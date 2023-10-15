الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فرق المحترفين تعود للمنافسات المحلية من بوابة كأس الأردن

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جانب من لقاء سابق بين فريقي الجليل وشباب العقبة - (من المصدر)
عمان – أوشكت الفرق المشاركة في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن (CFI)، على استكمال تحضيراتها الفنية والبدنية، واختيار التشكيلة المناسبة لتحقيق الهدف بالتأهل لدور الثمانية من البطولة، حيث تشهد مباريات دور الـ16 مواجهات قوية وصعبة، ربما تحمل معها مفاجآت، بعدما جاءت نتائج مباريات دور الـ32 منطقية ومتوقعة، حيث صعدت الفرق الأكثر خبرة وقدرة على المنافسة إلى الدور التالي من البطولة.اضافة اعلان
وتأهلت فرق دوري المحترفين كافة، إضافة إلى أربعة فرق من دوري أندية الدرجة الأولى إلى دور الـ16، ليكتمل مشهد لقاءات هذا الدور، التي تنطلق يوم الخميس وتستمر لغاية يوم السبت المقبل.
والفرق المتأهلة من دوري الدرجة الأولى هي، الصريح والجزيرة الهابطان من دوري المحترفين الموسم الماضي، ومتصدرا ترتيب دوري "المظاليم "حاليا بالعلامة الكاملة، إثر تسجيلهما 5 انتصارات على التوالي، ليصبح رصيد كل منهما 15 نقطة، والسرحان صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب، واليرموك الذي يحتل المركز الحادي عشر. 
وتعود فرق أندية المحترفين للمشاركة في المسابقات المحلية، بعد فترة توقف زادت على أسبوعين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في منافسات البطولة الدولية الرباعية، حيث تأمل الأجهزة الفنية للفرق تخطى الدور والانتقال لدور الثمانية، والاطمئنان على الجوانب الفنية والبدنية تحضيرا لخوض مباريات الأسبوع السادس من منافسات دوري المحترفين، والتي تنطلق يوم السادس عشر من الشهر الحالي.  
وتبدأ منافسات دور الـ16 من بطولة الكأس، وسط تنوع الآراء الفنية من المديرين الفنيين للأندية في فترة التوقف التي يخضع إليها دوري المحترفين حاليا، معتبرين في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن فترة التوقف سلاح ذو حدين فقد تكون إيجابية من جانب، فيما تكون سلبية من جانب آخر، مؤكدين أن العديد من الأندية ستجدها فرصة مناسبة لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، في الوقت الذي تسعى فيه أندية أخرى لسد الثغرات وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها في محاولة منها البحث عن المنافسة المشروعة على اللقب".
وبين عدد منهم أنها ستضر بالأندية من النواحي كافة، وبالأخص المالية والفنية، وأشاروا إلى أن امتداد الموسم يكلف الأندية الأموال الطائلة في الوقت الذي تعاني فيه جميعها من ضائقة مالية قد تطيح بالآمال في ظل غياب التخطيط لتطوير آلية العمل، الأمر الذي يضع الأندية أمام مطبات كبيرة جراء عدم قدرتها على الالتزام مع اللاعبين والأجهزة، وهذا ينعكس على الأداء الفني للاعبين.
وقررت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الفيصلي مع سحاب، ومباراة الوحدات مع مغير السرحان، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن، بسبب سفر "الأزرق" للعاصمة القطرية لمواجهة فريق السد القطري في ثالث مباريات الفريقين بدوري أبطال آسيا، بينما يستقبل "الأخضر" فريق الكهرباء العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما أعلنت دائرة المسابقات عن تأخير مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى يوما واحدا، بسبب إقامة مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الأردن. 
وحسب جدول مباريات الدور الـ16، يلعب الجليل مع شباب العقبة عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الحسن، فيما يستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.
ويحل معان ضيفا على الأهلي عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، كما سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، وذلك لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
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