فريق الأمن العام لرفع الأثقال يحقق نتائج لافتة في بطولة الماسترز الدولية

حقق رباعو الأمن العام، نتائج لافتة في بطولة الماسترز الدولية لرفع الأثقال، والتى أختتمت منافساتها في العاصمة الألبانية تيرانا.



وتوج فريق الأمن العام بثلاث ميداليات ذهبية، احدها كان في منافسات النساء، في البطولة التي شارك بها (220) رباعا ورباعة يمثلون (14) دولة من أبرزها (الاردن ، اليونان ، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا ، النرويج، بالإضافة إلى الدولة المنظمة ألبانيا) .



حيث حقق الرباع صهيب الفرارجة ذهبية وزن (96)كغم ، ورفع (268)كغم ، (121)كغم خطف و (147)كغم نتر ، وفاز اللاعب احمد منير بذهبية وزن فوق (109)كغم، ورفع (290)كغم ، (120)كغم خطف ، و (170)كغم نتر ، وذهبية وزن فوق (87)كغم سيدات ، حققتها الرباعة رولا خالد ، برفع (150)كغم ، (65)كغم خطف ، و (85)كغم نتر .



وأظهر فريق الأمن العام لرفع الأثقال تميزه الدولي مؤخراً من خلال حصوله على العديد من الجوائز والألقاب الدولية من أهمها " بطولة سراييفو الدولية، بطولة أندية غرب آسيا، بطولة اسبوع القوة الدولية" ، والعديد من الألقاب المحلية.



وشارك الفريق بالبطولة بوفد ترأسه النقيب محمد الهاشم وضم في عضويته الوكيل طارق ابو ساكوت مدرب الفريق ، واللاعبون (صهيب الفرارجة ، احمد منير ، رولا خالد)

اضافة اعلان





