الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فريق الاتحاد للسيدات ينتظر قرار المشاركة بدوري أبطال آسيا

فريق الاتحاد للسيدات لكرة القدم الموسم الماضي - (من المصدر)
فريق الاتحاد للسيدات لكرة القدم الموسم الماضي - (من المصدر)
عمان- ينتظر فريق نادي الاتحاد للسيدات لكرة القدم، رد الاتحاد الآسيوي بشأن تحديد موقف الفريق من المشاركة  في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها الأولى، والمقرر إقامتها خلال شهر آب (أغسطس) المقبل من خلال الأدوار التمهيدية، والتي تمتد حتى شهر أيار (مايو) من العام المقبل.اضافة اعلان
وأكد رئيس نادي الاتحاد عمر الحديد في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن النادي تقدم بالأوراق المطلوبة للاتحاد الآسيوي بهدف المشاركة في البطولة الأكبر على صعيد الأندية النسوية، مؤكدا بأن النادي ينتظر الردود بهدف الاستعداد لها بصورة مكثفة، بحثا عن مشاركة ايجابية تليق بكرة القدم النسوية في الأردن.
وشهد العام 2021، المشاركة الأولى للأندية المحلية بمسابقات قارية، حيث استضاف فريق عمان بطولة الأندية الآسيوية للسيدات في مدينة العقبة وتوج بلقبها، بمشاركة فرق جوكولام كيرالا الهندي، بونيودكور الأوزبكي وشهر داري الإيراني.
وعلى صعيد متصل، تأكد مشاركة فريق الاتحاد للسيدات لكرة القدم في بطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الثالثة، والتي ستقام في أواخر العام الحالي بالسعودية، باعتباره بطلا للدوري المحلي بالنسخة الأخيرة، مع إمكانية مشاركة فريق آخر من الأردن في حال زيادة عدد الفرق المشاركة.
وكانت النسختين الأولى والثانية من غرب آسيا قد أقيمتا في الأردن عامي 2019 و2022، حيث نجح فريق شباب الأردن بالتتويج بلقب النسخة الأولى، فيما حل الأرثوذكسي بالمركز الثاني خلف الصفاء اللبناني بالنسخة الثانية للبطولة.
وبدوره، يسعى نادي الاتحاد للاستقرار على المدرب البرازيلي جويل كورنيللي لقيادة فريق السيدات بدوري المحترفات للموسم الجديد، والمقرر انطلاقته في العاشر من شهر أيار (مايو) المقبل، بحسب ما ذكره الحديد لـ "الغد".
وتابع: "نتطلع للحفاظ على أكبر عدد من اللاعبات اللواتي قدمن مستويات مميزة في الموسم الماضي، ويفرضن حضورهن بقوة على تشكيلة المنتخب الوطني للسيدات ومختلف الفئات العمرية، كما نسعى للتعاقد مع لاعبة أجنبية ثالثة في ظل اقتراب عودة اللبنانية ليلى إسكندر والمصرية أمنية محمود من خوض تجربة احترافية لهما في السعودية حاليا".
ويملك الاتحاد في صفوفه عدد من اللاعبات المحليات اللواتي برزن في الموسم الماضي، وكانوا العلامة الفارقة في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى بتاريخ النادي، ومنهن شرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، زينة حازم، نور زوقش، روزبهان فريج، تسنيم أبو الرب، تسنيم اسليم ولين البطوش.
كما توج الفريق بلقب كأس الأندية (الأردنية - السعودية)، والتي أقيمت في عمان بمشاركة فرق من الدولتين، حيث شارك من الأردن كل من الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان اف سي والنصر، فيما شارك من السعودية كل من النصر، الهلال، الشباب والاتحاد.
يشار إلى أن نادي الاتحاد يهتم بالكرة النسوية بشكل لافت، حيث يملك فرق في مختلف الفئات العمرية نجحت في تحقيق ألقاب البطولات التي شاركت بها، ما يعني بناء قاعدة قوية لكرة القدم النسوية في هذا النادي.
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