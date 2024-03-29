فريج تكتب تاريخا نادرا في سجلات الكرة النسوية الأردنية

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - كتبت مدربة فريق الأهلي السعودي لكرة القدم منار فريج، تاريخا جديدا للكرة النسوية الأردنية، بعد أن ظفرت، أول من أمس، مع فريقها، بلقب كأس الاتحاد السعودي للسيدات بنسخته الأولى، عقب الفوز في المباراة النهائية على الشباب بثلاثة أهداف لهدفين.ونجحت فريج في خطف الأنظار، بعد أن قامت بجهد مميز مع “الراقي” منذ تسلمها مهمة قيادة الفريق، وتوجته في أواخر الموسم بالفوز بلقب الكأس، الذي يعد ثاني أكبر البطولات بالكرة النسوية في السعودية بعد بطولة الدوري، والذي نجح النصر في الظفر به.وأصبحت فريج، من خلال اللقب الذي رفعته على أرضية ملعب “المملكة أرينا”، أول مدربة أردنية تظفر بلقب على صعيد البطولات النسوية الخارجية، ما يجعلها من أفضل المدربات على الصعيد العربي ومنطقة غرب آسيا، علما أنها تحمل أعلى الشهادات التدريبية في العالم (دورة المحترفين).وتتواجد حارسة المرمى الأردنية روند كساب، والمدافعة آية المجالي برفقة فريق الأهلي، وراهنت فريج على حضورهما القوي مع منتخب السيدات، من أجل تحقيق أهدافها ببناء فريق منافس من جهة، وتأكيد قوة اللاعبة المحلية في المحافل الخارجية من جهة أخرى.كما يتولى الأردني أكرم السطري مهمة مدرب حراس المرمى بالفريق، ويتواجد قيس معمر مع الجهاز الفني بمهمة مدرب اللياقة البدنية، ما يؤكد أن الإنجاز الذي تحقق جاء بسواعد أردنية.وبينت فريج، في معرض ردها على استفسارات “الغد”، أنها سعيدة بالمساهمة في تحقيق أول بطولة بسجلات النادي الأهلي، مقدمة الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي، والجماهير التي كانت مساندة للفريق بكل الأوقات.وأضافت “النسخة هذه كانت صعبة بالنسبة لنا، استطعنا أن نخرج بطل الدوري فريق النصر من ربع النهائي، ونجحنا في تخطي القادسية بالمربع الذهبي، والحمد لله بأن النهائي كان حليفنا أمام الشباب الفريق العنيد”.وذكرت فريج بأنها فخورة بجهازها الفني بوضعه بصمة مميزة في هذه المسابقة، كونه الجهاز العربي الوحيد في الدوري السعودي للموسم الحالي، مؤكدة أن العمل المميز مع الأهلي لن يتوقف عند حد هذا التتويج.وبدأت فريج البالغة من العمر 36 عاما، مهمتها مع الأهلي في الموسم الماضي، واحتلت مع نهاية الموسم المركز السادس على سلم الترتيب، فيما يتواجد فريقها بالمركز الثاني حاليا بالدوري السعودي الممتاز برصيد 21 نقطة، قبل جولتين على ختام البطولة.وتولت فريج، في آخر محطاتها المحلية، مهمة المدرب العام لمنتخب السيدات إلى جانب المدرب البرتغالي السابق ديفيد ناشيمينتو، فيما أشرفت على تدريب العديد من المنتخبات الوطنية (تحت سن 20 و17 و16)، وفازت بـ6 بطولات على مستوى غرب آسيا، وأيضا لقب آخر في المنطقة ذاتها مع منتخب الواعدات مطلع العام 2022، إلى جانب الفوز بألقاب الدوري والكأس محليا، ولقب بطولة غرب آسيا في العام 2019 مع فريق شباب الأردن.