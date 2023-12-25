فرق السلط والأهلي وعمان وكفرسوم وكفرنجة تتوج بألقاب الموسم

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عمان - الغد - توزعت ألقاب بطولات كرة اليد لموسم 2023، على فرق السلط والأهلي وعمان وكفرسوم وكفرنجة، التي برزت بشكل مميز واستحقت الألقاب وسط تنافس كبير مع الفرق الأخرى، وخصوصا في بطولات الكبار، التي ابتسمت كثيرا لفريق السلط، الذي توج بلقبين هما كأس الأردن، وكأس السوبر، واللذان جاءا على حساب غريمه التقليدي فريق الأهلي، الذي توج باللقب الغالي والمتمثل بدوري أندية الدرجة الأولى، حيث شهدت منافسات الدوري مشاركة ثمانية فرق هي (السلط والأهلي والعربي والحسين إربد) وهذه الفرق تأهلت إلى المربع الذهبي وفق النظام الجديد الذي اتبعه الاتحاد هذا الموسم، في الوقت الذي خاضت فيه بقية الفرق (كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة) مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، والتي أفضت عن حصول فريق كفرسوم على المركز الخامس، وجاء بعده فريق الكتة بالمركز السادس، فيما هبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية فريقا القوقازي ويرموك الشونة.عمان بطل السيداتواستحوذ فريق عمان على ألقاب البطولات النسوية كافة، والتي جاءت جميعها (الدوري وكأس الأردن وكأس السوبر)، بتفوق واضح للعمانيات على منافسه فريق حرثا، والأخير لم يظهر بالصورة المعتادة في هذا الموسم.وافتتح عمان مشواره في البطولات النسوية بالفوز بلقب كأس السوبر، بعد فوزه على حرثا، وكرر الفريق المشهد بالتتويج بلقب الدوري بعد أن حقق الفوز في لقاءاته كافة، وحل حرثا بالمركز الثاتي، تلاه فريق كفرسوم بالمركز الثالث، وجاء فريق الفجر بالمركز الرابع، ثم جاء فريق البتراء بالمركز الخامس.وأكمل عمان ثلاثية الألقاب، بعد أن توج بكأس الأردن للسيدات، حيث تفوق على حرثا في المباراة النهائية لهذه البطولة التي شهدت مشاركة أربعة فرق.كفرسوم يتألق بالفئاتواستحقت فرق كفرسوم الفوز بالعديد من ألقاب الفئات العمرية، حيث نال الفريق لقب بطولة الواعدات، وحل فريق حرثا بالمركز الثاني، وفاز كفرسوم بلقب بطولة الناشئات، وجاء فريق حرثا بالمركز الثاني، كما تمكن فريق الشابات من الفوز بلقب البطولة، وجاء بعده بالمركز الثاني فريق وادي السير.ونال فريق كفرسوم لقب بطولة البراعم، وحل بالمركز الثاني فريق النصر، وكذلك فاز كفرسوم بلقب بطولة البرعمات، وجاء فريق الكرك بالمركز الثاني.كفرنجة يخطف الأضواءوخطف فريق كفرنجة الأضواء، عندما واصل تألقه في بطولات الفئات العمرية، حيث تمكن الفريق من الفوز بلقب بطولة الواعدين، وجاء فريق الكتة بالمركز الثاتي، وكذلك ظفر كفرنجة ببطولة الناشئين، وجاء فريق العربي بالمركز الثاني.ولم يجلس فريق كفرنجة كثيرا بين فرق أندية الدرجة الثانية للرجال، عندما عاد سريعا إلى موقعه في دوري الدرجة الأولى، بعد أن سجل حضورا طيبا في منافسات دوري الدرجة الثانية، وتمكن الفريق من الفوز بلقب الدوري، وجاء فريق ساكب بالمركز الثاني، وصعد برفقة كفرنجة إلى الدرجة الأولى، وشهد الدوري مشاركة فرق كفرنجة وساكب وأم جوزة ووادي السير ويرموك البقعة.المنتخبات ومشاركات طموحةالمشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية جاءت طموحة، وعمد الاتحاد على بناء المنتخب الوطني للرجال من خلال تكوين منتخب الشباب مواليد 2004، والذي منح فرصة إعداد مثالية تهدف إلى أن يكون هذا المنتخب نواة للمنتخب الأول، ولعل البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد مؤخرا يؤكد تركيز واهتمام الاتحاد بهذا المنتخب، الذي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الذين خرجوا من مشروع مراكز الواعدين، الذي بدأ العمل به مطلع العام 2018.وشارك منتخب العام 2004، في البطولة العربية التي جرت في عمان خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وحل فيها المنتخب بالمركز الخامس، بينما فاز المنتخب السعودي بلقب البطولة.وشارك منتخب العام 2006 في البطولة العربية التي أقيمت في تونس، وجاء المنتخب بالمركز التاسع، بعد أن حقق فوزين على منتخبي العراق والمغرب، وشهدت البطولة فوز المنتخب التونسي باللقب.المنتخب الوطني للسيدات، تمكن من الفوز بلقب بطولة غرب آسيا، التي جرت في عمان، وحل المنتخب العراقي بالمركز الثاني، ثم حل المنتخب الكويتي بالمركز الثالث، وأقيمت ضمن فعاليات البطولة، لقاءات حملت اسم "كأس رئيس الاتحاد الآسيوي"، بمشاركة المنتخبات الثلاثة إلى جانب المنتخب الهندي الذي فاز بلقب البطولة، وحل المنتخب الوطني بالمركز الثاني.وشارك المنتخب الوطني للرجال في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر، بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والجزائر والعراق، وفاز المنتخب القطري بالميدالية الذهبية، ونال المنتخب السعودي الميدالية الفضية، وحصل المنتخب الجزائري على الميدالية البرونزية، في الوقت الذي جاء فيه المنتخب الوطني بالمركز السادس.مدير فني جديد يقود المنتخباتوشهد العام الحالي، تعاقد الاتحاد مع المدرب المصري محمد عبدالرحمن مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، وذلك ضمن خطة الاتحاد للنهوض بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي سمى فيه الاتحاد مجموعة من المدربين للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية كافة.ويحمل المدرب المصري محمد عبدالرحمن، شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية، وسبق له وأن درب المنتخبات المصرية للشباب والناشئين (مواليد الأعوام 1982، 1984، 1986، 1988، 1990، 1992، 1998)، وقادها إلى تحقيق إنجازات واسعة من أبرزها الفوز بالمركز الأول في البطولة العربية للشباب مواليد 1982.كما حقق معهم المركز الأول لبطولة الأمم الأفريقية للشباب مواليد العام 1988، والحصول معهم على المركز الرابع في بطولة العالم للشباب، والحصول على المركز الثامن في بطولة العالم للشباب، والمركز الأول في البطولة العربية للشباب مواليد العام 1998، والمركز الأول في بطولة البحر المتوسط للشباب، والمركز الثاني في بطولة الأمم الأفريقية، والصعود إلى دور الـ16 في بطولة العالم للشباب.وعلى صعيد الأندية، أشرف المدرب محمد عبدالرحمن على تدريب فريق الزمالك المصري للرجال وحصل معه على لقب الدوري في العامين 2019،2016، وعلى كأس السوبر الأفريقي في العام 2019، وعلى المركز الخامس في بطولة العالم للأندية.