 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضمن منافسات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الثانية

فرق بيلا و"رم" وبترا تواجه أرابيلا وفيلادلفيا وجراسا بـ "سلة" دوري اللعيبة

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البوسني جوسيب ميكوليك لاعب فيلادلفيا في طريقه للتسجيل بسلة رم - تصوير: أمجد الطويل
عمان – تستأنف اليوم منافسات بطولة الأردن للرجال بكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات قوية في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثالثة لذهاب المرحلة الثانية من مسابقة "دوري اللعيبة".اضافة اعلان
وتفتتح الجولة بمواجهة فريقي بيلا وأرابيلا عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة رم وفيلادلفيا عند الساعة السابعة مساء، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية تجمع بين فريقي بترا وجراسا عند الساعة التاسعة مساء.
وشهدت مباريات الجولة الماضية، فوز جراسا على بترا (92-52)، رم على أرابيلا (91-81)، وبترا على فيلادلفيا (75-73).
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي (المرحلة الثالثة)، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".
ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
بيلا وأرابيلا.. تعويض  
يأمل مدرب فريق بيلا عبدالله أبو قورة، في أن يكون صانع ألعابه أحمد حسونة في مستوى الجاهزية المطلوبة بعد غيابه عن المباراة الأخيرة للإصابة، سعيا إلى قيادة ألعاب الفريق بالتناوب مع أحمد الحموري، المحترف الأميركي كيفن غلميرو، وبإسناد من يوسف العواملة ومحمد شاهر تحت السلتين، مع تواجد اللاعبين نبيل أبو شريخ، علاء الحسيني، كتخدا وخوري على الدكة.
في المقابل، يتسلح مدرب فريق أرابيلا الدكتور إبراهيم العصعوص بالخماسي، يوسف شتات، ناصر انزور، ايمانويل ايغ بوتا، ديمونتا هاريس، وابراهيم النصر، بالمداورة مع العمري، البربري، أبو راشد وريحان.
رم وفيلادلفيا.. تأكيد الأفضلية
يراهن مدرب فريق رم محمد حمدان على خبرات وفاعلية الخماسي الأساسي، الأميركي هنتر ستريت، أشرف الهندي، خالد الظاهر، هاشم عباس، ومحمد ناصرالدين، بالتناوب مع لاعبي "البنش"، أحمد الخطيب، عبدالله الزعبي، الخوالدة وفيصل أبو سالم.
إلى ذلك، يبدو أن مدرب فريق فيلادلفيا سامر نينو، سيواصل اعتماده على عناصره الأساسية المتمثلة بقيادة مثالية من مالك كنعان لألعابه وبدعم من فادي قرمش وغيث الفرج، مع تولي البوسني جوسيب ميكوليك وزين النجداوي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالبدلاء العكش، مطلق، بساتنة، عطية وعمر أبو شريخ.
بترا وجراسا.. مواصلة التقدم 
يتطلع فريق بترا إلى مواصلة الأداء المتصاعد مع اكتمال صفوفه بإلتحاق محترفه الأميركي دافيد هاييه بدلا من صانع الألعاب فريدي إبراهيم، الذي اتجه للاحتراف في الدوري الكندي، سعيا إلى قيادة الألعاب بالتناوب مع أمير عيد وبدعم من محمد الشمالي حول القوس، فيما سيتولى خالد أبو عبود والمحترف الأميركي غريغ ماغي، مهمة تأمين منطقة العمق، فيما تنحصر خيارات المدرب يوسف أبو بكر على "البنش" باللاعبين، عمار بسطامي، باسل أبو عبود، ليث شتات، يزيد حجازي، والبحيري.
من جانبه، يسعى فريق جراسا بقيادة مدربه زيد ساحوري إلى مواصلة عروضه الساحرة من خلال اعتماده على الأميركي بيرون ماكسويل في صناعة اللعب بإسناد من يزن الطويل وعاكف الشياب على الأطراف، وبدعم من أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة تحت السلتين، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالبدلاء، علي كنعان، الدجاني، ترجلي، الهزايمة، غنيم، وبابيش.
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