السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فرق الكرمل وجرش ودوقرة ودير أبي سعيد تتأهل للدور نصف النهائي لكرة الثانية

فرق الكرمل وجرش ودوقرة ودير أبي سعيد تتأهل للدور نصف النهائي لكرة الثانية
فرق الكرمل وجرش ودوقرة ودير أبي سعيد تتأهل للدور نصف النهائي لكرة الثانية

 تأهلت فرق الكرمل وجرش ودوقرة ودير أبي سعيد إلى الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.

وجاء تأهل الكرمل إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره لترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ليرافقه جرش الذي حل ثانيا بـ 15 نقطة.اضافة اعلان

في المقابل، تأهل دوقرة إلى ذات الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، وحل دير أبي سعيد بالمركز الثاني بـ 12 نقطة.

ويلتقي في الدور نصف النهائي من البطولة الكرمل مع دير أبي سعيد، ودوقرة مع جرش، حيث تقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة، فيما هبطت أندية وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما إلى مصاف الدرجة الثالثة.

وشهدت منافسات الجولة السابعة والأخيرة من البطولة، فوز حرثا على وادي الريان 1-0، وبذات النتيجة تغلب دير أبي سعيد على رباع السرحان، والحصن على دوقرة.

وتغلب شباب حوارة على مرج الحمام 4-0، وفاز الطيبة على سحم 2-0، وجرش على الكرمل 6-4، والخالدية على الوحدة 3-0، فيما أنهى الحكم مواجهة بلعما وغور الصافي في الدقيقة 78 بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير بـ 11-1، بسبب تناقص فريق بلعما لأقل من 7 لاعبين.

ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سباق على الكرة بين لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعب الأهلي ماهر الشحري - (من المصدر)

الحسين يغلب الأهلي ويتصدر "المحترفين" متسلحا بأرقام قياسية

منذ 8 دقيقة
1699120696433867800

مانشستر سيتي يكتسح بورنموث.. ويونايتد يحقق فوزا متأخرا

منذ 50 دقيقة
اختتام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات

اختتام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات

منذ1 ساعة
1699099132303062600

الوحدات أمام الأندية العراقية آسيويا.. 6 مواجهات وخسارة وحيدة

منذ2 ساعة
1699100707493126300

فرحة صعود البقعة تصطدم بضعف الإمكانيات للثبات في "طائرة" الممتاز

منذ2 ساعة
1699089066952708800

الإنجليزية والأهلي يودعان مبكرا.. والفحيص الأقوى هجوما ودفاعا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

مآلات الحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ليست حربا ضد فصائل مقاتلة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الدعم الإماراتي للأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلام الملكة

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات | منذ1 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات | منذ23 ساعة
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات | منذ24 ساعة
image_1651523552181192326-1296x700

محلل عسكري إسرائيلي: إنجازات جيشنا "شكلية".. وحماس تقاتل ببسالة

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
 