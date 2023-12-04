الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فترات التوقف ترعب أندية المحترفين وتزيد معاناتها المالية

صراع على الكرة بين لاعب السلط زيد جابر ولاعب سحاب أحمد أبو كبير في لقاء سابق بالدوري - (من المصدر)
صراع على الكرة بين لاعب السلط زيد جابر ولاعب سحاب أحمد أبو كبير في لقاء سابق بالدوري - (من المصدر)
عمان – تعيش أندية المحترفين لكرة القدم، حالة من القلق والرعب بسبب كثرة فترات إيقاف المنافسات، الأمر الذي يضرب قدراتها المالية ويضاعف من همومها، ويرفع قيمة مطالب اللاعبين والمدربين في ظل امتداد الموسم الكروي.اضافة اعلان
وتتخوف الأندية حاليا من فترة التوقف المقبلة التي تتجاوز الشهر، والتي تأتي  تحضيرا لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
وتدرك الأندية صعوبة المرحلة المقبلة التي تتطلب نفقات مالية إضافية، تفوق قدراتها، الأمر الذي سيدخلها مجددا في دوامة من المشاكل والصدامات مع اللاعبين والمدربين الذين لن يرضوا بإطالة أمد تأخير رواتبهم لأشهر طويلة، ما ينعكس سلبا على التحضيرات الفنية.
ومنذ مواسم ماضية وخصوصا مع أزمة "كورونا"، بدأت مشاكل وصعوبات وعوارض الأزمة المالية تظهر بشكل واضح في ناد أو أكثر، ولكن في الموسم الحالي ضربت الأزمة المالية الأندية كافة، باستثناء واحد او اثنين، وانعكس ذلك على منظومة الفرق، بما يهدد مستقبلها. 
ورغم المعاناة الكبيرة للأندية والمطالبات اليومية بحل سريع، لم ينجح اتحاد الكرة حتى الآن في استقطاب شركة راعية للدوري تساهم في تخفيف أعباء الآثار المالية على صناديق الأندية، رغم الوعود التي قطعها الاتحاد بإيجاد الراعي، ولكن من دون أن يحصل ذلك.
وشهدت مرحلة الذهاب والتي لم تنته حتى الآن، العديد من الأزمات في الأندية، ما تسبب في إضرابات اللاعبين عن التدريبات في مناسبات كثيرة، بسبب المطالبات المالية والمستحقات المتأخرة، وعدم قدرة الإدارات على تلبية طلبات الأجهزة الفنية والإدارية .  
ورفع لاعبو الأندية في الأيام القليلة الماضية، من وتيرة مطالبهم للإدارات بضرورة صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر عدة، أو مواجهة الاحتجاب عن التدريبات أو اللجوء إلى خيار تقديم الشكاوى.
وبين أكثر من مدير فني في حديثهم لـ"الغد"، عدم وجود راحة وأجواء مناسبة للتدريبات في ظل أزمة مالية خانقة وعدم صرف مستحقات اللاعبين الأمر الذي ينعكس على المستوى الفني للفريق خصوصا في ظل تهرب الإدارات من التزاماتها ووعودها، مشيرين إلى أن الضحية في معظم الحالات هو المدير الفني الذي يتلقى صدمات الجماهير وغضبها، وتعمل الإدارات على كسب رضا الجماهير من خلال إقالة الأجهزة الفنية. 
ويدرك اللاعبون والأجهزة الفنية، أن فترة التوقف الطويلة المقبلة، ستشهد الكثير من المشاكل والصدامات، خاصة وأن الوضع المالي للأندية يتحول من سيئ إلى أسوأ بشهادات رؤساء الأندية.
وأكد رؤساء أندية ا فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات لـ"الغد"، معاناة صناديق الأندية من ضعف الموارد، ما يدفع اللاعبين لاتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب ومقدمات العقود، وأضافوا أن معظم أندية المحترفين تعيش هذه الأيام في مأزق حقيقي نتيجة ضعف الموارد، ما تسبب في شكاوى ضدها من قبل لاعبين ومدربين، وأثرت الأزمات المتتالية على انتظام اللاعبين في التدريبات، خاصة وأنهم يشكون من تأخر رواتبهم منذ أشهر عدة.
وطالبوا اتحاد الكرة بالبحث السريع عن شركة راعية للبطولة، وتعويض الأندية عن فترات التوقف، ومنها الفترة المقبلة، والتي اعترفوا أنها ستشكل أزمة حقيقية على مسيرة الإدارات والفرق في الوقت نفسه.
واكدوا: "أن الضائقة المالية لأندية المحترفين ستستمر، إذا لم يتوفر للأندية دعم حكومي أفضل، سواء من وزارة الشباب أو اتحاد الكرة، إضافة إلى قلة الدخل العائد من ريع المباريات، وغياب دعم الجماهير.
وفمهت "الغد"، أن رؤساء أندية المحترفين سيعقدون بعد نهاية مرحلة الذهاب اجتماعا لمناقشة الأمور المالية والصعوبات التي تواجه الأندية هذا الموسم، وسيعملون على  مخاطبة الاتحاد من جديد لإيجاد قنوات تواصل مع الحكومة وزيادة الدعم المقدم للأندية من وزارة الشباب، إضافة إلى تثبيت الأجندة.   
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