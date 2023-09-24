الأحد 24 أيلول 2023
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فترة تعليق مباريات الدوري.. هل تخدم الفيصلي والوحدات آسيويا؟

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لاعبو الفيصلي والوحدات قبل مباراة سابقة-( من المصدر)
عمان – أثار الشارع الرياضي المحلي تساؤلات خلال الفترة الماضية التي شهدت تعليق الأندية لمشاركتها في دوري المحترفين، حول فيما إذا كان هذا التعليق يصب في خدمة المشاركة الفيصلاوية الوحداتية في البطولات الآسيوية، أم أنه يلحق الضرر بهما؟اضافة اعلان
ويشارك الفيصلي حاليا في دوري أبطال آسيا، فيما يشارك الوحدات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وترى الغالبية أن قرار أندية المحترفين بتعليق مشاركتها في منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم، ساهم في تحقيق فائدة فنية لفريقي الفيصلي والوحدات تحضيرا للمشاركة في منافسات الجولة الثانية من بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، فيما يرى البعض أن توقف المنافسات ربما يلحق ضررا بسيطا بتحضيرات الناديين.
ولم تتأثر تحضيرات وتدريبات الفريقين بعدم خوض مباراتي الجولة السادسة، حيث تسير التدريبات حسب البرنامج المعد مسبقا من قبل الجهازين الفنيين للأزرق بقيادة التونسي غازي الغرايري، والأخضر بقيادة العماني رشيد جابر. 
وتصب منظومة الفريقين الإدارية والفنية، تركيزها نحو الاستحقاق الآسيوي، والتي نتمنى أن يحالف التوفيق فيها لممثلي الكرة الأردنية في تحقيق أمنيات وتطلعات الشارع الرياضي في إنجازات تلبي الطموح. 
وتعمل جماهير الوحدات والفيصلي على متابعة تدريبات الفريقين، وتحفيز اللاعبين وتعزيز الجانب النفسي من خلال تواجدها في أرض الملعب، وتقديم أهازيج تحفيزية.
فريق الفيصلي يواصل تدريباته اليومية على ملعب النادي لمواجهة فريق الشارقة الإماراتي مساء يوم الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أملا في تعويض الخسارة أمام فريق ناساف الأوزبكي بهدف قاتل في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة.
ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية وتأمين البدلاء من أجل بداية جديدة قوية وإيجابية في البطولة، من خلال العودة بنقاط المباراة أو التعادل على أقل تقدير.
ويدرك الفيصلي صعوبة المهمة أمام فريق الشارقة الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويقوده المدير الفني الروماني كوزمين أولاريو، ويضم لاعبين ومحترفين مميزين، حيث تعادل في المباراة الأولى مع فريق السد القطري.
ويأمل الجهاز الفني أن تساهم مباراة الفريق في دور 32 من بطولة كاس الأردن، أمام فريق حرثا يوم الأربعاء المقبل، في الوصول للتشكيلة الأساسية والتي ستخوض مباراة الشارقة.
وتشهد الجرعات التدريبية للفيصلي مشاركة اللاعبين (مهدي خليل، سالم العجالين، أنس بني ياسين، مهند خير الله، محمد كلوب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، رزق بني هاني، أمين الشناينة، حاتم الروشدي، ورفيق الكامرجي، محمد العكش، احسان حداد، نور بني عطية، محمد العمواسي، براء مرعي، حسام أبو الذهب،  المتجرف الإنجليزي ناثان، ويوسف أبو جلبوش " صيصا). 
من جانبه يعاود فريق الوحدات اليوم تدريباته لمواجهة فريق الكويت الكويتي يوم الثالث من الشهر المقبل، بعد أن منح المدير الفني العماني رشيد جابر للاعبين راحة يوم أمس على الرغم من خوض "الأخضر" مباراته مع فريق شباب الأردن التزاما بقرار الأندية. 
وتسيطر الروح والمعنويات العالية على تحضيراته الفريق، خصوصا بعد الفوز المهم على ضيفه فريق أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين، وتصدره فرق مجموعته عقب تعادل فريقي الكويت الكويتي والكهرباء العراقي. 
ويدرك جابر قوة والامكانيات الفنية للفريق الكويتي، وسيعمل على اختيار التشكيلة التي توازن بين الواجبات الدفاعية والهجومية لتحقيق الهدف المنشود.
ويرنو الجهاز الفني إلى تجريب عدد من الخطط الفنية هجوميا ودفاعيا خلال لقاء الفريق مع فريق جرش، ضمن منافسات دور 32 من بطولة الكأس يوم الخميس المقبل. 
ويشارك في التدريبات كافة اللاعبين حيث سيختار المدرب 23 لاعبا منهم للسفر إلى الكويت وهم: (أحمد
عبدالستار، مراد الفالوجي، عبدالله الفالوجي، أحمد الصغير، فادي الناطور، عرفات الحاج، دانيال عفانة، فراس شلباية، خالد كردغلي، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مانويل أوليفيرا "ايتو"، أحمد سمير، محمد كحلان، أحمد سريوة، عامر جاموس، محمد موالي، خالد عصام، حسان زحراوي، صالح راتب، أنس العوضات، مهند أبو طه، مالك علان، بهاء فيصل، محمود زعترة، سيدريك هنري، محمد عبد المطلب).
وشكل مجلس إدارة النادي الوفد المسافر للكويت من بشار حوامدة رئيسا للوفد، عوض الأسمر إداريا للوفد، بسام شلباية مسؤول الملف الآسيوي إداري ومنسق إعلامي للفريق، والزميل زكريا العوضي موفدا إعلاميا، إضافة إلى المدير الفني العُماني للفريق رشيد جابر وجهازه الفني المعاون والطبي والإداري، و23 لاعبا.
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