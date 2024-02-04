الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غياب التعمري يضرب نتائج مونبيليه بالدوري الفرنسي

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نجم المنتخب الوطني موسى التعمري - (من المصدر)
الدوحة - الغد - يعاني فريق مونبيليه الذي ينشط في صفوفه نجم المنتخب الوطني موسى التعمري، خلال مرحلة الإياب من بطولة الدوري الفرنسي، في 3 مباريات خاضها خلال تواجد نجمه الأول مع “النشامى” في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.اضافة اعلان
وخاض مونبيليه خلال تواجد التعمري في البطولة الآسيوية 3 مباريات، حيث بدأ مرحلة الإياب بالخسارة من فريق ستاد بريست بهدفين دون مقابل، فيما تعادل مع ليل بدون أهداف، قبل أن يتعثر مجددا بالخسارة بهدفين لهدف أول من أمس على يد رين، أي أنه فقد خلال الأسابيع الماضية 8 نقاط مهمة ضمن سعيه للبقاء في مركز آمن على سلم الترتيب.
وأصبح مونبلييه يحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز 17 وقبل الأخير والمؤدي إلى الهبوط للدرجة الثانية، ما يعني بأن الفريق مهدد بالتراجع أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة، لا سيما بأن مسيرة المنتخب الوطني ما زالت قائمة في البطولة القارية.
ونجح التعمري في تسجيل 3 أهداف ببطولة الدوري الفرنسي، إلى جانب صناعته ومساهمته بنقاط وأهداف عديدة مع فريقه، كما سجل هدفين بمرمى كليرمون فوت 63، إلا أن المباراة توقفت في الدقائق الأخيرة، وتم إعادتها بسبب أعمال شغب من قبل الجماهير، ليتم شطب الهدفين اللذين سجلهما التعمري بتلك الموقعة.
وجاء التعمري (26 عاما) إلى مونبيليه الصيف الماضي قادما من أود هيفرلي لوفين البلجيكي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، علما بأنه لعب أيضا مع أبويل نيقوسيا القبرصي بالقارة الأوروبية، فيما مثل فريقي شباب الأردن والجزيرة على الصعيد المحلي.
وتنتظر مونبيليه مباراة مهمة في دور ثمن النهائي ببطولة كأس فرنسا بعد غد الأربعاء أمام نيس، إذ سيستمر غياب التعمري عن فريقه، حتى انتهاء مشوار “النشامى” بالبطولة، علما بأنه في حال فوز المنتخب الوطني بالمباراة المقبلة، فإن النهائي سيقام يوم العاشر من الشهر الحالي.
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