فئات "يد كفرسوم" تتألق وتمنح النادي فرصة تصدر المشهد

بلال الغلاييني

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قد تكون سابقة تحدث لأول مرة في ملاعب كرة اليد الأردنية، أن يحقق ناد خمس بطولات في موسم واحد، خصوصا وأن الألقاب كافة تعنى بفرق الفئات العمرية، والتي تعتبر الأساس وتبشر بمستقبل طيب.نادي كفرسوم فارس كرة اليد الجديد، وأحد أقطاب اللعبة، بعد أن فرض نفسه بكل قوة في هذا الموسم، عندما تجلى بالفوز بألقاب فرق الفئات العمرية، مثلما سجل فريقه الأول للرجال حضوره الكبير والمشرف في دوري أندية الدرجة الأولى.وتمكن كفرسوم من الفوز بألقاب بطولات الشابات والناشئات والبراعم والبرعمات والواعدات، لتكون الحصيلة وافرة في موسم استثنائي يبشر بمستقبل واعد لهذا النادي الذي يعول كثيرا على "كرة اليد" في تحقيق الإنجازات، ويبدو أن إدارة النادي برئاسة المهندس النشيط إياد عبيدات عرفت كيف تدير شؤون الفرق، وعرفت كيف توصل فرقها إلى منصات التتويج، وذلك من خلال انتقاء الأجهزة التدريبية والإدارية القادرة على وضع البرامج التدريبية وقيادة الفرق.ويرأس الجهاز الإداري لكرة اليد في النادي، المهندس محمد أبو غزال، الذي يلازم الفرق كافة في تدريباتها ومبارياتها، في الوقت الذي يتكون فيه الجهاز الفني من المدربين غالب عبيدات ورشا عبيدات وأدهم عبيدات، حيث تمكن هذا الثلاثي ومعه ثلة من المساعدين المميزين من تكوين فرق فرضت حضورها بكل قوة وتمكنت من الفوز في الألقاب كافة للفئات العمرية.ويبدو أن اعتماد النادي على مراكز الواعدين والواعدات في تخريج اللاعبين وصقل مهاراتهم، ومنحهم فرص المشاركة في المباريات، ساهم كثيرا في تحقيق هذا الكم الكبير من الألقاب والإنجازات، وهذا مؤشر على ديمومة اللعبة في النادي، وقدرتها على مواصلة تحقيق الإنجازات، خصوصا في ظل الدعم والرعاية الكبيرين التي تتلقاهما اللعبة ليس من الهيئة الإدارية فقط، وإنما من أبناء بلدة كفرسوم الذين يعشقون "كرة اليد" منذ زمن طويل.لا شك أن تتويج فرق كفرسوم بهذه الألقاب يضع مسؤولي النادي أمام تحد كبير في توفير كل المتطلبات التي تحتاجها الفرق، وأن المرحلة المقبلة تتطلب ايضا تضافر الجهود وتوفير أجواء الراحة للاعبين واللاعبات والأجهزة التدريبية، حتى تواصل الفرق عملها، وتحصد الإنجازات.واللافت في بلدة كفرسوم الجماهير المحبة للعبة، ودورها في تشجيع الفرق، من خلال تواجدها في المباريات، فهي تعتبر الداعم الرئيسي لمسيرة النادي، وهذا يتطلب منها البقاء دوما خلف النادي وتشجيع الفرق الرياضية بكل روح رياضية كما هي عادتهم، كما أن وجود العديد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي ساهم كثيرا في تحريك عجلة الدعم والمؤازرة لنادي كفرسوم، حيث باتت بعض الصفحات التي يمتلكها أشخاص محبون للنادي، أحد أهم الحوافز المشجعة للاعبين والأجهزة التدريبية والإدارية.مرحبا بأسرة نادي كفرسوم ومبارك لها هذه الإنجازات، التي تخدم اللعبة بشكل عام وتسهم في تطوير اللعبة من خلال الدفع بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات لصفوف المنتخبات الوطنية.