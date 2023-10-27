فرق الإنجليزية واتحاد عمان والأرثوذكسي وبشرى تضع عينها على نهائي "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – تسعى فرق، الإنجليزية واتحاد عمان والأرثوذكسي وشباب بشرى، إلى بلوغ الدور النهائي من مسابقة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، وذلك عندما تخوض مباراة فاصلة فيما بينها اليوم.ويلتقي فريقا الإنجليزية وشباب بشرى عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، في لقاء سيبث عبر المنصات الرقمية لـ "الغد" بتعليق زيد ساحوري، فيما تشهد الصالة نفسها مواجهة ساخنة تجمع بين فريقي اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة السابعة مساء، وسيتم بثها أيضا عبر "الغد" بتعليق نهاد ماضي.ويتأهل الفائزان للمنافسة على لقب دوري الناشئين في "سلسلة النهائي"، التي تنطلق يوم بعد غد الاثنين، ويحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة، فيما يلعب الخاسران سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات أيضا لتحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية).وكانت الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي قد حسمت تأهلها بعدما تصدر الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 26 نقطة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 23 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات المباشرة عن شباب بشرى، الذي حل رابعا بنفس الرصيد النقطي، في الوقت الذي توقف فيه مشوار الجليل، بحلوله خامسا برصيد 21 نقطة وكفريوبا سادسا برصيد 18 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 16 نقطة والأشرفية ثامنا بالمركز الأخير برصيد 14 نقطة.