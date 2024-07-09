فترة قيد "المحترفين" الأولى تبدأ الأربعاء.. وفرق محرومة من التسجيل

يحيى قطشات

يبدأ الأربعاء، فترة القيد الأولى لأندية المحترفين لكرة القدم، والتي تتيح للفرق تسجيل لاعبين جدد في صفوفها، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي المقبل، الذي ينطلق يوم 8 من الشهر المقبل، بإقامة بطولة دوري المحترفين حسب الأجندة التي أقرها اتحاد الكرة ولم توافق عليها الأندية، وتستمر الفترة لغاية الحادي عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

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تقديم اللاعبين.. خطوة تتطلب احترافية أكبر في أندية المحترفين



ويأتي فتح باب القيد، في ظروف تمنع أندية مثل شباب الأردن، الرمثا، شباب العقبة، مغير السرحان، والصريح من الاستفادة من هذه الفترة، بسبب منعهم من التسجيل، نتيجة عقوبات فرضها اتحاد كرة القدم، بسبب شكاوى لاعبين ومدربين سابقين في تلك الفرق، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، حيث تسعى إدارات الأندية إلى تسديد الالتزامات المطلوبة وعمل تسوية مع اللاعبين والأجهزة الفنية أملا في رفع القيد عن التسجيل وفتح باب التعاقدات من جديد.



وإضافة إلى الأندية المحرومة، قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، فرض عقوبات على نادي السلط، بسبب مخالفته تعليمات الرقابة المالية، بحث تم تقييد تسجيل لاعبي فريق الكرة بـ20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا خلال الموسم.



ولم تنجح الأندية المحرومة من التسجيل، في إقناع اتحاد كرة القدم حتى الآن، برفع العقوبات على أن يتم تسديد المستحقات لاحقا، كما فشلت الأندية أيضا في إقناع الاتحاد بتكرار تجربة الموسم قبل الماضي، التي وافق فيها الاتحاد على تسجيل الأندية المحرومة للاعبين جدد، شريطة دفع 50 %، حيث يصر الاتحاد حاليا على دفع كامل المستحقات كشرط لرفع العقوبة.

وقدرت إدارات الأندية من خلال الكتاب الذي أرسلته للاتحاد اعتراضا على أجندة الموسم، حرص الاتحاد على تأمين حقوق اللاعبين، لكن هذه بحسب كتاب الأندية مشكلة قديمة لفترة زمنية طويلة، وحلولها تحتاج إلى تفهم الاتحاد وإيجاد مخرج لهذا الأمر من خلال التشاور مع الأندية، وتمنت الأندية على الاتحاد، إيجاد حل لمنع تسجيل اللاعبين في الموسم المقبل.



ولم تشهد الأيام الماضية، إبرام صفقات بارزة واقتصرت على عدد من التعاقدات لفرق الجزيرة والصريح والفيصلي، فيما لم تعلن غالبية الأندية تعاقدات جديدة.



وشهدت أندية المحترفين لكرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي، موجة من الاستغناءات عن لاعبين وانتهاء عقود آخرين، ورغم نية الأندية المحرومة إبرام عدد من التعاقدات، إلا أن هذه التعاقدات لا تعد رسمية ما لم يتم تسديد المستحقات كافة، وهو أمر بالغ الصعوبة على الأندية، في ظل ضعف مواردها المالية في الوقت الحالي.



وتستثمر الأندية في العادة بداية الموسم فتح باب الانتقالات المسموح فيها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإعادة هيكلة فرقها من خلال الاستغناء عن لاعبين واستقطاب آخرين محليين وأجانب، استعدادا إلى مرحلة قوية في الدوري، لكن الظروف المالية الصعبة التي تمر فيها الأندية تقف عائقا أمام إعداد وتجهيز فريق مميز.