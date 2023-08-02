الخميس 03 آب 2023
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غياب "الراعي" والتحكيم تحديات تواجه أندية المحترفين

جانب من إحدى مباريات بطولة درع المئوية لكرة القدم - (من المصدر)
جانب من إحدى مباريات بطولة درع المئوية لكرة القدم - (من المصدر)
عمان – يشكل غياب الراعي الرسمي لمنافسات دوري المحترفين، وتراجع مستوى التحكيم، وجعا للأندية التي تعاني من هذين الأمرين، خاصة مع انطلاق منافسات الدوري مساء اليوم.اضافة اعلان
وتدخل الأندية منافسات الدوري بصعوبات متنوعة وتحديات مختلفة، أبرزها الظروف المالية التي تعاني منها جميع الأندية والتي زادت خلال الفترة الماضية، بعد إبرام تعاقدات جديدة مع اللاعبين المحليين والمحترفين وتجديد عقود اللاعبين، ما زاد من حجم النفقات التي تفوق قدرات صناديق الأندية.
وشكلت عدم قدرة اتحاد الكرة على استقطاب شركة راعية للدوري تساهم في تخفيف الآثار المالية على صناديق الأندية، أبرز التحديات في مسيرة الدوري، وزادت من المعاناة الكبيرة لإدارات الأندية، التي كانت تمني النفس بوجود راع يخفف من معاناتها المالية.  
ويحتل موضوع التحكيم، حيزا مهما في برنامج تحديات الموسم الحالي، وباتت الأخطاء التحكيمية أكثر تأثيرا في نتائج المباريات، ولاقت الأخطاء التي ظهرت في الموسم الماضي وخلال منافسات بطولتي درع " المئوية" والسوبر انتقادات واسعة لدائرة الحكام من الأندية والجماهير، ومطالبات بزيادة استقطاب طواقم تحكيمية من الخارج في المباراة الحساسة، وأن يتعاون اتحاد الكرة مع إدارات الأندية التي تطلب الحكام بمساهمة مالية. 
ويعترف الجميع، أن أخطاء الحكام خلال مباريات كرة القدم تعتبر جزءا من اللعبة، وأنها لا يمكن أن تنتهي مهما بلغت قدرات الحكام وتركيزهم الذهني، وعليه، فإن الاستعانة بتقنية الفيديو"الفار"، ستخفف الضغط على الحكام واتحاد كرة القدم.
وتتفق إدارات أندية المحترفين خلال الاجتماعات الدورية لرؤسائها وآخرها، الاجتماع الذي جرى في مقر نادي الرمثا أول من أمس، على نقطتين مهمتين، الأولى معاناتها من ضائقة مالية جعلتها تعيش في أزمة دائمة، والثانية معاناتها أيضا من أخطاء الحكام، ودفعها ثمنا باهظا لتلك الأخطاء والقرارات غير الصحيحة.
وصبت إدارات الأندية في الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، جام غضبها على التحكيم، مطالبة بحل جذري من اتحاد الكرة ودائرة التحكيم، خصوصا أن المؤشرات للموسم الحالي تدل على تنافس كبير بين أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد والرمثا، على لقب الدوري من دون إغفال إمكانيات الفرق الأخرى، حيث تخشى العديد من الأندية أن تكون هذه الأخطاء سببا في هبوطها لدوري المظاليم.
وتعد العقوبات التي يصدرها اتحاد الكرة على الجماهير، وترهق صناديق الأندية من التحديات الصعبة التي تواجه الأندية، وتتمنى إدارات الأندية على الاتحاد إيجاد طريقة أخرى غير العقوبات المالية. 
ويؤكد المدرب عثمان الحسنات، أن الأندية تعاني من ضائقة مالية صعبة، زادت في حدتها عدم قدرة الاتحاد على استقطاب راع لدوري المحترفين.
وأضاف: مستقبل الأندية في الموسم الجديد، ينذر بكوارث مالية، وأعتقد أن نهاية الموسم الحالي ستشهد شكاوى بالجملة ضد الإدارات والأندية، ما يكبد الصناديق مبالغ مالية كبيرة جدا، سيتؤدي إلى مزيد من الكوارث، لافتا أيضا إلى الحاجة لتقنية الفيديو لتجنب الأخطاء التحكيمية قدر الإمكان.
وحاولت "الغد"، الاتصال مع عدد من رؤساء أندية المحترفين الذين فضلوا عدم الحديث في هذه المواضيع في الفترة الحالية.
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