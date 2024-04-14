الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فالفيردي يشتم المغربي دياز بألفاظ جارحة

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فيديريكو فالفيردي

وبخ الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي زميله المغربي إبراهيم دياز، خلال مباراة ريال مدريد أمام مايوركا، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وقام بشتم والدته بلفظ جارح.

وبحسب صحيفة "سبورت"، غضب فالفيردي من إبراهيم دياز بعدما أجبره الدولي المغربي على بذل مجهود دفاعي كبير لإحباط هجمة مرتدة لمايوركا، وقال حينها فالفيردي للمهاجم: المس الكرة "اللعينة"، المس الكرة "اللعينة"، قبل أن يسب والدته بلفظ بذيء.

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وواصلت الصحيفة الكتالونية في تقرير نشرته، يوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني: قام الأوروغوياني بتوبيخ دياز لعدم تمرير الكرة وفقدانها، كما أن دياز لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة إذ أضاع الكرة في 13 مناسبة، وتسبب في خطأين وأهدر فرصة سانحة للتسجيل أمام المرمى.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ "78 نقطة" بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة.

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