غيث ينافس على البرونز في بطولة العالم للكراتيه ‏

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عمان - الغد - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم) مساء أمس اليوم ، للعب على الميدالية ‏البرونزية، في بطولة العالم للكراتيه ‏لفئة المقامة في العاصمة المجرية بودابست‎ ‎، وسيلعب على الميدالية البرونزية يوم السبت حيث ‏سيلتقي مع الكازاخي ديدار اميرالي، وسيلعب ايضا في ذات اليوم محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)‏‎ ‎على الميدالية البرونزية ‏وسيلاقي‎ ‎الياباني شيمادا ريكيتو.‏وكان قد خرج من البطولة اليوم كل من نور ناصر (وزن تحت 61 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) وعفيف غيث (وزن ‏تحت 67 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم).‏ويلعب اليوم المنتخب الوطني للقتال الجماعي مع الفائز من منتخب كوسوفو وبلجيكا.‏