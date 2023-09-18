الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

فترة التوقف الدولية تكشف قوة المنتخبات المنافسة لـ"النشامى"

المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
عمان- أثبتت مباريات المنتخبات، التي تنافس المنتخب الوطني لكرة القدم، في تصفيات كأس العالم 2026، المقرر أن تنطلق في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023 في قطر مطلع العام المقبل، أنها تسير بقوة نحو المنافسة وتملك مقومات وإمكانيات فنية وبدنية مميزة، وتقودها أجهزة تدريبية تتمتع بخبرات كبيرة، وتاريخها حافل بالإنجازات. اضافة اعلان
ويطلب من الجهاز الفني لمنتخب النشامى بقيادة المغربي الحسين عموتة، رصد مباريات المنتخبات المنافسة في التصفيات الآسيوية ونهائيات كأس آسيا، خصوصا وأن الأهداف المعلن عنها للمشاركات الأردنية كبيرة وتبحث عن تحقيق الإنجاز والابداع، وتقديم صورة فنية ترضي الشارع الرياضي المتحمس لوصول النشامى للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، والمنافسة الحقيقية على المراكز الأولى في بطولة كأس آسيا. 
وخلال فترة التوقف الدولية الثالثة للمنتخبات، والتي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من الرابع ولغاية الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، لعبت المنتخبات في مباريات قوية من أجل التحضير لاستحقاقين منتظرين للمنتخبات الآسيوية كافة. 
ويلعب منتخب النشامى في المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
ولعب المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الثالثة مباراتين، خسر الأولى بسداسية نظيفة أمام النرويج، وتعرض للهزيمة أمام المنتخب الأذري بهدفين لهدف، فيما لعب المنتخب السعودي أبرز فرق المجموعة مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وانتهت لصالح الأخير بنتيجة 3-1، وخسر المنتخب السعودي المباراة الثانية أمام منتخب كورية الجنوبية بهدف وحيد.
ووجه منتخب طاجيكستان إنذارا شديد اللهجة لمنتخبات المجموعة من خلال الأداء الفني المتطور والانتصار على المنتخب السنغافوري بهدفين نظيفين، وسيواجه منتخب النشامى نظيره منتخب طاجيكستان، في مستهل مشوار الفريقين بالتصفيات يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وعلى صعيد المنتخبات المنافسة لمنتخب النشامى في نهائيات كأس آسيا 2023، في المجموعة الخامسة، كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، فقد سجل المنتخب الكوري فوزا معنويا على المنتخب السعودي بهدف من دون رد، وتعادل مع منتخب ويلز سلبيا، فيما خسر المنتخب البحريني أمام نظيره الكويتي بنتيجة 1-3، وتعادل مع منتخب تركمنستان بهدف لكل منهما.
وفي المقابل، لعب المنتخب الماليزي مباراتين، تعادل في المواجهة الأولى مع المنتخب السوري 2-2، كما تعادل في المباراة الودية الثانية مع المنتخب الصيني بهدف لمثله.
وتنظم ماليزيا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بطولة ودية "بطولة مارديكا" حيث ستلعب أمام الهند والفائز من هذه المواجهة سيلتقي الفائز من لقاء طاجيكستان وفلسطين في النهائي، والخاسران يخوضان مواجهة المركز الثالث في ستاد بوكيت جليل الوطني في العاصمة كوالالمبور.
ويعول الشارع الرياضي الأردني كثيرا على استثمار منافسات البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي، خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق، حيث يواجه النشامى نظيره الإيراني في الدور نصف النهائي للبطولة، في مباراة يتوجب على الجهاز الفني خلالها تصويب الأخطاء القاتلة والتي ظهرت خلال مباراتي النرويج وأذربيجان، وأن يكون المدير الفني عموتة  تعرف على إمكانيات اللاعبين واختيار الأفضل لتمثيل المنتخب في الاستحقاقين الآسيويين.  
وقال المدرب الوطني عبدالله العمارين:"أن المنتخبات الآسيوية تطورت كثيرة خلال الفترة الماضية، وأظهرت مستويات فنية جيدة، والمتابع للكرة الآسيوية يدرك مهمة المنتخب الوطني لكرة القدم الصعبة والتي تحتاج من المدير الفني حسين عموتة عملا شاقا خلال الفترة المقبلة، ورصد المنتخبات التي تنافس النشامى في التصفيات المشتركة ونهائيات كأس آسيا". 
وأضاف العمارين في حديث لـ"الغد"، أن المنتخب الوطني يملك عناصر مميزة من الشباب، إضافة إلى لاعبي الخبرة، مبينا أن اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين لم يقصر في رحلة تحضير المنتخب وتأمين مباريات ودية قوية مع منتخبات مختلفة. 
من جانبه يقول المشجع المتابع للكرة الآسيوية معاذ السليم: "إن مباريات التوقف الماضي قدمت صورة فنية جيدة عن تطور المنتخبات، ومنها المنتخبات التي تلعب في مجموعتنا في التصفيات الآسيوية ونهائيات كأس آسيا، مضيفا أن مقولة المنتخبات الضعيفة أصبحت بعيدة عن الواقع الفني حاليا". 
قائدة فريق الاتحاد شرين الشلبي ترفع كأس لقب دوري المحترفات لموسم 2023 - (من المصدر)

التغيير الفني يقود الاتحاد للقب.. وتحسن بالمعدل التهديفي.. و3 لاعبات لم يغبن عن المباريات منذ24 ساعة

لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي - (من المصدر)

الملاكم الهنداوي يأمل بتحقيق ميدالية ثانية بالألعاب الآسيوية منذ24 ساعة

الأميرة عالية بنت الحسين تتوج أحد أصحاب الخيول الفائزة - (من المصدر)

الكشف عن الفائزين بألقاب بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول منذ24 ساعة

لاعب شباب الأردن أيهم هشام يتجاوز لاعب معان عون المحارمة في مباراة الفريقين -(تصوير: أمجد الطويل)

شباب الأردن يقسو على معان بثلاثية نظيفة في دوري المحترفين منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
367730_4_1692607992 (1)

الجزيرة يتجاوز صما بهدفين ويواصل صدارة دوري كرة الأولى

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني للتايكواندو .-(من المصدر)

التايكواندو الأردنية تتسلح بتاريخ مطرز بالإنجازات استعدادا للأسياد

منذ2 ساعة
لاعب العربي قيس العوادين في طريقه لمواجهة مرمى الحسين في اللقاء السابق - (الغد)

العربي والحسين في مواجهة قوية.. وكفرسوم ينتظر الشونة

منذ2 ساعة
F6TKepGagAAvh8O

بسبب صورة.. الجماهير الإيرانية محرومة من مشاهدة رونالدو

منذ2 ساعة
استقبال-النصر-السعودي-في-إيران

بالفيديو.. رونالدو يحظى باستقبال أسطوري في إيران

منذ4 ساعة
مدرب الفيصلي وسيم معلى والقائد بهاء عبدالرحمن حلال المؤتمر الصحفي - (من المصدر)

الفيصلي ينتظر دعم جماهيره أمام ناساف الأوزبكي اليوم

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 