 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فريق أردني يمثل العرب ببطولة العالم لقدامى السلة في إيطاليا

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من المشاركة الأخيرة للفريق الأردني في بطولة العالم بالأرجنتين - (من المصدر)
عمان – يشارك فريق Jordan old timers في بطولة العالم السابعة عشرة (XI FIMBA Maxi) لكرة السلة، والتي تقام في إيطاليا خلال الفترة من 21 إلى 30 حزيران (يونيو) الحالي، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأردني إلى جانب فريقين من إيطاليا وإنجلترا.اضافة اعلان
ويشارك الأردن بفريق يضم اللاعبين القدامى، فيصل النسور نهاد ماضي، سام دغلس، صالح أبو شعبان، أنس خشان، فادي يغمور، محمد بشناق، بشر ناصر، والبرازيلي من أصل سوري مارسيلو كوريا، بقيادة المدرب نايف عصفور والمعالج حذيفة لافي.
وتقام البطولة بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة السلة للقدامى "فيمبا"، حيث تحظى البطولة بمشاركة عدد كبير من الفرق التي تمثل الرجال والسيدات بإجمالي 193 فريقا من مختلف الدول، للأعمار من +35 وحتى 80 (رجال)، و+30 وحتى 60 (سيدات)، علما بأن الفريق الأردني يمثل العرب في النسخة الثالثة تواليا بعد مشاركتين سابقتين في بطولتي إسبانيا 2022 والأرجنتين 2023، إلى جانب كونه رابع الفرق الآسيوية بعد تواجد فريق من كوريا الجنوبية واثنين من اليابان. 
وثمن المدرب الوطني فيصل النسور والمشارك بصفة لاعب في البطولة خلال حديثه لـ "الغد"، الدعم الكبير الذي قدمته شركات، برومين الأردن والبوتاس ومركز الشامي للعيون، من خلال تغطية تكاليف مشاركة الفريق الأردني من تذاكر السفر والإقامة ورسوم الاشتراك ومستلزمات الفريق للعام الثالث تواليا، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للشركات الداعمة وحرصها على دعم الرياضة الأردنية بشكل عام ورياضة كرة السلة بشكل خاص، وإيمانا منها بأهمية الرياضة وضرورة دعم الرياضيين الأردنيين لرفع علم الأردن خفاقا في سماء المحافل الدولية.
وأضاف: "متحمسون لتمثيل المملكة والعرب مجددا في هذه البطولة، التي تحظى بمشاركة واسعة لنخبة الفرق من القارة الأوروبية وأميركا الجنوبية والشمالية وآسيا، بدأنا التحضير مبكرا بمعدل 3 حصص تدريبية في الأسبوع الواحد، وخضنا 6 مباريات ودية حتى الآن، ونطمح إلى خوض المزيد من المباريات لرفع مستوى الجاهزية"، مشددا على أن اللاعب زيد عباس اعتذر عن عدم المشاركة مع الفريق بعد اختياره مؤخرا ضمن الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما. 
ويشارك فريق Jordan old timers ضمن الفئة العمرية 40 فما فوق، حيث تضم مجموعته فريقين من إنجلترا وإيطاليا، ويحتاج لتحقيق فوز واحد في مرحلة المجموعات من أجل المضي قدما إلى الدور الثاني، والذي يتأهل عنه أول وثاني المجموعة.
إلى ذلك، أكد أعضاء الفريق الأردني المشارك ببطولة العالم للقدامى، عن مخاطبتهم للاتحاد الدولي " فيمبا"، للمطالبة بتنظيم بطولة العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، غير أن الاتحاد الدولي طالبهم بتنظيم بطولة إقليمية للوقوف على مدى قدرتهم على تنظيم بطولة بهذا الحجم ودراسة حجم الإمكانيات، بانتظار حسم الأمور بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة. 
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