فريق الأمن العام للجوجيستو يختتم تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية .

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حيث عمل نشامى الفريق على تدريبات وتمارين لرفع منسوب اللياقة البدنية ، وتدريبات بدنية الى جانب تدريبات التحمل ، لخوض غمار المشاركة الخارجية الاولى للفريق .ومن الجدير بالذكر ان الفريق والذى يشرف على تدريبه الملازم اول محمد الدعجة سيشارك في البطولة بستة لاعبين وهم :١-اللاعب محمد الخلايلة .٢- اللاعب رمزي العبادي .٣- اللاعب محمد المقابلة .٤- اللاعب عمار شاهين .٥- اللاعب نواف عبدالله .٦- اللاعب مصعب الشطناوي .ووجه نشامى الفريق في ختام تدريباتهم شكرهم الى مديرية الأمن العام ، على الاهتمام الكبير لرياضي الأمن العام ، مقدمين وعدهم بتقديم مستوى يليق بسمعة الوطن ومديرية الأمن العام .