأخطاء والتحضير بشكل الجيد، سعيا لمعانقة الذهب". 
ويرى أبو السعود، أن "الشد العصبي" على مستوى الظهر والذي عانى منه في الربع الثاني من العام الحالي، لم يكن سببا في تبدد حظوظه في التأهل الأولمبي المباشر، مشيرا: "لم أكن جاهزا على الصعيد النفسي، وهذه نقطة ضعفي، سأحاول العمل على معالجتها في رحلة التحضير والإعداد لخوض المنافسات في العام المقبل". 
وباركت الأمينة العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد، إنجاز أبو السعود، حيث نشرت مدونة عبر حسابها في (فيسبوك)، وقالت فيها: "بطل الجمباز الأردنية أحمد أبو السعود، يحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز المقامة في مدينة انتويرب البلجيكية على جهاز حصان المقابض، وأنا فخورة بهذا الإنجاز الذي كرره أبو السعود بعد أن سبق وأحرز فضية النسخة الماضية كأول لاعب جمباز عربي يحرز ميدالية في بطولة العالم على جهاز حصان المقابض، كل التوفيق لبطلنا في البطولات المقبلة". 
وما يزال أبو السعود ينتظر أن تشكل إنجازاته نقطة تميز إضافية له من أجل تحفيز الشركات على دعم رياضة الجمباز عامة ودعم مشواره بشكل خاص.
وفشل أبو السعود في الحفاظ على لقبه كبطل لآسيا على جهاز "حصان المقابض"، للنسخة الثالثة تواليا، وذلك بعد نيله الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا 2019 وقطر 2022، مكتفيا بإحراز المركز الثاني في النسخة العاشرة من البطولة الآسيوية 2023، والتي احتضنتها سنغافورة بجمعه 14.766 نقطة.
كما أنهى أبو السعود مؤخرا مشاركته على جهاز "حصان المقابض" في دورة الألعاب الآسيوية – التي اختتمت مؤخرا في مدينة هانغتشو الصينية - بحلوله في المركز الثامن عشر بعد جمعه علامة 12.7.
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