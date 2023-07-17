الثلاثاء 18 تموز 2023
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غياب المفاجآت عن الصفقات الأخيرة لفترة القيد الأولى

اللاعب محمد أبو عرقوب - (من المصدر)
اللاعب محمد أبو عرقوب - (من المصدر)
عمان - أقفل اتحاد كرة القدم أمس، فترة قيد اللاعبين التي خصصت لأندية المحترفين وبدأت يوم السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الماضي، ولم تشهد الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية للاعبي أندية كرة القدم المحلية مفاجآت، واقتصرت على إعارة وفسخ وإنهاء عقود لاعبين نتيجة زيادة القائمة النهائية للفرق عن 28 لاعبا. اضافة اعلان
وتملك إدارات الأندية فرصة لمدة عشرين يوما للتعاقد مع المحترفين، بشرط أن يكون عدد اللاعبين في القائمة يسمح بذلك، كما لا يجوز إخراج لاعب من القائمة لإضافة لاعب محترف. 
وخلال الأيام الماضية تعاقدت الأندية مع مجموعة من اللاعبين، لم يخوضوا معها منافسات بطولة درع " المئوية "، والتي انتهت يوم أمس وتوج فريق الفيصلي بلقبها. 
وتعاقدت إدارة النادي الفيصلي مع لاعب الصريح عارف الحاج على سبيل الإعارة، كما قام النادي بإعارة عبد الله خالد عوض وسيف البشابشة لفريق السلط لمدة موسم واحد، كما تم فسخ عقد اللاعبين ورد البري وايهاب الخوالدة. 
وتعاقد الوحدات مع المهاجم السابق في صفوف الفريق والعائد من تجربة احترافية في قطر بهاء فيصل، إلى جانب الحارس عبد الله الفاخوري، والظهير الأيسر اللاعب السوري خالد كردغلي، واللاعب الغاني إيتو، مقابل الاستغناء عن المدافعين زيد جابر وعمر مناصرة. 
من جهته، استقطب الحسين إربد لاعب شباب الأردن وسيم ريالات، ونجم المنتخب الأولمبي محمد أبو النادي، إضافة إلى لاعب الارتكاز البرازيلي برونو ليما، ومواطنه ناثان، وقام بإعارة الثلاثي محمد أبو عرقوب ويوسف حسان وعاصم أبو التين، وفسخ عقد اللاعب الشاب سلطان الشياب، ووافق على بيع عقد لاعبه إبراهيم سعادة إلى الخور القطري ومحترفه الكاميروني كلارنس بيتانج، إلى فريق هجر السعودي. 
وتعاقد فريق الأهلي مع اللاعب أحمد الياس، كما استقطب المحترف الموريتاني البشير سيدي، لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم خلال منافسات الموسم الحالي. 
إلى ذلك، استقدم فريق السلط اللاعبين عبد الله عوض وسيف البشابشة وعاصم أبو التين وعاصم سميري، أملا في تعزيز صفوفه بمنافسات الدوري وكأس الأردن، فيما تعاقد فريق سحاب مع اللاعبين بسام دلدوم وسلطان الشياب ومحمد أبو عرقوب. 
أما فريق الجليل الباحث عن الاحتفاظ بمقعده بدوري المحترفين، فاستقطب الحارس محمد خاطر، وقلب الدفاع يوسف حسان اللاعب السابق للمنتخب الأولمبي. 
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