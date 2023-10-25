غيث ينافس على البرونز في بطولة العالم للكراتيه ‏

عمان - الغد - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم) مساء أمس اليوم ، للعب على الميدالية البرونزية، في بطولة العالم للكراتيه لفئة المقامة في العاصمة المجرية بودابست ، وسيلعب على الميدالية البرونزية يوم السبت حيث سيلتقي مع الكازاخي ديدار اميرالي، وسيلعب ايضا في ذات اليوم محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) على الميدالية البرونزية وسيلاقي الياباني شيمادا ريكيتو.اضافة اعلان
وكان قد خرج من البطولة اليوم كل من نور ناصر (وزن تحت 61 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم).
ويلعب اليوم المنتخب الوطني للقتال الجماعي مع الفائز من منتخب كوسوفو وبلجيكا.