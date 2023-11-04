فرق الكرمل وجرش ودوقرة ودير أبي سعيد تتأهل للدور نصف النهائي لكرة الثانية

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تأهلت فرق الكرمل وجرش ودوقرة ودير أبي سعيد إلى الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.وجاء تأهل الكرمل إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره لترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ليرافقه جرش الذي حل ثانيا بـ 15 نقطة.في المقابل، تأهل دوقرة إلى ذات الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، وحل دير أبي سعيد بالمركز الثاني بـ 12 نقطة.ويلتقي في الدور نصف النهائي من البطولة الكرمل مع دير أبي سعيد، ودوقرة مع جرش، حيث تقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة، فيما هبطت أندية وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما إلى مصاف الدرجة الثالثة.وشهدت منافسات الجولة السابعة والأخيرة من البطولة، فوز حرثا على وادي الريان 1-0، وبذات النتيجة تغلب دير أبي سعيد على رباع السرحان، والحصن على دوقرة.وتغلب شباب حوارة على مرج الحمام 4-0، وفاز الطيبة على سحم 2-0، وجرش على الكرمل 6-4، والخالدية على الوحدة 3-0، فيما أنهى الحكم مواجهة بلعما وغور الصافي في الدقيقة 78 بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير بـ 11-1، بسبب تناقص فريق بلعما لأقل من 7 لاعبين.ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".