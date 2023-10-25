"فار" الكرة الطائرة بتقنية "نظام التحدي" في الصالات الأردنية قريبا

مصطفى بالو

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عمان- يستعد اتحاد الكرة الطائرة إلى استخدام تقنية الفيديو "الفار" الخاص به الذي يسمى بتقنية "Challenge system"، في خطوة غير مسبوقة على صعيد اتحادات الألعاب الجماعية، والأولى في بطولة الأندية العربية التي يستضيفها اتحاد اللعبة خلال الفترة 17-27 شباط (فبراير) المقبل، والتي يشارك فيها شباب الحسين – بطل ثلاثية ألقاب الموسم-، وعيرا وصيف لقبي الدوري وكأس الأردن.وقال نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات: "تم التنسيق مع الاتحاد العربي لاستخدام تقنية الفيديو المسمى بـ"Challenge system"، خلال منافسات الأندية العربية للكرة الطائرة، التي تقام في عمان، وسيتم توفير متطلباته كافة، من حيث الكاميرات والشاشات العديدة في صالات اللعب".وعن أهمية هذه الخطوة بالنسبة لاتحاد اللعبة، أجاب قطيشات: "وإن كنا سنستخدم تقنية ""Challenge system"، من خلال الاتحاد العربي في بطولة الأندية العربية، إلا انه وبتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، سنعمل على اعتماده في بطولات الموسم المقبل، ضمن مساعينا التطويرية إداريا وفنيا وتحكيميا لأركان اللعبة وأنديتها ومنتخباتنا الوطنية، ولدينا دراسة تفصيلية من خلال تكلفته المالية، وحاجيات تقنيته من الكوادر التحكيمية المؤهلة لاستخدامه".وحول خطوات تأهيل الكوادر التحكيمية المعنية باستخدام تقنية "Challenge system"، رد قطيشات في حديثه لـ"الغد": "ستشرف الشركة المختصة بهذه التقنية، على تركيبه في صالات اللعب، وسيكون هناك مندوب متخصص من الشركة، إلى جانب حكم دولي " Challenge Referee"، لعمل دورة لجميع حكامنا المعنيين، بهدف تجهيزهم تقنيا لهذا المستحدث المتطور في منافسات الأندية والمنتخبات الوطنية".وتابع: "بالتاكيد ستقدم تقنية "Challenge system"، خدمة تكنولوجية إلى المدربين واللاعبين واللاعبات والحكام أنفسهم، ما يضفي نقلة كبيرة في احتساب النقاط، وينهي حالة الجدل بين المدربين واللاعبين والحكام حول نقاط مفصلية، في الوقت الذي سيقلص فيه عدد حكام الراية، وسيزيد جمالية المنافسة وتحقيق العدالة التحكيمية إلى أعلى درجاتها".من جانبها، قالت الحكم الدولي د. منال طه: "خطوة في الاتجاه الصحيح، وتؤكد مدى جدية اتحاد اللعبة، على مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في ميدان الكرة الطائرة العالمية، وخطوة تطويرية مهمة ستعم فيها الفائدة على منظومة الكرة الطائرة، على صعيد الحكام والأندية والمنتخبات الوطنية".وأضافت: "تقنية رائعة تغلف المنافسات بالدقة في احتساب النقاط، ويحق فيها للاعب طلب العودة إلى "Challenge system"، من الحكم الرئيس في حال الاعتراض على النقطة، تماما كما هو الحاصل في كرة القدم والتايكواندو وغيرها من الألعاب، وإن اختلفت المسميات من رياضة إلى أخرى، إلا أن تقنية "الفيديو" تحتاج إلى فريق مؤهل يبدأ من الحكم الدولي الذي يعرف بـ" Challenge Referee"، وتحتاج إلى العديد من الكاميرات والشاشات، وعقد ورشة تدريب متخصصة ستعم فيها الفائدة على حكام اللعبة".وزادت: "من الرائع أن يبدأ الاتحاد بتنفيذ الخطوة المهمة من خلال بطولة الأندية العربية، هذه البطولة التي ستشهد مشاركة واسعة من خيرة الأندية العربية، بجاهزيتها وأفضل لاعبيها المحليين والمحترفين، إلى جانب حكام النخبة العرب، والمحليين المميزين، وجميعهم معروفين بتاريخهم وخبرتهم الدولية، لذا ستجتمع الخبرة والتكنولوجيا وقوة المنافسة، ما يمهد طريق النجاج في هذه المنافسة العربية، والأهم شمول الخطوة في مسابقاتنا المحلية في الموسم المقبل".