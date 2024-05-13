الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فريق الأمن العام للجوجيستو يختتم تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية .

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فريق الأمن العام للجوجيستو
 اختتم فريق الأمن العام للجوجيستو تدريباتهم استعداد للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية ، والتى تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من (15-5-2024) ولغاية (20-5-2024) .اضافة اعلان
حيث عمل نشامى الفريق على  تدريبات وتمارين لرفع منسوب اللياقة البدنية ،  وتدريبات بدنية الى جانب تدريبات التحمل ، لخوض غمار المشاركة الخارجية الاولى للفريق . 
ومن الجدير بالذكر ان الفريق والذى يشرف على تدريبه الملازم اول محمد الدعجة سيشارك في البطولة بستة لاعبين وهم :
١-اللاعب محمد الخلايلة .
٢- اللاعب رمزي العبادي . 
٣- اللاعب محمد المقابلة .
٤- اللاعب عمار شاهين .
٥- اللاعب نواف عبدالله .
٦- اللاعب مصعب الشطناوي . 
ووجه نشامى الفريق في ختام تدريباتهم شكرهم الى مديرية الأمن العام ، على الاهتمام الكبير لرياضي الأمن العام ، مقدمين وعدهم بتقديم مستوى يليق بسمعة الوطن ومديرية الأمن العام .
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