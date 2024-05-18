فريق الأمن العام للجوجيستو يحصد "الذهب" في جولة قطر الدولية

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عمان-الغد- حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو الذهب في جولة قطر الدولية من بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو (AJP) ، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة (650) لاعبا يمثلون (22) دولة. وخطف نشامى فريق الأمن العام الأضواء في مشاركته الخارجية الأولى، بعد أن تمكن لاعبو الفريق من الصعود على منصات التتويج محققين (7) ميداليات ملونة بواقع (6) ذهبيات، وفضية واحدة.وجاءت النتائج الفنية للفريق الذي دربه الملازم/1 محمد الدعجة على النحو الآتي:- ذهبية وزن تحت (94)كغ فئة (Gi)، عن طريق اللاعب محمد الخلايلة.- ذهبية وزن تحت (94)كغ فئة(no-Gi)، عن طريق اللاعب عمار شاهين.- ذهبية وزن تحت (69)كغ فئة (NO Gi)، عن طريق اللاعب رمزي العبادي.- ذهبية وزن تحت(69)كغ فئة (Gi)، عن طريق اللاعب محمد المقابلة.- ذهبية وزن تحت(85)كغ فئة (Gi)، عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.- ذهبية وزن تحت (85)كغ فئة (No_Gi)، عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.- فضية وزن تحت (62)كغم فئة (Gi)، عن طريق اللاعب نواف الحمدان.وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه النقيب عواد الحراحشة، وضم في عضويته كلا من: النقيب عبدالهادي بني حمد، الملازم أول محمد الدعجة مدربا للفريق، واللاعبون: محمد الخلايلة، رمزي العبادي، محمد المقابلة، عمار شاهين، نواف الحمدان، مصعب الشطناوي.