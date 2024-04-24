فترة استكمال متطلبات الرخصة الآسيوية تنتهي اليوم

يحيى قطيشات

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عمان – تنتهي اليوم الفترة المحددة للأندية لاستكمال متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية، حيث قامت دائرة الترخيص باتحاد كرة القدم بتدقيق الوثائق من الأندية مدة أسبوع، وبعدها سيتم مراجعة الأندية في حال وجود نواقص أو ملاحظات، فيما ستعقد لجنة التراخيص اجتماعا يوم التاسع من شهر أيار (مايو) المقبل، لاتخاذ قرارات منح الرخصة.وانجزت إدارات أندية الوحدات والفيصلي والحسين إربد متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية والتي تؤهلها للمشاركة في البطولات القارية في حال استحقاق الأندية المشاركة بها، وتقديم الوثائق على النظام الإلكتروني بالاتحاد، وذلك ضمن التعاون الوثيق بين اللجنة والأندية، خصوصا وأن الأندية أصبحت على علم بالإجراءات والمتطلبات اللازمة كافة، وتعمل بشكل مدروس لإنجازها حسب المواعيد المطلوبة.وبحسب نظام التراخيص الآسيوية للأندية، فإنه يتم حرمان أي ناد يفشل في الحصول على الرخصة من المشاركة قاريا، ما يعني منح فرصة المشاركة للنادي الذي يليه في الترتيب، ويعد المعيار المالي السبب الرئيسي في عدم منح الأندية للترخيص.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنشأ نظاما إلكترونيا لإدارة تراخيص الأندية، يتم من خلاله تقديم أي مستند أو دليل يتم تقديمه إلى اتحاد الكرة في الوقت المحدد، كما نظم اتحاد الكرة زيارات للعديد من الأندية، لتقديم وشرح شروط ترخيص النادي الآسيوي والمعايير الواجب استيفاؤها، وتقديم التعليقات وتجنب أوجه القصور التي ستساعد الأندية في الحصول على الترخيص وتوفير المعايير التي تطلبها.ويتطلب الحصول على الرخصة الآسيوية استكمال معايير إلزامية محددة في 6 جوانب هي: الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال والتجارة والترويج، ومن دون استكمال هذه المعايير قد يعاقب النادي أو يمنع من المشاركة في مسابقات الأندية الآسيوية.وفهمت " الغد"، أنه تم حل موضوع ستاد عمان الدولي من خلال توفير المتطلبات اللازمة من الاتحاد الآسيوي كاملة.ويملك الأردن مقعدا مباشرا بدوري أبطال آسيا، وسيمنح لبطل دوري المحترفين للموسم الحالي، كما يملك نصف مقعد في البطولة ذاتها، سيكون من نصيب بطل بطولة كأس الأردن أو وصيف البطولة إذا نال لقبي الدوري والكأس الفريق نفسه، وكان فريق الفيصلي، شارك في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، فيما مثل الوحدات الأردن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وخرجا من منافسات الدور الأول.ويشارك في دوري أبطال آسيا 32 فريقا، وسيكون لها جوائز مالية ومزايا، فيما أجرى الاتحاد الآسيوي تعديلا على بطولات الموسم المقبل، من خلال إقامة 3 بطولات للأندية، وستحمل البطولة الأولى الأهمية، كونها تضم أفضل 24 ناديا، اسم "دوري أبطال آسيا للنخبة"، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديا ستحمل اسم دوري أبطال آسيا، وأطلق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديا.