فراش: جمهور الفيصلي أبهرني.. وطموحي إحراز لقب الكأس مع شباب الأردن

مهند جويلس

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عمان - عبر اللاعب الصاعد في صفوف فريق شباب الأردن صلاح الدين فراش، عن سعادته بالتحية التي تلقاها من جمهور الفيصلي في ختام منافسات دوري المحترفين، وذلك بعد تسجيله هدفين في مرمى "الأزرق" بليلة كانت تنتظرها الجماهير لتتويج فريقها باللقب.وبين فراش في حديثه لـ"الغد"، أن جماهير الفيصلي قامت بمناداته عقب نهاية اللقاء، وتحيته على ما قام به في اللقاء رغم تسجيله هدفين بمرمى فريقها، مؤكدا أن هذه اللقطة أبهرته وجعلته متحفزا أكثر في الفترات المقبلة، لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق أهدافه الكروية.وأضاف: "تسجيلي في مرمى الفيصلي هدفين في مباراة كان من المتوقع أن يتوج بها المنافس بلقب الدوري في تلك الليلة، أمر يعني لي الكثير في مسيرتي التي انطلقت في الثلث الأخير من عمر البطولة، نظرا إلى تواجد الجماهير بأعداد كبيرة على المدرجات، ورمزية تسجيل هدفين في أعرق الفرق المحلية، وأعتبر هذا الأمر بأنه أجمل من الهدف الأول لي الذي سجله بمرمى الجليل".وكشف فراش البالغ من العمر 17 عاما، عن عدم توقعيه على عقد احترافي مع شباب الأردن لغاية اللحظة، وأن النادي طالبه بذلك في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، موضحا بأن يتريث لاتخاذ القرار الأنسب الذي يخدم تطلعاته الكروية.وتابع: "تلقيت عرضا شفويا من الوحدات خلال الفترة الماضية، وقد تكون هناك جلسة بيني وبين إدارة النادي عقب نهاية الموسم، علما بأن أول ظهور لي بالمحترفين كان أمام الوحدات، وقدمت مستوى جيدا بعدما دخلت بديلا في الشوط الثاني".وأوضح فراش، أنه تم استدعاؤه إلى منتخب الشباب تحت 20 عاما، والذي يقوده المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، حيث سيشارك المنتخب نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل في بطولة غرب آسيا بالسعودية، متمنيا أن يكون أحد العناصر الأساسية رغم أنه أحدث اللاعبين المنضمين وأصغرهم سنا، وأن يساهم في المنافسة على لقب البطولة.واستطرد: "المدرب السابق لشباب الأردن محمود الحديد هو من منحني الثقة في اللعب مع الفريق الأول بشباب الأردن رغم صغر سني، وشاركت في مباراة ودية أمام السلط بصفة أساسية، وكنت من أبرز اللاعبين بشهادة الجميع، وهو ما جعلني ضمن خيارات المدرب البديلة أمام الوحدات".وأشار فراش إلى أن قدوم المدرب رائد عساف ساهم أيضا في منحه فرصة إضافية وإبرازه لجماهير الكرة الأردنية، وهو ما ترجمه على أرض الواقع بتسجيله 3 أهداف في فترة زمنية قصيرة، وهو ما جعله ثالث هدافي الفريق في بطولة الدوري، حيث يتقدم عليه لاعبان فقط هما أحمد صبرة وفضل هيكل.وزاد: "الظروف المحيطة الصعبة التي ضربت نادي شباب الأردن وأبرزها المالية، جعلت عددا كبيرا من لاعبي الفئات العمرية يجدون فرصا للعب بدوري المحترفين وبأعمار صغيرة، وأتمنى من الأندية زيادة التركيز على اللاعبين الشباب ومنحهم فرصا أكبر للعب الموسم المقبل".وأكد فراش، أنه يطمح إلى تحقيق لقب كأس الأردن بالنسخة الحالية مع فريق شباب الأردن، بعد أن وصل للمربع الذهبي، وانتظار الفائز من مواجهة الوحدات والرمثا لمعرفة الطرف الثاني في المواجهة، مؤكدا أن فريقه لا يهاب أحد ويتطلع إلى الفوز بالبطولة أملا بالمشاركة بالبطولات القارية الموسم المقبل.وجاءت فكرة لعب فراش مع نادي شباب الأردن عن طريق الصدفة، حيث تابعه مدرب أكاديمية آرسنال الإنجليزي سليمان الرواشدة في أحد التجمعات بملعب خماسي، قبل أن يعجب بمهاراته ويطلب منه الانضمام إلى الأكاديمية، وخلال تلك الفترة تم إرساله إلى النادي من أجل الاختبار مع عدد من اللاعبين، لينجح في إقناع مدربي النادي بموهبته وينضم إليهم في العام 2021.وكان صلاح الدين، بدأ مسيرته بمركز الجناح الهجومي، قبل أن يرتكز في الفترات الماضية وتحديدا مع الفريق الأول بصفوف شباب الأردن في مركز صانع الألعاب والمحور، مع تأكيده أن طموحه اللعب بالخارج، وهو ما يسعى إلى فعله من خلال السفر إلى إحدى الدول بالسنوات المقبلة لتحقيق هدفه.وتمنى فراش في نهاية حديثه، أن يتم تطوير الكرة الأردنية، من خلال بناء ملاعب جديدة بعشب طبيعي، حيث يتدرب اللاعب منذ صغر سنه على تلك الملاعب، للوصول إلى مراحل فنية متقدمة، مؤكدا أن ملاعب "الترتان" تتسبب بشكل أو بآخر بإحداث الإصابات للاعبين.