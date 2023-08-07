فاران ينتقد تعديلات القوانين.. وصلاح يرفض عرضا سعوديا

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مدن- انتقد مدافع مانشستر يونايتد رفاييل فاران، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، ما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات الأسبوع الماضي مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة، بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".وأضاف: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون. فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100 % ما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".وتابع: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا. نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".وأتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أول المستفيدين وأيضًا أول ضحايا القوانين الجديدة للاتحاد الإنجليزي، خلال فوز فريقه أمس على مانشستر سيتي بركلات الترجيح ليتوج بلقب درع المجتمع.وتأخر آرسنال (1-0)، حتى عدل لياندرو تروسارد النتيجة في الدقيقة 101، ليستفيد أرتيتا من أول تعديل في القوانين، والخاص باحتساب كل ثانية من الوقت المهدر في المباراة.كما أنه تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول، لاعتراضه على أحد قرارات الحكم، في ظل تطبيق قواعد جديدة للسيطرة على سلوك المدربين.وقال أرتيتا عن قانون الوقت بدل الضائع، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "من الجيد للغاية القيام بذلك، الأمر ذهب بعيدًا في السابق، والآن سيتوجب على الفرق التفكير مرتين.. علينا تحضير أنفسنا لخوض 100 دقيقة في المباراة، هذا سيحدث كل أسبوع".أما عن البطاقة الصفراء التي تلقاها، فرد بقوله: "لا يمكنني تغيير سلوكي في 3 أيام، لا يمكنني القول إننا غدًا سنلعب دون تسلل.. ماذا سيفعل حكم الراية حينها؟ سأحاول القيام بأفضل ما لدي".ومن جانبه، قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي: "علينا اعتياد ذلك.. لدي شعور بأنه لم يحدث الكثير في المباراة، كي يتم تمديد اللعب لـ8 دقائق إضافية، ولا أقول ذلك لأننا كنا متقدمين في النتيجة".وأضاف: "هذا سؤال جيد للمجلس الدولي (لكرة القدم) الذي لا يتشاور مع المدربين واللاعبين.. علينا تقبل هذا القانون مع ذلك الكم من المباريات".وتابع: "الآن المباريات ستصل إلى 100 دقيقة، لم يحدث أي شيء اليوم وتم إضافة 8 دقائق، تم تمديد الوقت من أجل الأهداف.. إذا كانت النتيجة (4-3) وتم وضع 45 ثانية من أجل 7 أهداف، فسنصل للساعة التاسعة صباحًا ونحن ما نزال نخوض المباراة".صلاح يرد على عرض اتحاد جدةنشر رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، ردا قاطعا على ما تردد حول إمكانية رحيل اللاعب عن ليفربول الإنجليزي هذا الصيف وانتقاله للعب في الدوري السعودي.وذكر تقرير إخباري أمس الاثنين، أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدرا مقربا من اللاعب صرح لها في حديث خاص: "صحيح. هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد السعودي. هذا ما أستطيع قوله، فحتى الآن لا أملك تفاصيل أخرى."وأضاف المصدر نفسه: "لا بد أن يكون العرض مغريا للنجم المصري من أجل القدوم للعب في السعودية. صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه في إنجلترا."وأوضحت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده بنادي ليفربول الإنجليزي.ومن جانبه، علق رامي عباس وكيل محمد صلاح، على ما ذكرته التقارير، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا).وقال رامي عباس أمس: "لو فكرنا في الرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا لنجدد العقد في الصيف الماضي. محمد (صلاح) ما يزال ملتزما مع نادي ليفربول".زيندن سعيد ببقاء صلاحأبدى الهولندي بودوين زيندن، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، سعادته باستمرار المصري محمد صلاح في صفوف الريدز، خلال الموسم المقبل.وقال زيندن في تصريح لقناة "الأهلي" المصرية: "بالطبع بقاء الملك صلاح أمر رائع وأسعدني بشدة، لأنه موهوب ومؤثر، وعدد الأهداف التي أحرزها في المواسم الماضية خيالي".وأضاف: "أتوقع توهج النجم الهولندي كودي جاكبو، لأنني دربته في صفوف آيندهوفن حين كنت أعمل كمدرب مساعد هناك، فهو يملك موهبة عظيمة، ومن الطبيعي أن يعاني في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، لكنني واثق أنه سيتطور".وتوقع زيندن عودة ليفربول للتوهج الموسم المقبل، بعدما عانى من موسم سيئ، مشيرا إلى أن "الإدارة أصابت ببقاء المدرب الألماني يورجن كلوب في منصبه، لأنه الوحيد القادر أن يعيد الفريق إلى توازنه".وختم: "سعيد بتجربتي كلاعب لليفربول، وكنت أتمنى تتويجها بلقب دوري أبطال أوروبا في 2007، لكن خسرنا النهائي أمام ميلان الإيطالي".رايس: يمكننا تحقيق أي شيءعبر الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، نجم وسط آرسنال، عن سعادته بتحقيق أول ألقابه مع الجانرز في موسمه الأول مع الفريق.وتوج آرسنال، بلقب درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، للمرة 17 في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح أول من أمس الأحد، على ملعب ويمبلي.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل 1-1، قبل أن يفوز آرسنال بركلات الترجيح، بنتيجة 4-1.وقال رايس، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أشعر بالصخب، هذا ما كنت أتخيله عندما انضممت لآرسنال. مانشستر سيتي قام بما كنا نتوقعه، لكنني أشعر بالحيوية، وسعيد للغاية".وتابع: "أمام مانشستر سيتي، عليك أن تتحلى بالصبر، يجب أن تكون هناك مباريات مصغرة داخل المواجهة ضدهم، كما قال لنا المدرب من قبل".وعن التتويج باللقب، قال: "أشعر أنني نمت كثيرًا في الأسابيع الثلاثة الماضية.. هناك الكثير من المعلومات التي يجب استيعابها بشأن ما يريده المدرب.. أنا متحمس للتعلم ومواصلة التحسن".وختم: "أنا متأكد من أنه يمكننا تحقيق أي شيء.. نحن بحاجة فقط إلى التركيز".بالوجون يزيد التكهناتزاد مهاجم آرسنال فولارين بالوجون من تكهنات رحيله عن صفوف الجانرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى إنتر ميلان الذي حدده كهدف رئيسي خلال الفترة الأخيرة.ومع خروجه من خطط النادي للموسم الجديد، اقترب الأميركي بالوجون من مغادرة آرسنال هذا الصيف.وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن بالوجون أثار حالة من الجدل حول اقترابه من الرحيل إلى إنتر، بعدما نشر مقطع فيديو للظاهرة رونالدو بقميص إنتر (خلال فترته مع النيراتزوري).وأضاف: "المهاجم الأميركي واصل إثارة الجدل، ونشر صباح اليوم صورة للفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر الجديد، بقميص النيراتزوري، متمنيا له عيد ميلاد سعيد".ولفت الموقع إلى أن ذلك قد يكون تلميحا من اللاعب برغبته في ترك آرسنال وارتداء قميص النيراتزوري بداية من الموسم الجديد. -(وكالات)