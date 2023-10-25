الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غيث ينافس على البرونز في بطولة العالم للكراتيه ‏

لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث
عمان - الغد - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم) مساء أمس اليوم ، للعب على الميدالية ‏البرونزية، في بطولة العالم للكراتيه ‏لفئة المقامة في العاصمة المجرية بودابست‎ ‎، وسيلعب على الميدالية البرونزية يوم السبت حيث ‏سيلتقي مع الكازاخي ديدار اميرالي، وسيلعب ايضا في ذات اليوم محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)‏‎ ‎على الميدالية البرونزية ‏وسيلاقي‎ ‎الياباني شيمادا ريكيتو.‏اضافة اعلان
وكان قد خرج من البطولة اليوم كل من نور ناصر (وزن تحت 61 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) وعفيف غيث (وزن ‏تحت 67 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم).‏
ويلعب اليوم المنتخب الوطني للقتال الجماعي مع الفائز من منتخب كوسوفو وبلجيكا.‏
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