فريقان عراقيان ينضمان إلى "طائرة" الأندية العربية

مصطفى بالو

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عمان- انضم فريقا غاز الجنوب ومصافي الشمال من العراق، إلى قائمة الفرق العربية كل من كاظمة وبرقان (الكويت)، الأهلي بنغازي والسويحلي (ليبيا)، بني ياس (الإمارات)، السيب (سلطنة عمان)، النجمة ودار كليب (البحرين) وشباب الحسين وعيرا (الأردن)، التي أكدت مشاركتها في نسخة البطولة، التي يستضيفها اتحاد الكرة الطائرة خلال الفترة 17-29 شباط ( فبراير) المقبل.ورد نائب سمو رئيسة الاتحاد الأردني جهاد قطيشات على استفسارات (الغد)، قائلا: "ما يزال هناك بعض الوقت أمام الأندية العربية الراغبة بالمشاركة في منافسات البطولة، قبل إغلاق باب التسجيل في 7 كانون الثاني (يناير) المقبل، وبحسب الاتصالات مع عدد من الاتحادات العربية الشقيقة، نتوقع مشاركة الأهلي السعودي، وفريقان من اليمن بانتظار تأكيد المشاركة الرسمية، ما يجعلنا أمام نسخة عربية استثنائية قد يصل فيها عدد الفرق المشاركة إلى 18 فريقا".وحول الجلسة التي كانت مقررة مع المسؤولين في وزارة الشباب ومدير مدينة الحسين للشباب للاتفاق بالنسبة لصالة قصر الرياضة، أجاب قطيشات: "جرت الجلسة بكل ود بين الطرفين، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بالنسبة لصيانة الصالة تجهيزا لاستضافة البطولة العربية، حيث تكفل رئيس اللجنة المنظمة العليا الدكتور يوسف داود بكافة التكاليف المالية، لإعادة تأهيل الصالة ومرافقها بالشكل الذي يتناسب مع حجم البطولة العربية، حيث ستبدأ أعمال الصيانة مطلع العام الجديد".وأضاف: "لدينا تصور شامل وفق اتفاقية وبنود، للوصول إلى تخصيص صالة قصر الرياضة لنشاطاتنا وتدريبات أنديتنا ومنتخباتنا، وطرحنا الموضوع على المسؤولين في وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب، ولمسنا قبولا إلى حد كبير للطرح وأغلب تفاصيله، لكننا طلبنا تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتهاء من المنافسات العربية، بسبب ضيق الوقت، ونوجه طاقاتنا لتجهيز الصالة بشكل مثالي لاحتضان فعاليات للبطولة التي تحفل بمشاركة أقوى الأندية العربية القادمة بإمكانياتها ومحترفيها ولاعبيها المميزين، ويهمنا أن نعكس الصورة الطيبة وقدرة الرياضة الأردنية على استضافة كبريات المنافسات العربية والقارية والدولية".وعن سبب الإستقرار على صالتي قصر الرياضة والأميرة سمية لاحتضان مباريات البطولة في مدينة الحسين للشباب، رد قطيشات: " هذا التوجه الذي سعينا إليه منذ البداية، والذي لاقى استحسان أمين عام الاتحاد العربي البحريني فراس الحلواجي، لإقامة المنافسات الرسمية في مكان واحد، مما يسهل تنقلات الكوادر الإدارية والفنية والتحكيمية والفرق، فيما سنحتاج إلى كوادر إضافية فيما لوكانت المباريات موزعة بين صالتين بعيدتين، وكأننا نقيم بطولتين تحتاج الكثير من الوقت والتكاليف المالية وستسبب الإرهاق للفرق المشاركة في البطولة، لذا استثنيا صالة الأمير فيصل بالقويسمة من حساباتنا لبعد واكتظاظ منطقة القويسمة".