فريق الأمن العام للجوجيستو يختتم تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية .

حيث عمل نشامى الفريق على تدريبات وتمارين لرفع منسوب اللياقة البدنية ، وتدريبات بدنية الى جانب تدريبات التحمل ، لخوض غمار المشاركة الخارجية الاولى للفريق .
ومن الجدير بالذكر ان الفريق والذى يشرف على تدريبه الملازم اول محمد الدعجة سيشارك في البطولة بستة لاعبين وهم :
١-اللاعب محمد الخلايلة .
٢- اللاعب رمزي العبادي .
٣- اللاعب محمد المقابلة .
٤- اللاعب عمار شاهين .
٥- اللاعب نواف عبدالله .
٦- اللاعب مصعب الشطناوي .
ووجه نشامى الفريق في ختام تدريباتهم شكرهم الى مديرية الأمن العام ، على الاهتمام الكبير لرياضي الأمن العام ، مقدمين وعدهم بتقديم مستوى يليق بسمعة الوطن ومديرية الأمن العام .