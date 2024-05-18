فريق الأمن العام للجوجيستو يحصد "الذهب" في جولة قطر الدولية

وجاءت النتائج الفنية للفريق الذي دربه الملازم/1 محمد الدعجة على النحو الآتي:
- ذهبية وزن تحت (94)كغ فئة (Gi)، عن طريق اللاعب محمد الخلايلة.
- ذهبية وزن تحت (94)كغ فئة
(no-Gi)، عن طريق اللاعب عمار شاهين.
- ذهبية وزن تحت (69)كغ فئة (NO Gi)، عن طريق اللاعب رمزي العبادي.
- ذهبية وزن تحت(69)كغ فئة (Gi)، عن طريق اللاعب محمد المقابلة.
- ذهبية وزن تحت(85)كغ فئة (Gi)، عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.
- ذهبية وزن تحت (85)كغ فئة (No_Gi)، عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.
- فضية وزن تحت (62)كغم فئة (Gi)، عن طريق اللاعب نواف الحمدان.
وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه النقيب عواد الحراحشة، وضم في عضويته كلا من: النقيب عبدالهادي بني حمد، الملازم أول محمد الدعجة مدربا للفريق، واللاعبون: محمد الخلايلة، رمزي العبادي، محمد المقابلة، عمار شاهين، نواف الحمدان، مصعب الشطناوي.